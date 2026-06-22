Hóa chất Đức Giang bị kiểm toán lưu ý 2 vấn đề

Sau kiểm toán Tập đoàn Hóa chất Đức Giang bị đưa ra hai ý kiến ngoại trừ liên quan đến hàng tồn kho gần 1.000 tỷ đồng và vụ án đang được cơ quan chức năng điều tra.

Cha con ông Đào Hữu Huyền và Đào Hữu Duy Anh đã bị cơ quan điều tra khởi tố, bắt tạm giam trước đó. Ảnh: DGC.

CTCP Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (HoSE: DGC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY.

Chỉ tiêu lợi nhuận giảm nhẹ

Theo báo cáo kiểm toán, doanh thu thuần năm 2025 của Hóa chất Đức Giang không thay đổi so với báo cáo tự lập, đạt 11.262 tỷ đồng , tăng 14% so với năm trước. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế được điều chỉnh giảm khoảng 35 tỷ đồng xuống 3.154 tỷ. Dù vậy, kết quả này vẫn cao hơn 2% so với mức thực hiện trong năm 2024.

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Đức Giang đạt hơn 19.538 tỷ đồng , giảm nhẹ so với số liệu doanh nghiệp công bố trước đó. Đáng chú ý, số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng và các khoản tương đương tiền của tập đoàn này lên tới 13.106 tỷ đồng , chiếm gần 67% tổng tài sản, đồng thời tăng hơn 20% so với đầu năm. Đây tiếp tục là nguồn lực tài chính quan trọng, giúp tập đoàn duy trì vị thế doanh nghiệp có lượng tiền mặt lớn trong ngành hóa chất.

Bên cạnh đó, giá trị hàng tồn kho tại thời điểm cuối năm ngoái của tập đoàn này đạt 1.681 tỷ đồng . Tài sản cố định ghi nhận khoảng 2.278 tỷ đồng , trong khi các khoản phải thu ngắn hạn ở mức 1.220 tỷ đồng .

KẾT QUẢ KINH DOANH NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY CỦA HÓA CHẤT ĐỨC GIANG KQKD hàng năm của Hóa chất Đức Giang; BCTC DN. Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Doanh thu thuần tỷ đồng 6236 9550 14444 9748 9865 11262 Lợi nhuận sau thuế

948 2514 6037 3242 3107 3154

Về cơ cấu nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Đức Giang đạt hơn 4.167 tỷ đồng , trong đó dư nợ vay tài chính khoảng 1.546 tỷ. Trong khi đó, vốn chủ sở hữu đạt trên 15.371 tỷ đồng , tương đương gần 79% tổng nguồn vốn.

Trong cơ cấu vốn chủ sở hữu, vốn góp của chủ sở hữu là 3.798 tỷ đồng , lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ở mức 6.639 tỷ đồng và quỹ đầu tư phát triển đạt 1.801 tỷ đồng .

Kiểm toán lưu ý loạt vấn đề

Tại báo cáo mới nhất, đơn vị kiểm toán đã đưa ra ý kiến ngoại trừ liên quan đến 2 vấn đề đáng chú ý tại Hóa chất Đức Giang.

Một là, đơn vị kiểm toán được bổ nhiệm sau thời điểm kết thúc năm tài chính 31/12/2025 nên không thể trực tiếp tham gia chứng kiến kiểm kê hàng tồn kho. Tại thời điểm cuối năm ngoái, giá trị hàng tồn kho được ghi nhận trên báo cáo tài chính hợp nhất của DGC lên tới hơn 950,9 tỷ đồng .

Theo kiểm toán viên, các thủ tục kiểm toán thay thế được thực hiện chưa cung cấp đầy đủ bằng chứng đáng tin cậy để xác nhận tính hiện hữu, đầy đủ, chính xác và giá trị của khoản mục hàng tồn kho. Do đó, kiểm toán viên chưa thể xác định liệu số dư hàng tồn kho tại ngày 31/12/2025 có cần điều chỉnh hay không, cũng như ảnh hưởng có thể có tới các chỉ tiêu liên quan trên báo cáo tài chính hợp nhất.

Giải trình về vấn đề này, Hóa chất Đức Giang cho biết việc kiểm kê hàng tồn kho tại thời điểm 31/12/2025 vẫn được doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật về kế toán và có sự chứng kiến của kiểm toán viên thuộc Công ty TNHH PwC Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Tại thời điểm diễn ra kiểm kê, PwC vẫn là đơn vị được bổ nhiệm kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của DGC. Tuy nhiên, sau đó Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY được lựa chọn thay thế PwC để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.

Do được bổ nhiệm sau thời điểm kết thúc năm tài chính, UHY không thể trực tiếp tham gia chứng kiến quá trình kiểm kê hàng tồn kho tại ngày 31/12/2025. Đây là nguyên nhân khiến đơn vị kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ đối với khoản hàng tồn kho trị giá hơn 950,9 tỷ đồng được ghi nhận trên bảng cân đối kế toán của tập đoàn.

Vấn đề thứ hai được phía kiểm toán lưu ý liên quan đến việc một số nguyên thành viên ban lãnh đạo chủ chốt của tập đoàn bị khởi tố ngày 17/3 và đang trong quá trình phục vụ điều tra đối với các vi phạm về kế toán, khai thác tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường.

Tại thời điểm phát hành báo cáo tài chính hợp nhất, vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra và chưa có kết luận chính thức. Vì vậy, kiểm toán viên cho biết chưa thể thu thập đầy đủ bằng chứng để đánh giá liệu các vấn đề này có dẫn đến sai sót trọng yếu trên báo cáo tài chính hay không.

Các ảnh hưởng tiềm tàng có thể liên quan đến việc ghi nhận kế toán, các nghĩa vụ phải trả, khoản dự phòng hoặc chi phí xử lý môi trường nếu có. Do chưa đủ cơ sở, kiểm toán viên cũng chưa thể xác định liệu tập đoàn có cần điều chỉnh các chỉ tiêu liên quan trên báo cáo tài chính hợp nhất hay không.