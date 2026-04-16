'Vàng đen' mang về cho Việt Nam hơn 400 triệu USD chỉ sau một quý

Quý I, xuất khẩu hồ tiêu giúp Việt Nam thu về hơn 400 triệu USD, trong đó Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam với khối lượng hơn 16.000 tấn.

Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan, trong quý I, xuất khẩu hồ tiêu Việt Nam đạt 65.000 tấn, trị giá 417 triệu USD , tăng 37% về lượng và 29% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Trong quý I, hoạt động xuất khẩu sản phẩm được ví như "vàng đen" của Việt Nam và các mặt hàng gia vị khác đạt nhiều tín hiệu tích cực, cho thấy sự phục hồi rõ nét của thị trường sau giai đoạn biến động.

Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), Mỹ tiếp tục là thị trường xuất khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam, với sản lượng đạt 16.859 tấn, tăng mạnh 64% so với cùng kỳ và chiếm hơn 25% tổng kim ngạch.

Trong tháng đầu năm 2026, thị trường Mỹ ghi nhận dấu hiệu phục hồi nhập khẩu so với tháng trước đó, nhưng vẫn thấp hơn cùng kỳ năm 2025, cho thấy nhu cầu chưa hoàn toàn ổn định. Đồng thời, cơ cấu nguồn cung tiếp tục tập trung cao, với Việt Nam chiếm gần 80% thị phần, qua đó ảnh hưởng trực tiếp đến xu hướng xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam vào Mỹ.

Bên cạnh Mỹ, Trung Quốc đã có sự trở lại mạnh mẽ khi nhập khẩu tới 8.563 tấn hồ tiêu, tăng đột biến 321% so với cùng kỳ năm ngoái và vươn lên trở thành thị trường lớn thứ 2 của hồ tiêu Việt Nam.

Tăng trưởng trên phản ánh nhu cầu tiêu thụ gia vị đang phục hồi nhanh tại quốc gia tỷ dân. Ngoài ra, các doanh nghiệp Trung Quốc cũng gia tăng nhập khẩu để phục vụ sản xuất và tiêu dùng nội địa.

Đáng chú ý, các quốc gia khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực. Cụ thể, UAE nhập 3.182 tấn (+15%), trong khi Philippines nhập 2.383 tấn (+49%). Điều này cho thấy nhu cầu tiêu thụ hồ tiêu tại nhiều khu vực trên thế giới đang có xu hướng phục hồi, góp phần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu của hồ tiêu Việt Nam.

Dù vậy, các cơ quan cũng lưu ý xung đột tại Iran có thể ảnh hưởng tiêu cực đến thương mại hồ tiêu, khi UAE, thị trường nhập khẩu lớn của Việt, có nguy cơ giảm nhu cầu. Đồng thời, gián đoạn tại tuyến vận tải qua eo biển Hormuz có thể làm tăng chi phí logistics và kéo dài thời gian giao hàng, gây tác động tiêu cực đến xuất khẩu hồ tiêu.