Lộ diện tập đoàn có doanh thu lớn nhất Việt Nam

Sau khi công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, PVN chính thức để mất ngôi vị số một về doanh thu năm vào tay EVN.

EVN là tập đoàn có doanh thu lớn nhất Việt Nam trong năm 2025. Ảnh: Việt Linh.

Sau khi Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam - Petrovietnam (PVN) công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025, thứ hạng doanh nghiệp có doanh thu lớn nhất Việt Nam đã có sự thay đổi đáng chú ý.

Trước đó, theo các số liệu sơ bộ được công bố, PVN được cho là dẫn đầu với doanh thu ước đạt khoảng 651.000 tỷ đồng , nhỉnh hơn mức 646.000 tỷ đồng của EVN. Tuy nhiên, kết quả kiểm toán cuối cùng đã cho thấy cục diện đảo chiều.

Cụ thể, EVN ghi nhận doanh thu hợp nhất năm 2025 đạt 645.658 tỷ đồng , tăng hơn 11% so với năm trước. Trong khi đó, doanh thu thuần hợp nhất của PVN đạt 632.209 tỷ đồng , tăng 13% so với năm 2024.

Với kết quả này, EVN chính thức vượt PVN để trở thành tập đoàn có doanh thu lớn nhất Việt Nam trong năm 2025.

Dù không còn giữ ngôi đầu về doanh thu, PVN vẫn duy trì vị thế dẫn đầu về lợi nhuận. Năm 2025, tập đoàn dầu khí báo lãi ròng 52.379 tỷ đồng , tăng khoảng 39% so với năm trước.

Trong khi đó, EVN báo lãi ròng 51.881 tỷ đồng , tăng 430% so với năm 2024 và chỉ thấp hơn PVN khoảng 500 tỷ đồng .

SO KÈ KẾT QUẢ KINH DOANH HAI 'ĐẦU TÀU' CỦA VIỆT NAM Nguồn: BCTC DN. Nhãn EVN PVN Doanh thu thuần tỷ đồng 645658 632209 Lợi nhuận sau thuế

51881 52379

Như vậy, cả 2 tập đoàn đều vượt mốc 50.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm vừa qua, mức kết quả kinh doanh thuộc nhóm cao nhất nền kinh tế.

Động lực tăng trưởng của EVN chủ yếu đến từ hoạt động bán điện. Doanh thu bán điện năm 2025 đạt hơn 637.000 tỷ đồng , tăng hơn 64.000 tỷ đồng so với năm trước, trong khi giá vốn chỉ tăng hơn 18.000 tỷ đồng . Điều này giúp lợi nhuận gộp của tập đoàn tăng vọt từ gần 49.600 tỷ đồng lên hơn 96.300 tỷ đồng .

Về phía PVN, tập đoàn được hưởng lợi từ việc biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 9,7% lên 11,1%, đưa lợi nhuận gộp đạt hơn 70.700 tỷ đồng . Ngoài ra, khoản thu nhập khác tăng mạnh lên 8.690 tỷ đồng , chủ yếu đến từ các khoản liên quan đến PVcomBank, cũng đóng góp đáng kể vào kết quả lợi nhuận năm qua.

Tổng cộng, EVN và PVN đã tạo ra khoảng 1,28 triệu tỷ đồng doanh thu trong năm 2025.

Đáng chú ý, PVN vẫn là doanh nghiệp sở hữu lượng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lớn nhất Việt Nam. Tính đến cuối năm 2025, tổng quy mô tiền mặt và tiền gửi của tập đoàn đạt hơn 376.000 tỷ đồng , trong đó riêng tiền gửi ngân hàng lên tới gần 340.000 tỷ đồng . Con số này cao gần gấp rưỡi so với quy mô tiền mặt, tiền gửi của Tập đoàn Bảo Việt - doanh nghiệp đang dẫn đầu thị trường chứng khoán về chỉ tiêu này.

Nhờ nguồn vốn nhàn rỗi này, PVN đã thu về 14.367 tỷ đồng tiền lãi từ hoạt động tiền gửi và cho vay trong năm qua.

Trong khi đó, tổng lượng tiền gửi ngân hàng các kỳ hạn của EVN là hơn 152.000 tỷ đồng , chưa bằng một nửa PVN. Song, khoản tiền gửi cũng góp phần giúp doanh thu tài chính của EVN tăng mạnh, lên mức 3.717 tỷ đồng.