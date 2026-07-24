Gần 1.300 tỷ đồng 'giải cứu' cổ phiếu PNJ nhưng bất thành

Cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn phiên thứ 4 liên tiếp dù lực cầu bắt đáy giúp mã này có thời điểm bật tăng mạnh. Thanh khoản cũng vọt lên gần 1.300 tỷ đồng.

Cổ phiếu PNJ đã giảm sàn 4 phiên liên tiếp. Ảnh: PNJ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch ngày 24/7 với sắc đỏ bao trùm, qua đó đánh mất thành quả hồi phục của phiên trước. Dù VN-Index từng có nhịp bật tăng mạnh trong ngày 23/7, tâm lý thận trọng vẫn chi phối dòng tiền khi nhà đầu tư tiếp tục ưu tiên bán ra và đứng ngoài quan sát.

Ngay từ đầu phiên, áp lực cung gia tăng trên diện rộng khiến VN-Index có thời điểm mất hơn 24 điểm. Lực cầu bắt đáy sau đó xuất hiện giúp chỉ số thu hẹp đáng kể đà giảm, song không đủ để đưa thị trường trở lại sắc xanh. Trong phần lớn thời gian giao dịch, VN-Index vẫn "ngụp lặn" dưới tham chiếu.

Thanh khoản cũng suy yếu rõ rệt khi dòng tiền trở nên dè dặt sau những phiên biến động mạnh. Tổng giá trị giao dịch trên 3 sàn chỉ đạt gần 15.000 tỷ đồng , giảm hơn 30% so với phiên liền trước, cho thấy cả bên mua lẫn bên bán đều có xu hướng thận trọng.

Kết thúc phiên, VN-Index giảm 13,27 điểm (-0,8%) xuống 1.686,11 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index mất 8,08 điểm (-2,9%) xuống 272,99 điểm, trong khi UPCoM-Index là điểm sáng hiếm hoi khi tăng 0,36 điểm (+0,3%) lên 125,89 điểm.

Độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng mạnh về phía tiêu cực với 469 mã giảm (gồm 20 mã giảm sàn), 819 mã giữ tham chiếu và 261 mã tăng (gồm 33 mã tăng trần).

Trong rổ VN30, áp lực bán cũng chiếm ưu thế tuyệt đối khi có 20 cổ phiếu giảm giá, chỉ 7 mã tăng và 3 mã đi ngang, khiến chỉ số đại diện nhóm vốn hóa lớn giảm gần 16 điểm xuống còn khoảng 1.829 điểm.

Sức ép lên VN-Index chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu trụ cột. Nhiều mã vốn hóa lớn đồng loạt điều chỉnh như VHM (-1,5%), VIC (-0,4%), TCB (-2,2%), MWG (-4,9%), GVR (-3,3%), FPT (-2,8%), LPB (-1,7%), GEE (-4,6%) và SSI (-3,2%), TCX (-4,6%).

Tâm điểm của thị trường tiếp tục là PNJ. Sau 3 phiên giảm sàn liên tiếp, cổ phiếu này ghi nhận lực cầu bắt đáy khá mạnh ngay từ đầu phiên, có thời điểm bật tăng lên trên 32.000 đồng/cổ phiếu. Thanh khoản bùng nổ với 41,3 triệu cổ phiếu được sang tay, tương ứng giá trị giao dịch gần 1.300 tỷ đồng , đưa PNJ trở thành mã có thanh khoản cao nhất thị trường.

Hiện mã này neo ở mốc 30.750 đồng/đơn vị, thấp nhất hơn một năm qua. Ảnh: TradingView.

Tuy nhiên, lực bán giá thấp nhanh chóng lấn át dòng tiền bắt đáy. Càng về cuối phiên, áp lực xả hàng càng gia tăng khiến cổ phiếu đảo chiều giảm hết biên độ, khép lại phiên giảm sàn thứ 4 liên tiếp.

Diễn biến tiêu cực của PNJ diễn ra trong bối cảnh Cơ quan Cảnh sát điều tra mở rộng chuyên án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia, đồng thời khởi tố nhiều chủ tiệm vàng, kinh doanh trang sức cùng một số lãnh đạo, nhân viên tại P-Lab (công ty thành viên của PNJ), và SJC.

Trao đổi với báo chí mới đây, Tổng giám đốc PNJ Phan Quốc Công thừa nhận tâm lý hoang mang của thị trường trong ngắn hạn là điều khó tránh khỏi trước các thông tin liên quan đến vụ án. Dù vậy, ông cho biết đến nay doanh nghiệp chưa ghi nhận biến động đáng kể từ nhóm cổ đông tổ chức, đồng thời hoạt động kinh doanh vẫn được duy trì bình thường.

Ở chiều tích cực, một số cổ phiếu vốn hóa lớn nỗ lực nâng đỡ chỉ số nhưng không đủ sức xoay chuyển cục diện. Đáng chú ý có BSR (+2,8%), STB (+2,1%), VNM (+1,9%), NVL (+2%), GAS (+0,6%), VCB (+0,2%), TPB (+1,4%), GMD (+1,7%), PLX (+1,2%) và PGV (+1,8%). Tuy nhiên, lực tăng từ nhóm này vẫn quá nhỏ so với áp lực điều chỉnh lan rộng trên toàn thị trường, khiến VN-Index khép lại tuần giao dịch trong sắc đỏ.