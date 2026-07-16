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Kinh doanh

Bán 'vàng đen' sang nước ngoài, Việt Nam thu gần 1 tỷ USD sau nửa năm

  • Thứ năm, 16/7/2026 10:50 (GMT+7)
  • 40 phút trước

Trong 6 tháng đầu năm, xuất khẩu hạt tiêu - nông sản được ví như "vàng đen" - của Việt Nam sang các nước vượt 950 triệu USD, trong đó xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng gấp 4 lần.

Xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm đạt 146.000 tấn. Ảnh: Pacific Group.

Theo thống kê từ Cục Hải quan, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 6 đã đạt 24.100 tấn, trị giá hơn 160 triệu USD, tăng 4% về lượng và tăng 2% về trị giá so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng đầu năm, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam đạt 146.000 tấn, trị giá hơn 950 triệu USD, tăng 19% về lượng và tăng 12% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 6 đạt 6.659 USD/tấn, tăng nhẹ 0,2% so với tháng 5, nhưng giảm 2% so với tháng 6 năm ngoái. Lũy kế 6 tháng, giá bình quân xuất khẩu loại nông sản được ví như "vàng đen" này đạt 6.508 USD/tấn, giảm 5% so với cùng kỳ năm 2025.

Về thị trường xuất khẩu, hạt tiêu của Việt Nam trong tháng 6 đã được xuất sang nhiều thị trường ghi nhận mức tăng trưởng tích cực như: Mỹ, Đức, Ấn Độ, Hà Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE. Đặc biệt, xuất khẩu sang Thổ Nhĩ Kỳ tăng khoảng 4 lần cả về số lượng và trị giá, phản ánh nhu cầu nhập khẩu tăng mạnh tại thị trường này. Ngược lại, xuất khẩu sang các thị trường Thái Lan, Ai Cập, Philippines và Pakistan giảm so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng, Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu hạt tiêu lớn nhất của Việt Nam với hơn 36.000 tấn, chiếm 25% tổng lượng xuất khẩu, tăng so với mức 24% của cùng kỳ năm 2025. Xuất khẩu sang thị trường Mỹ tăng 25% về lượng và tăng hơn 18% về trị giá so với cùng kỳ, tiếp tục khẳng định vai trò là động lực tăng trưởng quan trọng của xuất khẩu hạt tiêu Việt Nam.

Cục Hải quan nhận định triển vọng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang Mỹ trong những tháng cuối năm 2026 vẫn khá tích cực. Tuy nhiên, dư địa mở rộng thị phần sẽ không còn nhiều do mức thị phần hiện đã rất cao. Vì vậy, tăng trưởng xuất khẩu thời gian tới sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào khả năng duy trì nguồn cung ổn định, nâng cao chất lượng và gia tăng giá trị sản phẩm, thay vì chỉ cạnh tranh về giá.

Tuy nhiên, việc Brazil vẫn duy trì được đà tăng xuất khẩu cho thấy cạnh tranh trên thị trường Mỹ vẫn hiện hữu. Do đó, doanh nghiệp Việt Nam cần tiếp tục đáp ứng tốt các yêu cầu về chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và phát triển các sản phẩm chế biến sâu để củng cố lợi thế cạnh tranh và duy trì vị thế dẫn đầu tại thị trường này.

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Anh Nguyễn

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