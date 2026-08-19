Một loại hạt giúp Việt Nam thu về gần 3 tỷ USD từ đầu năm

Dù giảm nhẹ về số lượng nhưng tính chung 7 tháng đầu năm, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam vẫn thu về gần 3 tỷ USD, với các thị trường xuất khẩu chủ yếu là Trung Quốc, Mỹ...

Trong 7 tháng đầu năm, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 412.000 tấn, trị giá 2,9 tỷ USD. Ảnh: CPT Group.

Theo thống kê của Cục Hải quan Việt Nam, vào tháng 7, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 70.600 tấn, trị giá vượt 504 triệu USD , tăng 4% về lượng và tăng 10% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam đạt 412.000 tấn, trị giá 2,9 tỷ USD , giảm nhẹ về lượng nhưng tăng 3% về trị giá.

Về cơ cấu thị trường, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sang Trung Quốc, Mỹ, UAE, Canada... tăng mạnh, bù đắp cho sự sụt giảm xuất khẩu sang Hà Lan, Đức, Saudi Arabia, Anh.

Lũy kế 7 tháng đầu năm 2026, cơ cấu thị trường xuất khẩu hạt điều Việt Nam có nhiều biến động khi tỷ trọng xuất khẩu sang Trung Quốc, Mỹ, Đức, Canada tăng, trong khi tỷ trọng xuất khẩu sang Hà Lan, UAE, Saudi Arabia lại giảm.

Cụ thể, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu hạt điều lớn nhất của Việt Nam trong 7 tháng qua, với sản lượng đạt gần 100.000 tấn, trị giá khoảng 719 triệu USD , chiếm khoảng 24% về lượng trong tổng xuất khẩu loại hạt này của cả nước. Đứng thứ 2 là Mỹ với sản lượng đạt gần 91.000 tấn, trị giá khoảng 618 triệu USD , tăng 9% về lượng và hơn 10% trị giá so với cùng kỳ năm trước.

TOP THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU HẠT ĐIỀU CỦA VIỆT NAM Số liệu tính trong 7T2026. Nguồn: Cục Hải quan Việt Nam. Nhãn Trung Quốc Mỹ Hà Lan Đức Canada Anh Trị giá Triệu USD 718.798 618.102 221.294 118.054 80.238 69.226

Trong số các thị trường trên, Anh là cái tên nổi bật khi chiếm khoảng 6% thị phần xuất khẩu hạt điều của Việt Nam, được hỗ trợ bởi việc sử dụng rộng rãi trong thực phẩm ăn vặt, làm bánh. Với thị trường bán lẻ tại đây, kênh chiếm ưu thế bao gồm các siêu thị và cửa hàng tiện lợi, chuyên cung cấp các loại hạt điều rang, tẩm gia vị và hỗn hợp. Trong khi doanh số bán hàng trực tuyến đang tăng mạnh đối với các sản phẩm hạt điều cao cấp và đặc biệt.

Thị trường Anh cho thấy nhu cầu hạt điều cao từ các ngành chế biến thực phẩm, đặc biệt là trong các thanh ăn vặt, ngũ cốc và thực phẩm thuần chay.

"Nhận thức về sức khỏe và sở thích đối với các thành phần tự nhiên ảnh hưởng đến quyết định mua hàng, thúc đẩy sự quan tâm đến hạt điều không muối và chế biến tối thiểu. Với các đặc điểm đó, Anh là một trong những thị trường tiêu thụ hạt điều trọng điểm ở châu Âu", Cục Hải quan cho biết.

Theo số liệu thống kê của ITC, trong 5 tháng đầu năm 2026, nhập khẩu hạt điều của Anh đạt hơn 10.000 tấn, trị giá 75 triệu USD , tăng 9% về lượng và tăng 18% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Việt Nam là thị trường cung cấp hạt điều chủ yếu cho Anh trong 5 tháng đầu năm với thị phần chiếm tới 82,2%. Ngoài Việt Nam, Anh cũng nhập khẩu hạt điều từ Bờ Biển Ngà, Ấn Độ, Brazil và một số quốc gia tái xuất khẩu như Đức, Hà Lan…

Cục Hải quan Việt Nam dự báo những tháng cuối năm 2026, xuất khẩu hạt điều của Việt Nam sẽ tiếp tục được hỗ trợ bởi nhu cầu tiêu dùng ổn định tại các thị trường chủ lực. Tuy nhiên, triển vọng tăng trưởng vẫn chịu tác động từ diễn biến giá điều thô, chi phí logistics và các chính sách thương mại của các nước nhập khẩu.

Trong bối cảnh đó, doanh nghiệp cần chủ động nguồn nguyên liệu, nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật và đẩy mạnh chế biến sâu nhằm nâng cao giá trị gia tăng và duy trì năng lực cạnh tranh.