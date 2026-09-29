Những cổ phiếu 'quốc dân' có hàng trăm nghìn cổ đông ở Việt Nam

Hòa Phát, MB, SHB, FPT hay SSI đang sở hữu lượng cổ đông lên tới hàng trăm nghìn người, phản ánh sức hút của những cổ phiếu được nhà đầu tư cá nhân nắm giữ rộng rãi.

Những năm gần đây, các dữ liệu cho thấy số lượng cổ đông tại nhiều doanh nghiệp lớn có xu hướng tăng mạnh. Sự gia tăng này diễn ra trong bối cảnh thị trường chứng khoán thu hút ngày càng nhiều nhà đầu tư cá nhân.

Bên cạnh những doanh nghiệp đầu ngành có hoạt động kinh doanh quen thuộc với công chúng, các ngân hàng, công ty chứng khoán và doanh nghiệp bất động sản cũng trở thành lựa chọn của đông đảo nhà đầu tư.

Hòa Phát dẫn đầu với hơn 300.000 cổ đông

Trong nhóm doanh nghiệp niêm yết, Hòa Phát là một trong những cái tên tiêu biểu nhất khi nhắc đến khái niệm "cổ phiếu quốc dân". Theo báo cáo thường niên năm 2025, tập đoàn ghi nhận gần 300.000 cổ đông, tăng mạnh so với hơn 190.000 cổ đông năm 2024 và hơn 160.000 cổ đông năm 2023.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 diễn ra hồi tháng 4, Chủ tịch Hòa Phát Trần Đình Long bất ngờ cho biết số lượng cổ đông của tập đoàn lần đầu vượt mốc 300.000 người, tiếp tục củng cố vị thế một trong những doanh nghiệp có lượng cổ đông lớn nhất thị trường chứng khoán Việt Nam.

Quy mô cổ đông này phần nào cho thấy mức độ phổ biến của HPG trong cộng đồng nhà đầu tư cá nhân. Với hơn 300.000 cổ đông, số lượng người nắm giữ cổ phiếu Hòa Phát tương đương khoảng 7-8 lần sức chứa của sân vận động Mỹ Đình.

NHỮNG DOANH NGHIỆP NHIỀU CỔ ĐÔNG NHẤT VIỆT NAM Tính đến cuối năm 2025 Hòa Phát MB SHB SSI FPT ACB DIC Corp VPBank Vinamilk 300.000 207.000 160.000 128.200 127.500 101.200 89.000 83.200 70.700 Hòa Phát Số cổ đông 300.000 MB Số cổ đông 207.000 SHB Số cổ đông 160.000 SSI Số cổ đông 128.200 FPT Số cổ đông 127.500 ACB Số cổ đông 101.200 DIC Corp Số cổ đông 89.000 VPBank Số cổ đông 83.200 Vinamilk Số cổ đông 70.700 Đơn vị: người; Nguồn: BCTN DN.

Sức hút của HPG cũng được thể hiện qua lượng cổ đông trực tiếp tham dự các kỳ đại hội. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, Hòa Phát lần đầu ghi nhận hơn 1.000 cổ đông tham dự trực tiếp, mức cao nhất trong lịch sử tổ chức đại hội của tập đoàn. Sang năm 2026, con số này đạt khoảng 950 cổ đông, đại diện cho hơn 5 tỷ cổ phiếu có quyền biểu quyết.

Sự kết hợp giữa quy mô doanh nghiệp lớn, vị thế trong ngành thép và mức độ phổ biến rộng rãi trên thị trường đã đưa HPG trở thành một trong những mã cổ phiếu được đông đảo nhà đầu tư cá nhân quan tâm.

Dù có lượng cổ đông đông đảo, cơ cấu sở hữu tại Hòa Phát vẫn có sự tập trung đáng kể ở nhóm cổ đông sáng lập. Chủ tịch Trần Đình Long cùng vợ là bà Vũ Thị Hiền hiện nắm giữ tổng cộng khoảng 2,5 tỷ cổ phiếu HPG, tương đương 32,68% vốn điều lệ.

MB, SHB cùng loạt ngân hàng có lượng cổ đông lớn

Nếu Hòa Phát nổi bật trong nhóm doanh nghiệp sản xuất thì ở lĩnh vực ngân hàng, MB đang sở hữu lượng cổ đông lớn nhất thị trường.

Theo báo cáo thường niên năm 2025, tính đến ngày 31/12/2025, MB có tổng cộng 207.071 cổ đông, tăng mạnh so với mức 120.479 cổ đông ghi nhận trong báo cáo thường niên năm trước. Với quy mô này, MB hiện là ngân hàng có số lượng cổ đông lớn nhất thị trường.

Lượng cổ đông đông đảo cũng khiến ĐHĐCĐ thường niên của MB trở thành một trong những sự kiện thu hút nhiều nhà đầu tư tham dự trực tiếp. Tại đại hội năm 2025, ngân hàng ghi nhận hơn 4.700 cổ đông góp mặt. Quy mô này khiến khu vực gửi xe và không gian tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia trở nên quá tải. Một cổ đông tham dự cho biết đã phải xếp hàng gần một tiếng đồng hồ để hoàn tất thủ tục đăng ký.

Một trong những yếu tố từng góp phần thu hút cổ đông đến dự đại hội MB là chính sách hỗ trợ chi phí đi lại và ăn trưa. Trong những năm trước, ngân hàng áp dụng mức hỗ trợ 500.000 đồng cho mỗi cổ đông tham dự. Riêng năm 2025, với hơn 4.700 cổ đông có mặt, tổng chi phí hỗ trợ ước tính khoảng 2,35 tỷ đồng.

