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Kinh doanh

Ông Lê Thái Sâm bất ngờ trở lại ghế Chủ tịch Bamboo Airways

  • Thứ tư, 30/9/2026 16:53 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Ông Lê Thái Sâm, người từng cho Bamboo Airways vay hơn 7.700 tỷ đồng, vừa trở lại vị trí Chủ tịch HĐQT công ty.

Ông Lê Thái Sâm từng là chủ nợ lớn, cổ đông lớn và thành viên lãnh đạo chủ chốt của Bamboo Airways. Ảnh: BAV.

Công ty CP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) vừa cập nhật thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp ngày 30/9. Theo thông tin mới, ông Lê Thái Sâm đã trở lại giữ chức Chủ tịch HĐQT và là Người đại diện theo pháp luật của hãng.

Ông Lê Thái Sâm trở lại vị trí cao nhất trong HĐQT Bamboo Airways sau khi rời vị trí này vào giữa tháng 11/2025. Tính từ đầu năm 2022 đến nay, Bamboo Airways đã 8 lần thay đổi nhân sự giữ chức Chủ tịch HĐQT.

Đáng chú ý, ông Sâm không phải là cái tên xa lạ với Bamboo Airways. Vị doanh nhân bắt đầu tham gia HĐQT hãng bay từ tháng 8/2022, trong giai đoạn Bamboo Airways gặp khó khăn về tài chính sau biến cố tại Tập đoàn FLC.

Điểm đáng chú ý nhất trong hồ sơ của ông Sâm là khoản tiền cho Bamboo Airways vay.

Theo tài liệu doanh nghiệp công bố năm 2023, từ năm 2022 đến ngày 10/4/2023, tổng số tiền Bamboo Airways vay của ông Sâm, gồm cả gốc và lãi, lên tới hơn 7.727 tỷ đồng. Các khoản vay được thực hiện bằng tiền mặt, với mức lãi suất 0% hoặc thấp và không có tài sản đảm bảo. Số tiền được sử dụng để phục vụ các hoạt động thường xuyên của hãng như thuê tàu bay, chi phí mặt đất, kỹ thuật và khai thác bay.

Cùng thời gian này, ông Sâm đề xuất Bamboo Airways phát hành cổ phần để hoán đổi khoản nợ. Phương án được cổ đông thông qua sau đó giúp biến một phần khoản vay của ông thành vốn chủ sở hữu của hãng.

Năm 2023, FLC cũng chuyển nhượng hơn 400 triệu cổ phần Bamboo Airways cho ông Sâm. Khi cộng với lượng cổ phần ông đang sở hữu và số cổ phần dự kiến nhận từ phương án hoán đổi nợ, tỷ lệ sở hữu của ông tại Bamboo Airways từng được xác định có thể vượt 50%.

Vì vậy, ông Sâm từng đồng thời là chủ nợ lớn, cổ đông lớn và thành viên lãnh đạo chủ chốt của Bamboo Airways.

Cùng với thay đổi nhân sự mới, Bamboo Airways cũng cập nhật danh mục ngành nghề kinh doanh.

Đáng chú ý, hãng đã bổ sung ngành hoạt động hậu kỳ phim điện ảnh, video và chương trình truyền hình. Bamboo Airways cũng đăng ký thêm một số ngành nghề liên quan đến bán lẻ tổng hợp và hoạt động trung gian cho các dịch vụ cá nhân.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh Bamboo Airways đang thu hẹp đáng kể hoạt động khai thác so với giai đoạn phát triển trước đây.

Từng đạt đỉnh 44 máy bay hoạt động vào năm 2022, đội bay của Bamboo Airways liên tục giảm trong quá trình tái cấu trúc. Đầu năm 2026, hãng còn 8 máy bay, và đến cuối tháng 7 đã giảm xuống còn 3 chiếc. Đến cuối tháng 8 vừa qua, hãng chỉ còn một chiếc Airbus A321-200 hoạt động.

Quy mô khai thác theo đó cũng sụt giảm tương ứng. Trong tháng 6, Bamboo Airways thực hiện 725 chuyến bay. Sang tháng 8, số chuyến khai thác chỉ còn 43 chuyến, giảm khoảng 94% so với tháng 6.

Việc thiếu tàu bay từng khiến lịch khai thác của hãng bị xáo trộn mạnh. Cuối tháng 7, Bamboo Airways phải phát đi thông báo xin lỗi hành khách sau hàng loạt chuyến bay bị hủy, thay đổi giờ và chậm chuyến, đồng thời cho biết đang điều chỉnh kế hoạch khai thác.

Đến tháng 8, hãng bắt đầu mở bán trở lại một số đường bay, trong đó có Hà Nội - Quy Nhơn, nhưng quy mô khai thác vẫn ở mức rất thấp.

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Diệu Thanh

Bamboo Airways Bamboo Airways Airbus Lê Thái Sâm Chủ tịch hãng bay

  • Bamboo Airways

    Bamboo Airways

    Công ty TNHH Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways) là hãng hàng không mới thuộc Tập đoàn FLC với vốn điều lệ 700 tỷ đồng, có trụ sở tại Sân bay Phù Cát (Bình Định). Mới đây công ty đã chính thức ra mắt và dự kiến sẽ bắt đầu có các chuyến bay cuối năm 2018 hoặc đầu năm 2019.

    • Thành lập: 2017
    • Sáng lập: FLC
    • Mã cổ phiếu: Chưa niêm yết

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  • Airbus

    Airbus

    Airbus S.A.S là một công ty chuyên sản xuất máy bay và là công ty con của tập đoàn Airbus - một công ty hàng không vũ trụ châu Âu. Airbus sản xuất khoảng một nửa số máy bay phản lực của thế giới và đưa ra thị trường máy bay chở khách fly-by-wire đầu tiên Airbus A320, máy bay chở khách lớn nhất thế giới A380.

    • Thành lập: 19170
    • Trụ sở chính: Toulouse, Pháp
    • Trực thuộc: Tập đoàn Airbus SE

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