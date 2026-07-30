Doanh nghiệp đứng sau bột rau detox diễn viên Hữu Công quảng bá

Từng được vợ chồng diễn viên, TikToker Hữu Công quảng bá rộng rãi, Eherbal gây chú ý khi vừa bị buộc tiêu hủy gần 76.000 hộp bột rau vi phạm.

Diễn viên Hữu Công thường xuyên quảng cáo sản phẩm bột rau detox của Eherbal. Ảnh: T.L.

Vừa qua, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã tiến hành giám sát việc tiêu hủy toàn bộ 75.937 hộp sản phẩm bột rau vi phạm của CTCP Sản xuất và Thương mại Eherbal với tổng trị giá hơn 2,66 tỷ đồng.

Đây là biện pháp khắc phục hậu quả bắt buộc sau khi doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính, buộc nộp lại hơn 3,28 tỷ đồng số thu lợi bất hợp pháp, đồng thời thực hiện việc thu hồi, tiêu hủy sản phẩm và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, một trong những sản phẩm vi phạm bị thu hồi và tiêu hủy là bột rau detox từng được vợ chồng diễn viên, TikToker Hữu Công quảng bá liên tục trên nhiều nền tảng mạng xã hội từ năm 2023.

Tăng vốn từ 4 tỷ tăng lên 70 tỷ đồng trong vài tháng

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, CTCP Sản xuất và Thương mại Eherbal - đơn vị sản xuất các sản phẩm bột rau nêu trên - có tiền thân là Công ty TNHH Thiết bị HP Việt Nam, được thành lập vào tháng 4/2017. Người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc là bà Lê Thị Duyên (sinh năm 1985).

Đến tháng 5/2022, doanh nghiệp có vốn điều lệ 4 tỷ đồng . Trong đó, bà Lê Thị Duyên góp 3,6 tỷ đồng , tương đương 90% vốn điều lệ, còn bà Trần Thị Vui góp 400 triệu đồng, tương ứng 10%.

Tháng 8/2024, doanh nghiệp đổi tên thành CTCP Sản xuất và Thương mại Eherbal. Ngành nghề kinh doanh chính được đăng ký là sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu, bao gồm các sản phẩm cô đặc nhân tạo, men bia, thực phẩm dinh dưỡng, sữa, thực phẩm dành cho trẻ nhỏ và thực phẩm có chứa thành phần hormone.

Một trong những sản phẩm vi phạm bị phát hiện và tiêu hủy của Công ty Eherbal. Ảnh: DMS.

Mặc dù vốn điều lệ vẫn giữ nguyên ở mức 4 tỷ đồng , cơ cấu cổ đông đã có sự thay đổi. Bà Lê Thị Duyên tiếp tục nắm giữ 90% vốn điều lệ (3,6 tỷ đồng). Hai cổ đông mới là ông Lê Duy Bình và bà Lê Thị Khánh Huyền mỗi người góp 120 triệu đồng, tương ứng 3% vốn, trong khi tỷ lệ sở hữu của bà Trần Thị Vui giảm xuống còn 2%, tương ứng 80 triệu đồng.

Đến tháng 1/2025, Eherbal nâng vốn điều lệ từ 4 tỷ lên 20 tỷ đồng nhưng không công bố cơ cấu sở hữu của các cổ đông sau tăng vốn. Chỉ khoảng 5 tháng sau, vào tháng 6/2025, doanh nghiệp tiếp tục tăng vốn điều lệ lên 70 tỷ đồng .

Eherbal nói gì sau vụ tiêu hủy gần 76.000 hộp bột rau?

Phản hồi về thông tin liên quan đến việc tiêu hủy 75.937 hộp sản phẩm bột rau, Eherbal cho biết việc tiêu hủy là một trong những bước cuối cùng trong quá trình doanh nghiệp chấp hành đầy đủ quyết định xử lý vi phạm hành chính của cơ quan quản lý đối với một số lô sản phẩm đã được thu hồi và ngừng sản xuất từ tháng 12/2025.

Doanh nghiệp cũng cho biết vụ việc đã được cơ quan điều tra xác minh, làm rõ và kết luận không có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Theo Eherbal, nguyên nhân vụ việc xuất phát từ việc hàm lượng đường glucose trong một số lô sản phẩm có chênh lệch so với chỉ tiêu đã công bố. Doanh nghiệp lý giải đây là hệ quả của sự biến thiên tự nhiên của nguyên liệu nông sản dưới tác động của mùa vụ, thổ nhưỡng và điều kiện khí hậu. Eherbal khẳng định không thay đổi nguyên liệu, công thức sản xuất so với hồ sơ đã công bố, đồng thời không sử dụng phụ gia ngoài công bố.

Doanh nghiệp cho biết toàn bộ sản phẩm đang lưu thông trên thị trường đều là các sản phẩm sản xuất mới, được thực hiện theo hồ sơ tự công bố đã được rà soát, điều chỉnh và kiểm nghiệm theo từng lô trước khi xuất xưởng.

Bên cạnh đó, Eherbal cho biết đã hoàn thiện quy trình kiểm nghiệm nhằm bảo đảm thông tin công bố ngày càng phù hợp với từng lô sản phẩm, đồng thời phản ánh sát hơn đặc tính tự nhiên của nguyên liệu nông sản.

Sau khi vụ việc được công bố, diễn viên, TikToker Hữu Công cũng lên tiếng cho biết vợ chồng anh đã chủ động rà soát, dừng phân phối và hoàn trả toàn bộ sản phẩm thuộc lô hàng này về nhà máy, đồng thời cung cấp hóa đơn, chứng từ và phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xử lý.

Nam diễn viên khẳng định kể từ thời điểm đó, vợ chồng anh chỉ tiếp tục phân phối các sản phẩm bột rau không thuộc lô hàng bị xác minh. Theo chia sẻ của Hữu Công, các lô sản phẩm này đều được gửi kiểm nghiệm độc lập trước khi đưa ra thị trường.