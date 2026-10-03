TP.HCM phấn đấu thông xe 17 km Vành đai 3 trên cao trong tháng 11

Phó chủ tịch UBND TP Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ để thông xe 17 km Vành đai 3 đoạn trên cao phía đông (nút giao HLD - Tân Vạn) vào tháng 11.

Theo Cổng thông tin điện tử TP.HCM, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh cùng lãnh đạo các sở, ngành và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP (Ban Giao thông) mới đây đã trực tiếp khảo sát công trường, kiểm tra tiến độ dự án Vành đai 3 TP.HCM.

Báo cáo lãnh đạo thành phố, Ban Giao thông cho biết đoạn trên cao từ nút giao HLD, kết nối với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, đến nút giao Tân Vạn đã cơ bản hoàn thành. Hiện, các đơn vị đang lắp đặt hệ thống chiếu sáng, hoàn thiện các hạng mục an toàn giao thông và những phần việc còn lại.

Để đưa toàn bộ đoạn trên cao dài 17 km vào khai thác đồng bộ trong tháng 11, hai vị trí quan trọng cần tập trung hoàn thiện là nút giao HLD và nút giao Tân Vạn.

Tại nút giao HLD, các đơn vị đang đẩy nhanh thi công những hạng mục còn lại. Nút giao Tân Vạn, được đánh giá là phức tạp nhất trong dự án, đến nay cũng cơ bản hoàn thành. Nhà thầu đang hoàn thiện các hạng mục còn lại để sẵn sàng kết nối với đoạn tuyến phía đông dài 17 km trong thời gian trên.

Đoạn tuyến phía đông được xác định có vai trò quan trọng trong việc giảm ùn tắc tại các cửa ngõ TP.HCM, kết nối khu vực Bình Dương cũ với hệ thống giao thông hướng về các cảng. Đây cũng là hành lang kết nối quan trọng với Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh làm việc với nhà thầu thi công nút giao Tân Vạn. Ảnh: SGGP.

Đối với đoạn qua khu vực Bình Dương cũ và phía tây thành phố, Ban Giao thông cho biết phần lớn vị trí đã hoàn thành công tác gia tải, nhiều cây cầu cơ bản hoàn thành. Một số đoạn có tiến độ nhanh đang được thi công các lớp đá và thảm bê tông nhựa.

Tuy nhiên, dự án đang gặp một số khó khăn do biến động giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng và tình trạng khan hiếm một số loại vật liệu nhập khẩu, trong đó có nhựa đường.

Theo Ban Giao thông, tình trạng khan hiếm nguồn cung nhựa đường nhập khẩu có khả năng tiếp tục kéo dài do ảnh hưởng của tình hình tại khu vực Trung Đông. Để hạn chế tác động đến tiến độ trong giai đoạn chạy nước rút, chủ đầu tư đang phối hợp với các nhà thầu rà soát, chủ động nguồn cung và điều phối vật liệu theo từng gói thầu.

Tại chuyến khảo sát, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh lưu ý việc đưa từng đoạn tuyến vào khai thác càng sớm sẽ góp phần tăng năng lực kết nối, tạo thêm lựa chọn về hành trình đi lại và mở rộng không gian phát triển.

Để bảo đảm mục tiêu đưa đoạn trên cao phía đông, từ nút giao HLD đến Tân Vạn, vào khai thác trong tháng 11, lãnh đạo thành phố yêu cầu chủ đầu tư và các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ.

Đối với đoạn qua Bình Dương cũ và phía tây TP.HCM, Phó chủ tịch Hoàng Nguyên Dinh yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, tập trung huy động nhân lực, thiết bị và vật tư để thi công.

"Chủ đầu tư cùng nhà thầu cần lập bảng tiến độ chi tiết để theo dõi, đôn đốc, đồng thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc kịp thời cho lãnh đạo thành phố để chỉ đạo, xử lý", ông Dinh nói.

Dự án Vành đai 3 TP.HCM hơn 76 km, tổng mức đầu tư hơn 75.300 tỷ đồng , đi qua TP.HCM, Đồng Nai và Tây Ninh. Dự án gồm phần giải phóng mặt bằng và 4 dự án thành phần xây dựng. Trong đó, đoạn qua TP.HCM có chiều dài hơn 47 km.

Khi hoàn thành, tuyến vành đai này sẽ kết nối 3 địa phương trên, góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông xương sống và thúc đẩy giao thương vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.