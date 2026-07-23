Cổ phiếu Hóa chất Đức Giang thủng đáy 5 năm

Làn sóng bán tháo cổ phiếu DGC chưa có dấu hiệu chấm dứt khi Hóa chất Đức Giang ghi nhận thêm 3 lãnh đạo cấp cao bị khởi tố.

Cổ phiếu DGC bị bán tháo dữ dội trong phiên 23/7. Ảnh: DGC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên "giải cứu" bất ngờ trong ngày 23/7 sau cú lao dốc lịch sử của phiên trước. Dư âm của đợt bán tháo vẫn bao trùm thị trường khiến nhà đầu tư duy trì tâm lý thận trọng trong đầu phiên, kéo VN-Index giằng co quyết liệt quanh mốc tham chiếu. Đến hết phiên sáng, chỉ số VN-Index vẫn giảm gần 7 điểm trước khi bước vào giờ nghỉ trưa.

Tuy nhiên, cục diện thị trường đảo chiều hoàn toàn trong phiên chiều. Dòng tiền bắt đáy nhập cuộc mạnh mẽ, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, giúp lực cầu nhanh chóng áp đảo bên bán.

Thanh khoản trên cả 3 sàn đạt khoảng 21.500 tỷ đồng , giảm hơn 10% so với phiên bán tháo trước đó. Dù vậy, quy mô giao dịch vẫn duy trì ở mức khá cao nếu so với giai đoạn trầm lắng hồi đầu tháng 7.

Kết phiên, VN-Index tăng 30,85 điểm (+1,9%) lên 1.699,38 điểm; HNX-Index tăng 5,58 điểm (+2%) lên 281,07 điểm; UPCoM-Index tăng 0,76 điểm (+0,6%) lên 125,53 điểm.

Thị trường hôm nay nghiêng về phía tích cực nhưng chưa thực sự áp đảo khi số lượng cổ phiếu giảm giá vẫn ở mức cao. Toàn thị trường ghi nhận 404 mã tăng (gồm 21 mã tăng trần), 844 điểm giữ tham chiếu và 299 mã giảm (gồm 12 mã giảm sàn).

Trong rổ VN30, có tới 21 cổ phiếu tăng giá, 7 mã giảm và 2 mã đứng tham chiếu. Chỉ số đại diện nhóm vốn hóa lớn nhờ đó tăng hơn 18 điểm, lên 1.846 điểm.

Tương tự phiên lao dốc trước đó, biến động của VN-Index tiếp tục chịu ảnh hưởng lớn từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Ở chiều tích cực, bộ đôi "họ Vin" tiếp tục đóng vai trò đầu tàu khi VIC tăng 5,9% và VHM tăng 4%, trở thành 2 cổ phiếu đóng góp nhiều nhất vào đà tăng của chỉ số.

Bên cạnh đó, hàng loạt bluechip và cổ phiếu vốn hóa vừa cũng đồng loạt khởi sắc như GAS (+3,7%), VPL (+1,9%), SSI (+4%), VCK (+3,1%), VIX, EIB, GEE và GEX cùng tăng trần, tạo hiệu ứng lan tỏa trên diện rộng.

Ở chiều ngược lại, lực cản đối với thị trường đến từ một số cổ phiếu ngân hàng, bán lẻ và bất động sản như LPB (-2%), VNM (-2,2%), MBB (-1,3%), CTG (-0,7%), VCB (-0,2%), DXG (-5%), HVN (-0,7%) và NLG (-3,8%).

Cổ phiếu DGC chạm mức thấp nhất 5 năm. Ảnh: TradingView.

Đáng chú ý nhất là cổ phiếu PNJ và DGC khi tiếp tục trở thành tâm điểm bán tháo do chịu tác động từ các thông tin bất lợi.

Với PNJ, cổ phiếu này đã liên tục giảm mạnh kể từ đầu tháng 7 trong bối cảnh thị trường kim cương biến động sau khi cơ quan chức năng mở rộng điều tra đường dây buôn lậu kim cương. Áp lực bán chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khiến mã chứng khoán này tiếp tục giảm kịch sàn trong phiên 23/7.

Trong khi đó, cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang giảm tới 6,3% sau thông tin cơ quan điều tra khởi tố thêm 3 lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp gồm Tổng giám đốc Lưu Bách Đạt, Thành viên HĐQT Nguyễn Quốc Trung và Phó tổng giám đốc Phùng Trọng Tú.

Đáng chú ý, ông Lưu Bách Đạt mới được bầu vào HĐQT và đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc Đức Giang tại phiên họp ĐHĐCĐ bất thường diễn ra vào tháng 5. Như vậy, chỉ khoảng 2 tháng sau khi được giao trọng trách điều hành doanh nghiệp, ông đã bị khởi tố.

Đây cũng là diễn biến mới nhất trong chuỗi biến cố pháp lý liên quan đến tập đoàn hóa chất này, diễn ra khoảng 4 tháng sau khi nhiều lãnh đạo cấp cao của doanh nghiệp bị khởi tố.

Trước đó, Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam ông Đào Hữu Huyền - khi đó là Chủ tịch HĐQT Hóa chất Đức Giang để điều tra về 3 tội danh gồm Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Gây ô nhiễm môi trường.

Cùng thời điểm, ông Đào Hữu Duy Anh (con trai ông Huyền) - khi đó là Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc doanh nghiệp - cũng bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Sau chuỗi thông tin tiêu cực, cổ phiếu DGC hiện chỉ còn giao dịch ở mức 37.950 đồng/cổ phiếu, thấp nhất trong khoảng 5 năm trở lại đây. So với vùng đỉnh lịch sử, thị giá cổ phiếu hóa chất này đã mất hơn 70%.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục duy trì xu hướng bán ròng với giá trị khoảng 450 tỷ đồng . Áp lực bán mạnh tập trung chủ yếu ở nhóm ngân hàng, gồm MBB (- 153 tỷ đồng ), TCB (- 117 tỷ đồng ), VCB (- 88 tỷ đồng ).

Trong khi đó, SHB và LPB được khối ngoại mua ròng lần lượt 74 tỷ đồng và 45 tỷ đồng .