Hữu Công lên tiếng về lô hàng bột rau detox vừa bị tiêu hủy

Nam diễn viên đã lên tiếng giải thích về nguồn gốc lô hàng 75.937 hộp sản phẩm bột rau vi phạm trị giá 2,66 tỷ đồng của CTCP Sản xuất và Thương mại Eherbal vừa bị tiêu hủy.

Diễn viên Hữu Công thường xuyên quảng cáo sản phẩm bột rau detox Eherbal. Ảnh: T.L.

Mới đây, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã giám sát việc tiêu hủy toàn bộ 75.937 hộp sản phẩm bột rau vi phạm trị giá 2,66 tỷ đồng của CTCP Sản xuất và Thương mại Eherbal. Đây là biện pháp khắc phục hậu quả bắt buộc sau khi doanh nghiệp bị xử phạt vi phạm hành chính, buộc nộp lại hơn 3,28 tỷ đồng số thu lợi bất hợp pháp và thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, một trong những sản phẩm vi phạm bị phát hiện và tiêu hủy của Eherbal là sản phẩm bột rau detox được vợ chồng diễn viên, TikToker Hữu Công liên tục quảng bá trên nhiều nền tảng mạng xã hội từ năm 2023. Những sản phẩm này được giới thiệu có công dụng hỗ trợ thanh lọc cơ thể, đồng thời được nhấn mạnh sử dụng nguồn nguyên liệu từ rau củ quả thiên nhiên.

Sau khi quá trình tiêu hủy diễn ra, trên mạng xã hội, diễn viên Hữu Công đã lên tiếng cho biết lô sản phẩm bột rau bị tiêu hủy là lô được sản xuất trong tháng 12/2025 tại nhà máy eHerbal. Theo chia sẻ, trong đợt kiểm tra của cơ quan chức năng vào cuối năm 2025, một lô hàng bị phát hiện có hàm lượng đường không đạt chỉ tiêu so với thông tin công bố trên nhãn sản phẩm.

Hữu Công cho biết ngay sau khi nắm được thông tin, vợ chồng anh đã chủ động rà soát, dừng phân phối và hoàn trả toàn bộ sản phẩm thuộc lô hàng này về nhà máy, đồng thời cung cấp hóa đơn, chứng từ và phối hợp với cơ quan chức năng trong quá trình xử lý vụ việc.

Nam diễn viên khẳng định kể từ sau thời điểm đó, vợ chồng anh chỉ phân phối các sản phẩm bột rau không thuộc lô hàng bị xác minh.

“Các lô sản phẩm này đều được gửi kiểm nghiệm độc lập trước khi đưa ra thị trường”, nam diễn viên chia sẻ.

Trước đó, ngày 29/12/2025, Đoàn kiểm tra do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) và Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra Công ty Eherbal cùng các địa điểm liên quan.

Qua kiểm tra, xác minh và lấy mẫu kiểm nghiệm, cơ quan chức năng phát hiện một số sản phẩm của doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về chất lượng. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, Cục đã chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Sau quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định vụ việc không thuộc trường hợp xử lý hình sự và chuyển hồ sơ về Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước để xử lý vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

Hữu Công (sinh năm 1990) từng được khán giả biết đến qua một số bộ phim truyền hình, nổi bật là sitcom Những phóng viên vui nhộn. Những năm gần đây, anh dần rút khỏi hoạt động diễn xuất để tập trung vào kinh doanh và phát triển nội dung trên các nền tảng số.