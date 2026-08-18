4 cuốn sách viết bởi các tỷ phú tự thân

Phil Knight, Richard Branson hay Mark Cuban từng khởi nghiệp từ những ngày thiếu thốn. Họ đã ghi lại hành trình lập nghiệp, thất bại và thành công trong các cuốn sách.

Không phải mọi tỷ phú đều bắt đầu với một ý tưởng hoàn hảo, nguồn vốn dồi dào hay mạng lưới quan hệ rộng lớn. Phía sau những đế chế trị giá hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ USD thường là những năm tháng thử nghiệm, sai lầm và cả những quyết định có thể khiến họ mất tất cả.

Một số doanh nhân lựa chọn kể lại hành trình đó trong sách. Thay vì chỉ nói về thành quả cuối cùng, họ mô tả những giai đoạn khó khăn nhất khi xây dựng doanh nghiệp, từ lúc chưa có gì trong tay đến khi tạo ra những thương hiệu có ảnh hưởng toàn cầu.

Dưới đây là 5 cuốn sách đáng chú ý nếu muốn tìm hiểu phía sau thành công của những tỷ phú tự thân.

Phil Knight và những năm tháng hỗn loạn ở Nike

Trong Shoe Dog: A Memoir by the Creator of Nike, Phil Knight kể lại quá trình ông xây dựng Nike từ một ý tưởng kinh doanh giày thể thao thành một trong những thương hiệu lớn nhất thế giới.

Knight không mô tả hành trình này như một câu chuyện thành công được sắp đặt sẵn. Ngược lại, cuốn hồi ký cho thấy ông và những cộng sự phải liên tục đối mặt với thiếu vốn, các vấn đề về sản xuất, cạnh tranh và nguy cơ doanh nghiệp không thể tồn tại.

Điều đáng chú ý là Nike không xuất hiện ngay từ đầu. Knight khởi nghiệp với ý tưởng nhập giày thể thao từ Nhật Bản và bán tại Mỹ. Từ những hoạt động ban đầu đó, doanh nghiệp từng bước phát triển thành Nike.

Bill Gates từng đưa Shoe Dog vào danh sách những cuốn sách yêu thích của ông năm 2016. Nhà sáng lập Microsoft đánh giá đây là lời nhắc nhở rằng con đường đến thành công trong kinh doanh thực tế có thể rất hỗn loạn, đầy sai lầm, khó khăn và hy sinh.

Cuốn sách vì thế không chỉ phù hợp với những người quan tâm đến Nike. Nó còn cho thấy một doanh nghiệp lớn có thể được hình thành như thế nào từ hàng loạt quyết định nhỏ và những lần đánh cược chưa chắc chắn.

Richard Branson: Thành công bằng cách đi theo con đường riêng

Nếu Phil Knight kể về những khó khăn phía sau một thương hiệu thể thao, Richard Branson lại đưa người đọc vào một hành trình rộng hơn qua Losing My Virginity: How I Survived, Had Fun, and Made a Fortune Doing Business My Way.

Cuốn tự truyện kể về quá trình Branson xây dựng Virgin Group và tham gia vào nhiều lĩnh vực, từ âm nhạc đến hàng không.

Branson nổi tiếng với phong cách kinh doanh khác biệt. Thay vì chỉ tìm cách cạnh tranh trong những thị trường quen thuộc, ông nhiều lần lựa chọn tham gia những lĩnh vực mới và chấp nhận rủi ro lớn.

Cuốn sách cũng cho thấy tính cách của Branson đóng vai trò quan trọng trong cách ông làm kinh doanh. Tinh thần phiêu lưu, sự tò mò và khả năng chấp nhận thất bại trở thành những đặc điểm xuyên suốt hành trình của ông.

Ngay từ tên sách, Branson đã cho thấy ông không muốn kể một câu chuyện kinh doanh khô khan. Đây là câu chuyện về những trải nghiệm, sai lầm và cuộc phiêu lưu đã góp phần tạo nên đế chế Virgin.

Mark Cuban và bài học từ những ngày không có tiền

Cuốn sách của Cuban đi vào các khía cạnh chân thực nhất của quá trình khởi nghiệp. Ảnh: Marius.

Trước khi trở thành tỷ phú, nhà đầu tư của Shark Tank và chủ sở hữu Dallas Mavericks Mark Cuban từng phải làm nhiều công việc để kiếm sống.

Trong How to Win at the Sport of Business: If I Can Do It, You Can Do It, Cuban tập hợp những bài học và lời khuyên từng được ông chia sẻ trên Blog Maverick.

Khác với những cuốn sách thiên về lý thuyết quản trị, tác phẩm của Cuban tập trung vào những vấn đề thực tế mà doanh nhân có thể gặp phải: bán hàng, cạnh tranh, tìm kiếm cơ hội và duy trì động lực khi doanh nghiệp chưa thành công.

Câu chuyện của Cuban cũng là một phần quan trọng trong cuốn sách. Ông từng bán sữa bột và ngủ nhờ trên ghế sofa nhà bạn bè trước khi xây dựng được tài sản hàng tỷ USD.

Thông điệp của Cuban tương đối trực diện: xuất phát điểm khó khăn không nhất thiết quyết định kết quả cuối cùng, nhưng người khởi nghiệp phải sẵn sàng làm việc, học hỏi và tận dụng cơ hội.

Oprah Winfrey và câu hỏi về mục đích sống

Không giống những doanh nhân còn lại, Oprah Winfrey dành The Path Made Clear: Discovering Your Life’s Direction and Purpose để nói nhiều hơn về câu hỏi mỗi người muốn trở thành ai và muốn làm gì với cuộc đời mình.

Trong phần mở đầu, Winfrey kể rằng từng có thời điểm bà cảm thấy giằng xé giữa con người mà thế giới kỳ vọng và điều bà tin là sự thật của chính mình.

Cuốn sách dẫn người đọc qua những trải nghiệm và dấu mốc có thể giúp mỗi người hiểu rõ hơn về bản thân, từ đó xác định mục tiêu và ý nghĩa của cuộc sống.

Với Winfrey, thành công không chỉ được đo bằng tài sản hay vị trí. Một cuộc sống có ý nghĩa cần sự phù hợp giữa công việc, giá trị cá nhân và điều mỗi người thực sự muốn theo đuổi.

Đây cũng là góc nhìn khác biệt so với phần lớn sách kinh doanh của các tỷ phú: thay vì bắt đầu bằng câu hỏi “làm thế nào để thành công?”, Winfrey đặt vấn đề “thành công thực sự có ý nghĩa gì với bạn?”.