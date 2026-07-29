Giá vàng giảm 2 ngày liên tiếp, người mua lỗ nặng

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Giá vàng trong nước vẫn chưa dứt đà giảm. Ảnh: Chí Hùng.
Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm thêm 1 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước (28/7).
Các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá mặt hàng này về gần 140 triệu đồng/lượng.
Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng đã ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp. Cộng thêm biên độ chênh lệch giá mua - bán lên tới 4 triệu đồng, người mua vàng đầu tuần này đến nay đang lỗ tới 6,5 triệu đồng mỗi lượng.
|GIÁ VÀNG MIẾNG SJC CHƯA NGỪNG GIẢM
|Nguồn: SJC.
|Nhãn
|29/3
|30/3
|31/3
|1/4
|2/4
|3/4
|4/4
|5/4
|6/4
|7/4
|8/4
|9/4
|10/4
|11/4
|12/4
|13/4
|14/4
|15/4
|16/4
|17/4
|18/4
|19/4
|20/4
|21/4
|22/4
|23/4
|24/4
|25/4
|26/4
|27/4
|28/4
|29/4
|30/4
|1/5
|2/5
|3/5
|4/5
|5/5
|6/5
|7/5
|8/5
|9/5
|10/5
|11/5
|12/5
|13/5
|14/5
|15/5
|16/5
|17/5
|18/5
|19/5
|20/5
|21/5
|22/5
|23/5
|24/5
|25/5
|26/5
|27/5
|28/5
|29/5
|30/5
|31/5
|1/6
|2/6
|3/6
|4/6
|5/6
|6/6
|7/6
|8/6
|9/6
|10/6
|11/6
|12/6
|13/6
|14/6
|15/6
|16/6
|17/6
|18/6
|19/6
|20/6
|21/6
|22/6
|23/6
|24/6
|25/6
|26/6
|27/6
|28/6
|29/6
|30/6
|1/7
|2/7
|3/7
|4/7
|5/7
|6/7
|7/7
|8/7
|9/7
|10/7
|11/7
|12/7
|13/7
|14/7
|15/7
|16/7
|17/7
|18/7
|19/7
|20/7
|21/7
|22/7
|23/7
|24/7
|25/7
|26/7
|27/7
|28/7
|29/7
|Giá mua vào
|triệu đồng/lượng
|169.8
|170.8
|171.9
|173.7
|170
|170
|171.5
|171.5
|170.1
|169.5
|171
|168.5
|169.7
|169.4
|169.4
|168.5
|170
|170
|167.7
|167.5
|168.5
|168.5
|168.3
|168.1
|167.5
|166.7
|165.5
|166.3
|166.3
|166.3
|164.5
|163
|163
|163
|163
|163
|163.3
|162
|163
|164.5
|164.5
|164.5
|164.5
|162.2
|162.5
|162
|162
|161
|161
|161
|160.5
|160.8
|158.5
|160.5
|159
|158.5
|158.5
|159
|158.5
|157.7
|154.5
|155.5
|156
|156
|155.5
|154.5
|154
|153
|149.2
|146.2
|146.2
|138.8
|138.8
|133.3
|133.4
|142.4
|144
|144
|147
|149.5
|148.8
|148.8
|143.7
|144.2
|144.2
|145.6
|144
|144
|143.2
|144
|145.5
|145.5
|145
|144
|143.4
|145.4
|148.4
|148.4
|148.4
|148
|147
|145.5
|145.5
|146.9
|146.9
|146.9
|145.4
|144.5
|145.5
|145.2
|143.6
|144.5
|144.5
|143
|143.4
|142
|135
|135.5
|137.5
|137.5
|139
|137.5
|136.5
|Giá bán ra
|172.8
|173.8
|174.9
|176.7
|173.5
|173.5
|174.5
|174.5
|173.1
|172.5
|175
|171.5
|172.7
|172.4
|172.4
|171.5
|173.5
|173.5
|171.2
|171
|172
|172
|171.3
|170.6
|170
|169.2
|168
|168.8
|168.8
|168.8
|167.5
|166
|166
|166
|166
|166
|166.3
|165
|166
|167.5
|167.5
|167.5
|167.5
|165.2
|165.5
|165
|165
|164
|164
|164
|163.5
|163.8
|161.5
|163.5
|162
|161.5
|161.5
|162
|161.5
|160.7
|157.5
|158.5
|159
|159
|158.5
|157.5
|157
|156
|153.2
|150.2
|150.2
|143.8
|143.8
|138.3
|138.4
|145.4
|147
|147
|150.5
|151.5
|151.3
|151.3
|146.7
|147.2
|147.2
|148.6
|147
|147
|146.2
|147
|148.5
|148.5
|148
|147
|146.4
|148.4
|151.4
|151.4
|151.4
|151
|150
|148.5
|148.5
|149.9
|149.9
|149.9
|148.4
|147.5
|148.5
|148.2
|146.6
|147.5
|147.5
|146
|146.4
|146
|140
|140.5
|141.5
|143
|141.5
|140.5
Đối với vàng nhẫn - mặt hàng có diễn biến sát giá thế giới, các doanh nghiệp cũng đã đồng loạt giảm cả triệu đồng mỗi lượng sáng nay.
Công ty SJC hiện đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ về mức 136 - 140 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI giao dịch ở 137 - 141 triệu/lượng; nhẫn tròn trơn của Phú Quý neo tại 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng.
Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 giảm còn 137,8 - 139,5 triệu/lượng. Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm hơn 1 triệu đồng, còn 137,1 - 141 triệu đồng/lượng.
Diễn biến giảm mạnh của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường quốc tế. Có thời điểm, kim loại quý giảm 16 USD so với giá chốt phiên trước, về quanh mức 4.012 USD/ounce. Tuy nhiên ngay sau đó, giá bật tăng mạnh trở lại lên 4.030 USD/ounce. Dù vậy đây là ngày thứ 2 liên tiếp kim loại quý đi xuống. Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 129 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước gần 12 triệu đồng/lượng.
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