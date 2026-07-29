Giá vàng giảm 2 ngày liên tiếp, người mua lỗ nặng

Sáng 29/7, các doanh nghiệp vàng trong nước tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn, hiện chỉ còn dao động quanh vùng 140 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trong nước vẫn chưa dứt đà giảm. Ảnh: Chí Hùng.

Trong phiên giao dịch đang diễn ra tại thị trường trong nước, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm thêm 1 triệu đồng so với giá chốt phiên liền trước (28/7).

Các thương hiệu lớn khác như CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận (PNJ), Tập đoàn Phú Quý, Tập đoàn DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Công ty Mi Hồng... cũng đồng loạt điều chỉnh giảm mạnh giá mặt hàng này về gần 140 triệu đồng/lượng.

Trên biểu đồ giá hàng ngày, vàng miếng đã ghi nhận phiên giảm thứ hai liên tiếp. Cộng thêm biên độ chênh lệch giá mua - bán lên tới 4 triệu đồng, người mua vàng đầu tuần này đến nay đang lỗ tới 6,5 triệu đồng mỗi lượng.

GIÁ VÀNG MIẾNG SJC CHƯA NGỪNG GIẢM Nguồn: SJC. Nhãn 29/3 30/3 31/3 1/4 2/4 3/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4 10/4 11/4 12/4 13/4 14/4 15/4 16/4 17/4 18/4 19/4 20/4 21/4 22/4 23/4 24/4 25/4 26/4 27/4 28/4 29/4 30/4 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5 11/5 12/5 13/5 14/5 15/5 16/5 17/5 18/5 19/5 20/5 21/5 22/5 23/5 24/5 25/5 26/5 27/5 28/5 29/5 30/5 31/5 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 6/6 7/6 8/6 9/6 10/6 11/6 12/6 13/6 14/6 15/6 16/6 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 25/6 26/6 27/6 28/6 29/6 30/6 1/7 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 7/7 8/7 9/7 10/7 11/7 12/7 13/7 14/7 15/7 16/7 17/7 18/7 19/7 20/7 21/7 22/7 23/7 24/7 25/7 26/7 27/7 28/7 29/7 Giá mua vào triệu đồng/lượng 169.8 170.8 171.9 173.7 170 170 171.5 171.5 170.1 169.5 171 168.5 169.7 169.4 169.4 168.5 170 170 167.7 167.5 168.5 168.5 168.3 168.1 167.5 166.7 165.5 166.3 166.3 166.3 164.5 163 163 163 163 163 163.3 162 163 164.5 164.5 164.5 164.5 162.2 162.5 162 162 161 161 161 160.5 160.8 158.5 160.5 159 158.5 158.5 159 158.5 157.7 154.5 155.5 156 156 155.5 154.5 154 153 149.2 146.2 146.2 138.8 138.8 133.3 133.4 142.4 144 144 147 149.5 148.8 148.8 143.7 144.2 144.2 145.6 144 144 143.2 144 145.5 145.5 145 144 143.4 145.4 148.4 148.4 148.4 148 147 145.5 145.5 146.9 146.9 146.9 145.4 144.5 145.5 145.2 143.6 144.5 144.5 143 143.4 142 135 135.5 137.5 137.5 139 137.5 136.5 Giá bán ra

172.8 173.8 174.9 176.7 173.5 173.5 174.5 174.5 173.1 172.5 175 171.5 172.7 172.4 172.4 171.5 173.5 173.5 171.2 171 172 172 171.3 170.6 170 169.2 168 168.8 168.8 168.8 167.5 166 166 166 166 166 166.3 165 166 167.5 167.5 167.5 167.5 165.2 165.5 165 165 164 164 164 163.5 163.8 161.5 163.5 162 161.5 161.5 162 161.5 160.7 157.5 158.5 159 159 158.5 157.5 157 156 153.2 150.2 150.2 143.8 143.8 138.3 138.4 145.4 147 147 150.5 151.5 151.3 151.3 146.7 147.2 147.2 148.6 147 147 146.2 147 148.5 148.5 148 147 146.4 148.4 151.4 151.4 151.4 151 150 148.5 148.5 149.9 149.9 149.9 148.4 147.5 148.5 148.2 146.6 147.5 147.5 146 146.4 146 140 140.5 141.5 143 141.5 140.5

Đối với vàng nhẫn - mặt hàng có diễn biến sát giá thế giới, các doanh nghiệp cũng đã đồng loạt giảm cả triệu đồng mỗi lượng sáng nay.

Công ty SJC hiện đưa giá vàng nhẫn 9999 loại 1-5 chỉ về mức 136 - 140 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng của DOJI giao dịch ở 137 - 141 triệu/lượng; nhẫn tròn trơn của Phú Quý neo tại 136,5 - 140,5 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Mi Hồng, giá vàng nhẫn 999 giảm còn 137,8 - 139,5 triệu/lượng. Trong khi đó, nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải giảm hơn 1 triệu đồng, còn 137,1 - 141 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giảm mạnh của giá vàng trong nước chủ yếu chịu tác động từ thị trường quốc tế. Có thời điểm, kim loại quý giảm 16 USD so với giá chốt phiên trước, về quanh mức 4.012 USD /ounce. Tuy nhiên ngay sau đó, giá bật tăng mạnh trở lại lên 4.030 USD /ounce. Dù vậy đây là ngày thứ 2 liên tiếp kim loại quý đi xuống. Hiện quy đổi theo tỷ giá hiện hành (chưa bao gồm thuế, phí), giá vàng thế giới tương đương khoảng 129 triệu đồng/lượng, thấp hơn giá vàng trong nước gần 12 triệu đồng/lượng.