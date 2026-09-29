Cổ phiếu PNJ, Novaland 'rơi tự do'

PNJ và NVL tiếp tục giảm sàn phiên thứ hai liên tiếp trong bối cảnh áp lực bán gia tăng và hàng chục triệu cổ phiếu vẫn chưa tìm được lực cầu hấp thụ.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ảm đạm trong phiên giao dịch ngày 29/9 khi dòng tiền có dấu hiệu suy yếu. Tương tự phiên trước, VN-Index dành phần lớn thời gian giao dịch trong sắc đỏ và chưa cho thấy động lực đủ mạnh để lấy lại đà tăng.

Thanh khoản trên cả 3 sàn tiếp tục thu hẹp, với tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 13.500 tỷ đồng , giảm hơn 18% so với phiên liền trước. Diễn biến này cho thấy dòng tiền vẫn đang trong trạng thái thận trọng, đặc biệt khi thị trường chưa xác lập được xu hướng rõ ràng sau những phiên biến động mạnh gần đây.

VN-Index tiếp tục lùi bước

Kết phiên, VN-Index giảm 2,95 điểm (-0,2%) xuống 1.777,73 điểm. Hai chỉ số còn lại diễn biến trái chiều khi HNX-Index mất 1,4 điểm (-0,5%) xuống 269,91 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,54 điểm (+0,4%) lên 125,5 điểm.

Độ rộng thị trường nhìn chung khá cân bằng giữa 2 chiều tăng và giảm, với 340 mã tăng (gồm 33 mã tăng trần), 875 mã giữ tham chiếu và 331 mã giảm (gồm 25 mã giảm sàn).

Trong nhóm vốn hóa lớn, rổ VN30 ghi nhận 15 mã giảm, 11 mã tăng và 4 mã đứng giá. Chỉ số đại diện nhóm này mất hơn 8 điểm, lùi về 1.914 điểm, cho thấy áp lực điều chỉnh vẫn tập trung đáng kể tại các cổ phiếu đầu ngành.

Xét về mức độ tác động, áp lực giảm điểm của VN-Index chủ yếu đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, VIC (-0,8%), LPB (-4,4%), STB (-1,8%), VCB (-0,5%), MBB (-1%), TCB (-0,8%), VPL (-0,9%), FPT (-0,8%). Trong khi đó, NVL và PNJ tiếp tục giảm sàn.

Đáng chú ý, NVL và PNJ tiếp tục giảm hết biên độ, nối dài chuỗi phiên giao dịch tiêu cực. Đây cũng là phiên thứ hai liên tiếp NVL và PNJ giảm sàn.

Cổ phiếu PNJ và Novaland chưa thoát giá sàn

Hai cổ phiếu PNJ và NVL đồng loạt giảm hết biên độ trong bối cảnh PNJ công bố kế hoạch tái cơ cấu với khoản lỗ dự kiến hàng nghìn tỷ đồng, còn Novaland chuẩn bị triển khai đợt phát hành gần 801 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Cả 2 cổ phiếu đều chịu áp lực bán mạnh trong suốt phiên giao dịch và chưa có dấu hiệu được giải tỏa khi thị trường đóng cửa.

Trong đó, cổ phiếu PNJ của CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận giảm hết biên độ xuống 28.600 đồng/cổ phiếu, đánh dấu mức giá thấp nhất trong khoảng 6 năm qua.

Bên cạnh dư âm từ cuộc khủng hoảng thị trường kim cương, áp lực bán xuất hiện sau khi PNJ công bố kế hoạch tái cơ cấu hoạt động với hàng loạt điều chỉnh đáng kể về quy mô kinh doanh, mục tiêu lợi nhuận và chính sách cổ tức. Theo phương án dự kiến trình cổ đông, doanh nghiệp sẽ đóng cửa khoảng 25-30 cửa hàng trong năm 2026, đồng thời điều chỉnh giảm mạnh kế hoạch doanh thu so với mục tiêu ban đầu.

Cụ thể, PNJ dự kiến điều chỉnh kế hoạch doanh thu năm 2026 xuống còn 39.057 tỷ đồng , thấp hơn 9.600 tỷ đồng so với kế hoạch trước đó. Đáng chú ý, doanh nghiệp dự kiến phải trích lập khoản dự phòng 7.071 tỷ đồng liên quan đến chính sách thu đổi hàng hóa với khách hàng.

Cổ phiếu PNJ và NVL tiếp tục "rơi tự do". Ảnh: TradingView.

Sau khi tính đến khoản dự phòng này, PNJ ước tính lợi nhuận trước thuế năm 2026 âm 6.059 tỷ đồng , trong khi lợi nhuận sau thuế dự kiến âm 6.271 tỷ đồng . Tuy nhiên, nếu loại trừ khoản dự phòng tổn thất liên quan đến chính sách thu đổi, doanh nghiệp vẫn kỳ vọng đạt khoảng 800 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong năm nay.

Việc phải ghi nhận khoản dự phòng lớn khiến triển vọng lợi nhuận báo cáo của PNJ trong năm 2026 thay đổi đáng kể, đồng thời đặt ra những thách thức đối với kế hoạch kinh doanh và chính sách phân phối lợi nhuận của doanh nghiệp.

Cùng chung diễn biến tiêu cực, cổ phiếu NVL của CTCP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland) cũng giảm hết biên độ trong phiên 29/9, lùi về 10.030 đồng/cổ phiếu, mức thấp nhất trong khoảng 6 tháng. Đáng chú ý, kết phiên, mã này vẫn còn dư bán giá sàn khoảng 69,3 triệu cổ phiếu, phản ánh áp lực cung lớn trong bối cảnh doanh nghiệp chuẩn bị triển khai đợt tăng vốn quy mô lớn.

Theo kế hoạch, Novaland sẽ chào bán gần 800,7 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện quyền 3:1. Điều này đồng nghĩa cổ đông sở hữu 3 cổ phiếu NVL sẽ được quyền mua thêm 1 cổ phiếu mới. Nếu hoàn tất đợt phát hành, doanh nghiệp dự kiến thu về hơn 8.000 tỷ đồng , qua đó nâng vốn điều lệ lên trên 32.000 tỷ đồng .

Ngày 30/9 là ngày giao dịch không hưởng quyền và ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua là 1/10.

Đáng chú ý, trước thềm đợt phát hành, một số cổ đông tổ chức của Novaland đã đăng ký bán ra cổ phiếu. Trong đó, CTCP Diamond Properties, doanh nghiệp có liên quan đến ông Bùi Cao Nhật Quân, Chủ tịch HĐQT Novaland, đăng ký bán 2,7 triệu cổ phiếu NVL trong khoảng thời gian từ ngày 29/9-9/10.

Nếu giao dịch hoàn tất, lượng cổ phiếu NVL do Diamond Properties nắm giữ sẽ giảm xuống còn khoảng 178,3 triệu đơn vị, tương ứng 7,4% vốn điều lệ Novaland.

Tương tự, Công đoàn cơ sở Novaland cũng đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu NVL trong thời gian từ ngày 28/9-26/10. Sau giao dịch, tổ chức này dự kiến còn nắm giữ khoảng 1,73 triệu cổ phiếu, tương đương 0,072% vốn doanh nghiệp.