Chủ căn hộ sẽ có cơ chế tham gia xây lại chung cư khi hết thời hạn

Nghị quyết 21 nêu định hướng quy định thời hạn sử dụng căn hộ chung cư xây mới theo niên hạn công trình, gắn với cơ chế xây dựng lại khi công trình hết thời hạn sử dụng.

Căn hộ chung cư xây mới sẽ có thời hạn sử dụng. Ảnh: Thế Bằng.

Theo Nghị quyết 21-NQ/TW về quan điểm, định hướng sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan, đối với đất xây dựng nhà ở thương mại để bán, chủ yếu là nhà chung cư, Nhà nước tiếp tục giao đất sử dụng lâu dài.

Với các chung cư xây mới, căn hộ sẽ được quy định thời hạn sử dụng theo niên hạn công trình, gắn với việc bảo đảm quyền tài sản của chủ sở hữu. Khi công trình hết thời hạn sử dụng, chủ sở hữu căn hộ được thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây dựng lại chung cư theo quy định.

Hiện tại, theo Luật Nhà ở 2023, thời hạn sử dụng nhà chung cư được xác định căn cứ vào hồ sơ thiết kế và kết luận kiểm định chất lượng công trình.

Khi chung cư hết thời hạn thiết kế hoặc có dấu hiệu không còn bảo đảm an toàn, cơ quan có thẩm quyền sẽ tổ chức kiểm định để đánh giá chất lượng công trình. Nếu vẫn đáp ứng yêu cầu an toàn, chung cư được tiếp tục sử dụng theo thời hạn ghi trong kết luận kiểm định. Trường hợp không còn bảo đảm an toàn, công trình sẽ phải phá dỡ để cải tạo, xây dựng lại.

Luật hiện hành quy định việc cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư có thể được thực hiện theo nhiều hình thức. Chủ yếu là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản được lựa chọn làm chủ đầu tư dự án hoặc các chủ sở hữu căn hộ cùng góp vốn để thực hiện việc xây dựng lại. Một số trường hợp đặc biệt có thể sử dụng vốn ngân sách địa phương theo quy định.

Đối với chủ sở hữu căn hộ, nếu chung cư được xây dựng lại, người dân được bố trí tái định cư theo phương án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp phải đóng góp kinh phí xây dựng lại, việc đóng góp được thực hiện theo phương án bồi thường, tái định cư, có thể nộp theo tiến độ thực hiện dự án hoặc nộp một lần sau khi nhận bàn giao căn hộ mới.

Như vậy, so với quy định hiện hành, Nghị quyết 21 định hướng khi công trình hết thời hạn sử dụng, chủ sở hữu căn hộ sẽ thực hiện nghĩa vụ tài chính để xây dựng lại chung cư theo quy định. Nội dung này sẽ được cụ thể hóa trong quá trình sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan.