Vành đai 3 TP.HCM qua Đồng Nai sắp nối cao tốc Bến Lức - Long Thành

Dự án thành phần 3 (đoạn qua Đồng Nai) thuộc dự án Vành đai 3 TP.HCM có chiều dài hơn 11 km, tổng mức đầu tư 2.584 tỷ đồng . Trong ảnh là điểm đầu của dự án giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành, điểm cuối giao với Mố B thuộc cầu Nhơn Trạch.

Tại nút giao Vĩnh Thanh nối dự án với cao tốc Bến Lức - Long Thành (xã Phước An), đơn vị thi công đang thực hiện hạng mục cấp phối đá dăm các lối ra vào với cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Công trình thuộc gói thầu số 26 của dự án. Tính đến cuối tháng 7, giá trị thực hiện mới chỉ đạt khoảng 60% giá trị hợp đồng đã ký. Đây là gói thầu bị chậm tiến độ và ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung của toàn dự án..

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, nguyên nhân là nhà thầu chính của gói thầu số 26 gặp khó khăn về tài chính, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng khu vực nút giao Hương lộ 19.

Để tháo gỡ các khó khăn này, chủ đầu tư đã bổ sung CTCP Đầu tư xây dựng Cường Thuận IDICO tham gia với tư cách nhà thầu phụ để triển khai thi công một số hạng mục còn lại.

Phần tuyến chính cao tốc dài 5 km (từ điểm đầu đến nút giao 25B) của dự án Vành đai 3 TP.HCM đã thông xe kỹ thuật từ ngày 19/12/2025. Hiện tại, nhà thầu đang thi công thảm lớp bê tông nhựa cuối cùng.

Hiện nhiều đoạn chính cao tốc đã được lắp đặt dải phân cách cứng và hệ thống phản quang an toàn giao thông.

Cầu vượt ĐT25B qua Vành đai 3 cũng đã thi công hoàn thành, các lối ra vào đã được cấp phối đá dăm chờ thảm nhựa.

Cầu Nhơn Trạch là cầu lớn nhất trong dự án Vành đai 3 TP.HCM, nối TP.HCM và Đồng Nai, cũng đã thông xe vào dịp 19/8 năm ngoái.

Đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai dài hơn 11 km, kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, qua đó tạo thuận lợi giao thông giữa TP.HCM và Đồng Nai, sân bay Long Thành, cũng như các tỉnh lân cận, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

Giữa tháng 8, các nhà thầu đang khẩn trương triển khai các hạng mục cuối cùng, hướng tới thông xe toàn tuyến đường bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành trong tháng 9.

Sau gần 1 năm khởi công, nhiều đoạn thuộc dự án cao tốc Dầu Giây - Tân Phú đã dần thành hình. Nhà thầu đang tăng tốc thi công với hàng trăm thiết bị và nhân lực làm việc liên tục.

Hai khu đất dự kiến thanh toán có tổng giá trị hơn 7.533 tỷ đồng gồm khu đất số 8-12 Lê Duẩn và số 2-4-6 Hai Bà Trưng.

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