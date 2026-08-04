Xuất khẩu 'vàng đen' của Việt Nam: Tăng về lượng nhưng giảm về giá

Quý II/2026, Việt Nam bán hạt tiêu thu về hơn 519 triệu USD, tăng mạnh so với cùng kỳ, nhưng chủ yếu nhờ sản lượng tăng mạnh, trong khi giá xuất khẩu các chủng loại đều giảm.

Nửa đầu năm 2026, sản lượng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam tăng mạnh qua từng quý. Ảnh: Quỳnh Trang.

Theo thống kê từ Cục Hải quan, trong quý II/2026, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 79.800 tấn, trị giá hơn 519 triệu USD , tăng 20,8% về lượng và tăng 20,6% về trị giá so với quý I/2026. Dù vậy, nếu so sánh với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng tiêu tăng 5,1%, nhưng giá lại giảm 0,8%.

Diễn biến theo quý cho thấy nửa đầu năm 2026, xuất khẩu loại hạt được mệnh danh là "vàng đen" của Việt Nam đã tăng từ mức 66.100 tấn trong quý I lên 79.900 tấn trong quý II, qua đó phản ánh nguồn cung được cải thiện và nhu cầu nhập khẩu từ thị trường thế giới duy trì tích cực.

Về cơ cấu, Cục Hải quan nhận định xuất khẩu đa số chủng loại hạt tiêu của Việt Nam trong quý II/2026 đều tăng về lượng so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng hạt tiêu đen xuất khẩu tăng 5,8%, hạt tiêu đen xay tăng 7,7%, hạt tiêu trắng xay tăng 3,3%. Riêng hạt tiêu trắng là mặt hàng duy nhất ghi nhận sản lượng xuất khẩu giảm 8,3%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, xuất khẩu các loại hạt tiêu chủ lực của Việt Nam đều tăng so với cùng kỳ năm 2025. Nổi bật nhất là hạt tiêu đen với hơn 100.000 tấn xuất khẩu, trị giá vượt 651 triệu USD , tăng 19,1% về lượng và tăng 15,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

CƠ CẤU CHỦNG LOẠI HẠT TIÊU XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM Tính trong quý II/2026. Nguồn: Cục Hải quan Việt Nam. Nhãn Hạt tiêu đen Hạt tiêu đen xay Hạt tiêu trắng Hạt tiêu trắng xay Loại khác Tỷ trọng tính theo khối lượng % 70.5 13.6 8.5 3.4 4

Còn nếu xét về trị giá, do giá xuất khẩu các chủng loại hạt tiêu xuất khẩu của Việt Nam trong quý II/2026 đều giảm so với cùng kỳ năm 2025 nên trị giá xuất khẩu các chủng loại tăng chậm hơn lượng, thậm chí có xu hướng giảm.

Số liệu cho thấy cuối tháng 7, giá hạt tiêu thế giới có xu hướng giảm so với cuối tháng 6. Tại Indonesia, giá hạt tiêu đen Lampung ngày 29/7 giảm 298 USD /tấn so với ngày 29/6, xuống còn 6.823 USD /tấn. Ngược lại, giá hạt tiêu trắng Muntok tăng 152 USD /tấn, đạt 9.404 USD /tấn.

Trong khi đó ở Brazil, giá hạt tiêu đen ASTA 570 cuối tháng 7 giảm 200 USD /tấn xuống còn 5.700 USD /tấn.

Đà giảm trên thế giới cũng gây ảnh hưởng đến thị trường Việt Nam khi giá hạt tiêu đen loại 500 g/l và 550 g/l lần lượt giảm 130 USD /tấn và 150 USD /tấn, xuống còn 5.970 USD /tấn và 6.050 USD /tấn. Tương tự, giá hạt tiêu trắng hạ 750 USD /tấn, xuống còn 8.250 USD /tấn.

Cục Hải quan nhận định nhìn chung, xuất khẩu các chủng loại hạt tiêu của Việt Nam trong quý II và 6 tháng đầu năm 2026 chủ yếu tăng trưởng nhờ sản lượng xuất khẩu gia tăng, trong khi giá xuất khẩu bình quân của tất cả chủng loại đều giảm so với cùng kỳ năm 2025.