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Vành đai 3 TP.HCM qua Đồng Nai sắp nối cao tốc Bến Lức - Long Thành

  • Thứ ba, 18/8/2026 11:33 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

UBND TP Đồng Nai đặt mục tiêu hoàn thành xây dựng dự án thành phần 3 thuộc Vành đai 3 TP.HCM vào cuối tháng 9.

11 km Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai sắp thông xe toàn tuyến Đường Vành đai 3 TP.HCM đi qua địa bàn TP Đồng Nai đóng vai trò quan trọng trong kết nối giao thông vùng Đông Nam Bộ cũng như với sân bay quốc tế Long Thành.
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Dự án thành phần 3 (đoạn qua Đồng Nai) thuộc dự án Vành đai 3 TP.HCM có chiều dài hơn 11 km, tổng mức đầu tư 2.584 tỷ đồng. Trong ảnh là điểm đầu của dự án giao với cao tốc Bến Lức - Long Thành, điểm cuối giao với Mố B thuộc cầu Nhơn Trạch.
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Hướng tuyến 11 km Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua TP Đồng Nai. Đồ họa: Quỳnh Danh.
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Tại nút giao Vĩnh Thanh nối dự án với cao tốc Bến Lức - Long Thành (xã Phước An), đơn vị thi công đang thực hiện hạng mục cấp phối đá dăm các lối ra vào với cao tốc Bến Lức - Long Thành.
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Công trình thuộc gói thầu số 26 của dự án. Tính đến cuối tháng 7, giá trị thực hiện mới chỉ đạt khoảng 60% giá trị hợp đồng đã ký. Đây là gói thầu bị chậm tiến độ và ảnh hưởng lớn đến tiến độ chung của toàn dự án..
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Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố, nguyên nhân là nhà thầu chính của gói thầu số 26 gặp khó khăn về tài chính, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng khu vực nút giao Hương lộ 19.
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Để tháo gỡ các khó khăn này, chủ đầu tư đã bổ sung CTCP Đầu tư xây dựng Cường Thuận IDICO tham gia với tư cách nhà thầu phụ để triển khai thi công một số hạng mục còn lại.
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Phần tuyến chính cao tốc dài 5 km (từ điểm đầu đến nút giao 25B) của dự án Vành đai 3 TP.HCM đã thông xe kỹ thuật từ ngày 19/12/2025. Hiện tại, nhà thầu đang thi công thảm lớp bê tông nhựa cuối cùng.
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Tuyến song hành hai bên cũng đang được cấp phối đá dăm, lu lèn mặt đường chờ thảm nhựa.
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Cầu vượt qua tuyến đường tỉnh 25C đã được thảm nhựa, lắp đặt khe co giãn, dải phân cách...
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Công nhân, máy móc chia thành nhiều mũi thi công các hạng mục như thảm nhựa, cống rảnh, đắp đất trên công trường.
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Hiện nhiều đoạn chính cao tốc đã được lắp đặt dải phân cách cứng và hệ thống phản quang an toàn giao thông.
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Cầu vượt ĐT25B qua Vành đai 3 cũng đã thi công hoàn thành, các lối ra vào đã được cấp phối đá dăm chờ thảm nhựa.
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Tuyến song hành hai bên Vành đai 3 TP.HCM đoạn từ cầu vượt DT25B về cầu Nhơn Trạch cũng đã hoàn thành phần lớn khối lượng thi công.
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Cầu Nhơn Trạch là cầu lớn nhất trong dự án Vành đai 3 TP.HCM, nối TP.HCM và Đồng Nai, cũng đã thông xe vào dịp 19/8 năm ngoái.
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Cây cầu dài gần 2,6 km, rộng khoảng 20,5 m, gồm 4 làn xe cơ giới và 2 làn hỗn hợp, thiết kế vận tốc 80 km/h, tĩnh không thông thuyền 30,5 m.
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Đường Vành đai 3 TP.HCM đoạn qua Đồng Nai dài hơn 11 km, kết nối cao tốc Bến Lức - Long Thành với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, qua đó tạo thuận lợi giao thông giữa TP.HCM và Đồng Nai, sân bay Long Thành, cũng như các tỉnh lân cận, thúc đẩy phát triển kinh tế vùng.

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Quỳnh Danh

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