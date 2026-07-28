PNJ đã chi hơn 7.000 tỷ đồng thu mua lại vàng, kim cương

Từ ngày 1 đến 27/7, PNJ đã chi hơn 7.000 tỷ đồng để mua lại sản phẩm từ khách hàng. Doanh nghiệp cho biết giá trị hàng mua lại đã giảm mạnh sau khi điều chỉnh quy trình thu đổi.

PNJ cho biết sau khi điều chỉnh quy trình thu đổi từ ngày 21/7, giá trị hàng mua lại giảm mạnh, phần lớn khách hàng lựa chọn chuyển đổi sản phẩm. Ảnh: PNJ.

CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (HoSE: PNJ) vừa có thư gửi cổ đông và nhà đầu tư. Theo đó, doanh nghiệp cho biết từ ngày 1 đến 20/7, thị trường ghi nhận diễn biến bất thường khi nhu cầu khách hàng bán lại trang sức kim cương tăng mạnh trong thời gian ngắn. Trong thời gian này, doanh nghiệp đạt doanh thu 1.588 tỷ đồng nhưng giá trị hàng mua lại lên tới 5.900 tỷ đồng .

Sau khi rà soát toàn diện diễn biến thị trường và các chỉ số vận hành, từ ngày 21/7, PNJ đã điều chỉnh quy trình thu đổi, đồng thời đẩy mạnh các chương trình khuyến khích khách hàng chuyển đổi sang các sản phẩm khác trong danh mục của công ty.

Sau 7 ngày triển khai (21-27/7), doanh nghiệp ghi nhận những tín hiệu tích cực. Tổng doanh thu đạt 1.393 tỷ đồng , trong khi giá trị hàng mua lại là 1.162 tỷ đồng . Đáng chú ý, 95% khách hàng lựa chọn phương án chuyển đổi sản phẩm.

"Dòng tiền hoạt động trong giai đoạn này ghi nhận cải thiện so với giai đoạn đầu tháng 7. PNJ ghi nhận khách hàng tiếp tục có nhu cầu mua sắm sản phẩm nữ trang và duy trì sự gắn kết với thương hiệu. Đây là kết quả ghi nhận trong thời gian ngắn, PNJ cần thêm thời gian theo dõi để đánh giá đầy đủ tính bền vững của xu hướng này", doanh nghiệp nêu rõ.

Song song với việc điều chỉnh phương thức thu đổi, doanh nghiệp đã thiết lập cơ chế giám sát, với sự tham gia của đơn vị tư vấn, báo cáo trực tiếp HĐQT, nhằm tăng cường kiểm soát và bảo đảm tính bền vững trong mô hình vận hành của công ty.

Về công tác quản trị hàng hóa, PNJ cho hay công ty đang kiểm soát chặt tính thanh khoản của hàng tồn kho, đồng thời triển khai nhiều giải pháp nhằm tối ưu vòng quay hàng tồn kho. Với năng lực sản xuất hiện có, doanh nghiệp cũng linh hoạt điều chỉnh kế hoạch sản xuất, tăng cường cung ứng các dòng sản phẩm phù hợp với thị hiếu thị trường trong bối cảnh hiện nay.

PNJ cho biết vẫn duy trì hạn mức tín dụng chưa sử dụng, đồng thời tối ưu chi phí vận hành, quản trị chặt chẽ nguồn vốn và ưu tiên nguồn lực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh trong mùa cao điểm cuối năm.

Theo doanh nghiệp, ban điều hành sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, đánh giá hiệu quả của các biện pháp đang triển khai và chủ động điều chỉnh khi cần thiết nhằm đảm bảo cân bằng giữa quyền lợi khách hàng, hiệu quả hoạt động và lợi ích dài hạn của cổ đông.

PNJ cũng lưu ý diễn biến thị trường trong thời gian tới vẫn có thể tiếp tục ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh và dòng tiền của công ty. Doanh nghiệp cam kết sẽ theo dõi sát tình hình, kịp thời cập nhật tới cổ đông và nhà đầu tư nếu có thay đổi trọng yếu.

Đầu tháng 7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành. Theo tài liệu điều tra, từ năm 2024 đến nay, đường dây này đã thực hiện trót lọt 141 lượt vận chuyển, đưa hơn 28.000 viên kim cương các loại từ Hong Kong (Trung Quốc) vào Việt Nam tiêu thụ, với doanh thu ước tính khoảng 280 tỷ đồng . Đáng chú ý, trong số các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam có ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc P-Lab - công ty con của PNJ. Sau vụ việc, PNJ khẳng định toàn bộ kim cương bán tại hệ thống đều là hàng nhập khẩu chính ngạch và nhấn mạnh không có viên kim cương nào trong số hơn 28.000 viên bị cáo buộc buôn lậu được phân phối qua các kênh bán hàng của PNJ. Đến ngày 12/7, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can, trong đó có 3 chủ tiệm vàng Kim Lý, Ngọc Châu Âu, Ngọc Tâm và 1 nhân viên tại P-Lab. Chưa dừng tại đó, ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục khởi tố thêm 4 bị can, xác định từ năm 2022 đến năm 2024 đã có hơn 3.400 viên kim cương nhập lậu được đưa vào hệ thống bán lẻ của Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) để tiêu thụ, thu lợi bất chính. Sau các thông tin liên tiếp được công bố liên quan chuyên án này, nhiều cửa hàng kinh doanh kim cương cho biết chịu áp lực thanh khoản bởi lượng khách bán lại tăng mạnh, trong khi doanh nghiệp không đủ nguồn lực tài chính để thu mua, buộc phải tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa.