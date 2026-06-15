Một tập đoàn mang 'núi tiền' gần 340.000 tỷ gửi ngân hàng lấy lãi

Cuối năm 2025, PVN nắm giữ hơn 376.000 tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi ngân hàng, trong đó riêng số dư tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn và có kỳ hạn lên tới gần 340.000 tỷ.

Doanh thu PVN vượt 632.000 tỷ đồng năm 2025. Ảnh: PVN.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2025, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam - Petrovietnam (PVN) đã ghi nhận doanh thu thuần đạt 632.209 tỷ đồng trong năm gần nhất, tăng 13% so với năm 2024.

Trong bối cảnh giá vốn được cải thiện, biên lợi nhuận gộp của tập đoàn tăng từ 9,7% lên 11,1%, qua đó đưa lợi nhuận gộp đạt 70.715 tỷ đồng .

Lãi hơn 14.000 tỷ từ tiền gửi ngân hàng

Năm ngoái, phần lớn các khoản chi phí của PVN không biến động đáng kể. Tuy nhiên, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 30% lên 26.684 tỷ đồng . Trong đó, chi phí dự phòng phải thu khó đòi tăng hơn 1.000 tỷ so với năm 2024. Bên cạnh đó, chi phí dịch vụ mua ngoài cũng gần như tăng gấp đôi.

Một trong những điểm nhấn trong kết quả kinh doanh năm 2025 của PVN là khoản thu nhập khác đạt 8.690 tỷ đồng , cao gấp gần 3 lần so với năm trước. Động lực chính đến từ các khoản thu liên quan đến PVcomBank, bao gồm 2.711 tỷ thu hồi các khoản nợ đã xử lý xóa sổ và 4.861 tỷ đồng thu nhập khác. Trong khi đó, chi phí khác phát sinh từ PVcomBank là 872 tỷ đồng .

Khép lại năm tài chính 2025, PVN báo lãi sau thuế 52.379 tỷ đồng , tăng khoảng 39% so với năm 2024. Mức lợi nhuận này không chỉ tiếp tục khẳng định vị thế của doanh nghiệp năng lượng lớn nhất cả nước mà còn cao hơn khoảng 10.200 tỷ so với lợi nhuận của Vinhomes - doanh nghiệp niêm yết có lợi nhuận lớn nhất thị trường chứng khoán trong năm 2025.

LỢI NHUẬN CỦA PVN PHỤC HỒI MẠNH KQKD hàng năm của PVN; Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2020 2021 2022 2023 2024 2025 Lợi nhuận sau thuế tỷ đồng 12913 39341 56441 40278 37692 52379

Tính đến ngày 31/12/2025, tổng tài sản hợp nhất của PVN đạt gần 1,1 triệu tỷ đồng , tăng hơn 98.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Trong cơ cấu tài sản, đến cuối năm ngoái, số dư tiền và các khoản tương đương tiền của PVN đã giảm từ 136.381 tỷ xuống còn 88.017 tỷ đồng , trong đó số dư tiền mặt là gần 900 tỷ và số dư tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn hơn 51.300 tỷ đồng , còn lại là tương đương tiền.

Đáng chú ý, lượng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn ngắn của PVN lại tăng mạnh lên 288.335 tỷ đồng .

Như vậy, tổng quy mô tiền mặt và tiền gửi của PVN đã lên tới 376.352 tỷ đồng tính đến cuối năm ngoái. Trong đó, riêng số dư tiền gửi ngân hàng là 339.664 tỷ đồng .

Con số "khổng lồ" này giúp PVN trở thành doanh nghiệp sở hữu số dư tiền mặt và tiền gửi ngân hàng lớn nhất Việt Nam, cao gần gấp rưỡi so với quy mô tiền mặt, tiền gửi của Tập đoàn Bảo Việt - doanh nghiệp đang dẫn đầu thị trường chứng khoán về chỉ tiêu này.

Nhờ nguồn vốn nhàn rỗi này, PVN đã thu về 14.367 tỷ đồng tiền lãi từ hoạt động tiền gửi và cho vay trong năm qua.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của tập đoàn tại thời điểm cuối năm ngoái vào khoảng 584.184 tỷ đồng . Trong đó, tổng dư nợ vay và nợ thuê tài chính ở mức 333.488 tỷ. Chi phí lãi vay phát sinh trong năm là 4.400 tỷ đồng .

Kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ

Báo cáo tài chính năm 2025 của PVN cũng nhận một số ý kiến kiểm toán ngoại trừ từ Deloitte liên quan đến các đơn vị thành viên.

Trước hết, PVN đang hợp nhất báo cáo tài chính của PVcomBank với quy mô tổng tài sản 263.437 tỷ đồng , nợ phải trả 251.192 tỷ đồng , doanh thu thuần 21.908 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 1.690 tỷ.

Theo Deloitte, PVcomBank vẫn đang trong quá trình xử lý tài chính và áp dụng các cơ chế đặc thù theo phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030. Phương án này đã được cập nhật trong năm 2025 và đang tiếp tục trình các cơ quan có thẩm quyền xem xét. Do chưa có đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp, đơn vị kiểm toán chưa thể xác định được ảnh hưởng của vấn đề này đến các số liệu tài chính của PVcomBank.

Ngoài ra, 2 công ty con là VNPoly và PetroCons tiếp tục gặp khó khăn về tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh. Các đơn vị này đang phối hợp với các bên liên quan để đánh giá lại giá trị tài sản và các nghĩa vụ nợ phải trả. Deloitte cho biết chưa thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để xác định giá trị ghi sổ của tài sản, nợ phải trả cũng như kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp này trên báo cáo hợp nhất năm 2025.

Một nội dung khác cũng được kiểm toán lưu ý là trường hợp của Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp Cơ khí Dầu khí (PVSM). Theo Deloitte, PVN và PVSM đang làm việc với các cơ quan liên quan để triển khai các cơ chế, chính sách theo lộ trình thực hiện phương án tái cơ cấu PVSM giai đoạn 2026-2040 đã được phê duyệt. Quá trình này bao gồm việc xử lý các vấn đề tài chính cũng như áp dụng một số chính sách kế toán riêng cho doanh nghiệp.

Do các nội dung trên vẫn đang trong quá trình thực hiện, Deloitte cho biết chưa có đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp để đánh giá đầy đủ tác động của các vấn đề này tới số liệu tài chính năm 2025 của PVSM.