Thép Nam Kim sai sót kế toán 94 tỷ đồng

UBCKNN xác định báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Thép Nam Kim tồn tại sai sót kế toán trọng yếu liên quan giao dịch đất đai trị giá 94 tỷ đồng.

UBCKNN chỉ ra sai sót trọng yếu tại Thép Nam Kim. Ảnh: NKG.

CTCP Thép Nam Kim (HoSE: NKG) cho biết đã nhận được công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) liên quan đến báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PwC Việt Nam.

Theo công văn, kết quả kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm toán năm 2026 của UBCKNN cho thấy hồ sơ kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2025 của Thép Nam Kim chưa đạt yêu cầu.

Đối với báo cáo tài chính riêng, cơ quan quản lý cho biết kiểm toán viên chưa thực hiện đầy đủ các thủ tục kiểm toán cần thiết làm cơ sở để đưa ra ý kiến kiểm toán.

Đối với báo cáo tài chính hợp nhất, UBCKNN nhận định việc kiểm toán viên đưa ra ý kiến chấp nhận toàn phần trong khi báo cáo tài chính hợp nhất tồn tại sai sót kế toán trọng yếu là chưa phù hợp với yêu cầu của Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam.

Sai sót trọng yếu được nhắc đến liên quan đến giao dịch chuyển giao quyền sử dụng đất thuê tại Khu công nghiệp Mỹ Xuân B1 - Đại Dương giữa Thép Nam Kim và Công ty TNHH Tôn Nam Kim Phú Mỹ.

Cụ thể, báo cáo tài chính hợp nhất của Thép Nam Kim chưa điều chỉnh khoản chênh lệch giữa giá chuyển nhượng 366 tỷ đồng và giá gốc 272 tỷ đồng , tương ứng khoảng 94 tỷ đồng .

Theo UBCKNN, việc chưa xử lý khoản chênh lệch này khiến một số chỉ tiêu trên báo cáo tài chính hợp nhất tại ngày 31/12/2025 được ghi nhận cao hơn thực tế. Trong đó, chi phí trả trước liên quan đến quyền sử dụng đất tăng khoảng 66 tỷ đồng và thu nhập khác tăng khoảng 94 tỷ đồng so với thời điểm 31/12/2024.

Cơ quan quản lý đánh giá việc không điều chỉnh phần tăng giá trị quyền sử dụng đất, khoản phải trả khác và thu nhập khác với giá trị lần lượt 66 tỷ đồng , 28 tỷ đồng và 94 tỷ đồng là chưa phù hợp với các quy định kế toán hiện hành.

UBCKNN yêu cầu Thép Nam Kim công bố đầy đủ thông tin liên quan trên hệ thống công bố thông tin của cơ quan quản lý, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) và website của doanh nghiệp. Công ty cũng phải thực hiện các biện pháp khắc phục đối với sai sót kế toán trọng yếu nêu trên khi lập báo cáo tài chính cho các kỳ tiếp theo.

Đáng chú ý, UBCKNN cho biết đã đình chỉ tư cách được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng trong lĩnh vực chứng khoán đối với hai kiểm toán viên ký báo cáo tài chính năm 2025 của Thép Nam Kim là ông Quách Thành Châu và ông Nguyễn Vũ Anh Tuấn.

Liên quan đến vấn đề này, Thép Nam Kim cho biết đang chủ động phối hợp chặt chẽ với đơn vị kiểm toán để rà soát chi tiết các nội dung liên quan. Sau khi hoàn tất quá trình rà soát, công ty sẽ căn cứ các quy định pháp luật và chuẩn mực kế toán Việt Nam để xử lý các vấn đề phát sinh cũng như trình bày số liệu báo cáo tài chính phù hợp trong các kỳ tiếp theo.

Doanh nghiệp nhấn mạnh các nội dung được UBCKNN nêu ra chủ yếu liên quan đến việc rà soát và trình bày thông tin trên báo cáo tài chính, không ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại của công ty.