PNJ đã mất hơn 1 tỷ USD vốn hóa

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục điều chỉnh khi thiếu vắng nhóm cổ phiếu dẫn dắt, trong đó cổ phiếu PNJ giảm sàn phiên thứ 3 liên tiếp, lùi về vùng giá thấp nhất 6 năm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tháng 9 trong sắc đỏ. Dù mở cửa tích cực và có thời điểm duy trì trên tham chiếu, chỉ số chính nhanh chóng hạ độ cao, đảo chiều giảm điểm khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng.

Diễn biến kém tích cực xuất hiện trong bối cảnh thị trường thiếu vắng nhóm cổ phiếu trụ cột đủ sức nâng đỡ chỉ số. Sắc đỏ lan rộng tại nhiều nhóm ngành như bất động sản, năng lượng, tiêu dùng và hóa chất. Ngay cả một số cổ phiếu ngân hàng vốn hóa lớn cũng gặp khó khăn trong việc duy trì sắc xanh, khiến nỗ lực hồi phục của thị trường nhanh chóng suy yếu.

VN-Index đóng cửa tháng 9 mất gần 10 điểm

Thanh khoản trên cả 3 sàn hôm nay có sự cải thiện so với phiên liền trước, tăng khoảng 23%, nhưng tổng giá trị giao dịch vẫn chỉ đạt khoảng 16.300 tỷ đồng . Quy mô dòng tiền này cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối thị trường.

Kết phiên, VN-Index giảm 9,11 điểm (-0,5%) xuống 1.768,62 điểm; HNX-Index tăng 1,73 điểm (+0,6%) lên 271,64 điểm; UPCoM-Index tăng 0,81 điểm (+0,7%) lên 126,31 điểm.

Thị trường chung nghiêng về phía giảm giá với 329 cổ phiếu tăng (gồm 16 mã tăng trần), 878 cổ phiếu giữ tham chiếu và 339 cổ phiếu giảm (gồm 25 mã giảm sàn).

Trong rổ cổ phiếu VN30 có 17 mã giảm, 10 mã tăng và 3 mã đứng giá. Chỉ số đại diện nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn theo đó mất hơn 7 điểm, lùi về quanh mốc 1.906 điểm.

Áp lực điều chỉnh lên VN-Index tiếp tục đến từ nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn thuộc các nhóm ngành khác nhau.

Trong nhóm bất động sản, VIC (-0,9%) và VHM (-1,9%) cùng giảm điểm. Nhóm dầu khí chịu áp lực bán mạnh với BSR và GAS đều mất 3,4%.

Ở nhóm sản xuất, VNM giảm 1,5%, HPG giảm 0,7%, trong khi các cổ phiếu tài chính như STB (-2,4%), SSB (-4,5%) và LPS (-6,3%) cũng gây sức ép lên thị trường. Cổ phiếu HVN của Vietnam Airlines thuộc nhóm vận tải giảm 2,6%.

PNJ đã mất hơn 1,1 tỷ USD vốn hóa

Đáng chú ý, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi ghi nhận phiên giảm sàn thứ 3 liên tiếp. Mã chứng khoán này hiện đã giảm về 26.600 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong khoảng 6 năm trở lại đây.

Với diễn biến này, vốn hóa thị trường của PNJ đã thu hẹp còn khoảng 13.600 tỷ đồng . So với mức đỉnh lịch sử thiết lập hồi đầu năm, giá trị vốn hóa của doanh nghiệp đã giảm gần 30.000 tỷ đồng , tương đương khoảng 1,1 tỷ USD . Đà lao dốc liên tiếp của cổ phiếu cho thấy áp lực bán vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, trong bối cảnh nhà đầu tư phải đánh giá lại triển vọng kinh doanh của doanh nghiệp.

Diễn biến tiêu cực của cổ phiếu PNJ xuất hiện sau khi doanh nghiệp công bố kế hoạch tái cơ cấu hoạt động với nhiều điều chỉnh đáng kể về quy mô kinh doanh, mục tiêu lợi nhuận và chính sách cổ tức. Những thay đổi này diễn ra trong bối cảnh ngành kinh doanh trang sức vẫn đối mặt với nhiều thách thức, trong đó có những dư âm từ cuộc khủng hoảng trên thị trường kim cương.

Diễn biến giá cổ phiếu PNJ thời gian qua. Ảnh: TradingView.

Theo phương án dự kiến trình cổ đông, PNJ lên kế hoạch đóng cửa khoảng 25-30 cửa hàng trong năm 2026, đồng thời điều chỉnh giảm đáng kể mục tiêu doanh thu so với kế hoạch ban đầu. Cụ thể, doanh nghiệp dự kiến hạ kế hoạch doanh thu năm nay xuống còn 39.057 tỷ đồng , thấp hơn khoảng 9.600 tỷ so với mục tiêu trước đó.

Đáng chú ý, PNJ dự kiến phải ghi nhận khoản dự phòng lên tới 7.071 tỷ đồng liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa với khách hàng. Sau khi tính đến khoản dự phòng này, công ty ước tính sẽ lỗ sau thuế 6.271 tỷ đồng .

Tuy nhiên, nếu loại trừ khoản dự phòng tổn thất liên quan đến chính sách thu đổi, doanh nghiệp vẫn kỳ vọng đạt khoảng 800 tỷ đồng lợi nhuận ròng năm nay.

Trong khi PNJ tiếp tục chịu áp lực bán mạnh, cổ phiếu NVL của Novaland đã chấm dứt chuỗi 2 phiên giảm sàn liên tiếp. Dù vậy, lực cầu bắt đáy chưa đủ mạnh để đưa mã chứng khoán này trở lại sắc xanh khi NVL vẫn giảm 0,5%, xuống còn 10.200 đồng/cổ phiếu.