Tuy nhiên, trước số lượng cổ đông đăng ký tham dự ngày càng lớn, tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, MB đã không còn áp dụng chính sách hỗ trợ chi phí đi lại và ăn trưa như trước.

MB từng chi hàng tỷ đồng phát tiền hỗ trợ cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2025. Ảnh: Minh Khánh.

Một ngân hàng khác cũng ghi nhận lượng cổ đông tăng nhanh là SHB. Theo thông tin công bố, số lượng cổ đông của ngân hàng tăng từ khoảng 90.000 người vào cuối năm 2024 lên hơn 160.000 người vào cuối năm 2025.

Tại ĐHĐCĐ thường niên ngày 22/4/2026, SHB ghi nhận gần 3.000 cổ đông và người được ủy quyền tham dự, mức cao nhất từ trước đến nay của ngân hàng. Quy mô này cho thấy sức hút đáng kể của cổ phiếu SHB đối với cộng đồng nhà đầu tư, đồng thời đưa đại hội của ngân hàng vào nhóm những sự kiện có đông cổ đông tham dự trực tiếp trên thị trường.

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB (HoSE: ACB) cũng đã vượt mốc 100.000 cổ đông. Theo báo cáo thường niên năm 2025, ACB có 101.179 cổ đông, tăng so với mức 76.457 người vào cuối năm 2024.

Đáng chú ý, toàn bộ cổ đông ACB đều sở hữu dưới 5% vốn điều lệ, trong đó có 578 cổ đông tổ chức và hơn 100.000 cổ đông cá nhân. Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025, ngân hàng ghi nhận 815 cổ đông tham dự trực tiếp.

Ở nhóm ngân hàng, VPBank (HoSE: VPB) cũng có lượng cổ đông đáng kể với 83.167 cổ đông tính đến cuối năm 2025. Trong đó, khoảng 99% là nhà đầu tư cá nhân trong nước, cho thấy tỷ trọng lớn của nhóm cổ đông cá nhân trong cơ cấu sở hữu ngân hàng.

FPT, SSI hút hàng trăm nghìn nhà đầu tư

Không chỉ các doanh nghiệp sản xuất và ngân hàng, nhóm công nghệ và chứng khoán cũng ghi nhận lượng cổ đông tăng đáng kể, trong đó FPT và SSI là 2 đại diện nổi bật.

Theo báo cáo thường niên năm 2025, Tập đoàn FPT (HoSE: FPT) có 127.488 cổ đông vào cuối năm, tăng gần 70.000 người so với năm 2024. Phần lớn trong số này là nhà đầu tư cá nhân.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, FPT ghi nhận hơn 2.700 cổ đông tham dự trực tiếp, đại diện cho hơn 60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Đây là mức cao nhất trong lịch sử tổ chức đại hội của tập đoàn, vượt xa con số 2.020 cổ đông tham dự tại kỳ họp năm 2025.

FPT có hơn 127.000 cổ đông tính đến hết năm ngoái. Ảnh: FPT.

Việc lượng cổ đông tăng nhanh diễn ra trong bối cảnh FPT là doanh nghiệp công nghệ lớn trên thị trường chứng khoán, có hoạt động kinh doanh trải rộng từ công nghệ thông tin, viễn thông đến giáo dục. Cổ phiếu FPT cũng là một trong những mã được nhà đầu tư cá nhân quan tâm trong nhóm doanh nghiệp công nghệ.

Ở lĩnh vực chứng khoán, SSI (HoSE: SSI) là một trong những doanh nghiệp có lượng cổ đông đông đảo nhất ngành. Theo số liệu công bố, đến cuối năm 2025, công ty có 128.192 cổ đông.

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2026, SSI ghi nhận 1.446 cổ đông tham dự trực tiếp. Số liệu công bố tại đại hội cho thấy có 163.615 cổ đông, đại diện cho khoảng 2,491 tỷ cổ phần. Trong khi đó, tại kỳ đại hội năm 2025, SSI có 94.341 cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết, với 1.111 cổ đông tham dự trực tiếp.

DIC Corp có gần 90.000 cổ đông nhưng nhiều lần khó tổ chức đại hội

Trong nhóm bất động sản, DIC Corp (HoSE: DIG) là trường hợp đáng chú ý khi số lượng cổ đông tăng nhanh trong giai đoạn thị trường chứng khoán bùng nổ, nhưng quy mô sở hữu phân tán lại không đồng nghĩa với việc doanh nghiệp dễ dàng triệu tập đại hội.

Theo thông tin công bố tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, DIC Corp có 48.279 cổ đông, gấp hơn 4 lần so với năm 2021. Đến cuối năm 2025, số lượng cổ đông của doanh nghiệp đã tăng lên hơn 89.000 người, nắm giữ gần 800 triệu cổ phiếu DIG.

Tuy nhiên, lượng cổ đông lớn không giúp DIC Corp tránh được những khó khăn trong việc tổ chức ĐHĐCĐ. Do tỷ lệ cổ đông tham dự không đáp ứng điều kiện tiến hành, doanh nghiệp nhiều lần gặp trở ngại trong việc tổ chức đại hội theo kế hoạch.

Để vận động cổ đông tham dự, DIC Corp từng triển khai nhiều chính sách khuyến khích, từ tặng quà đến chi tiền mặt căn cứ trên số lượng cổ phiếu thực hiện quyền biểu quyết.

Trong khi đó, ở nhóm doanh nghiệp tiêu dùng, Vinamilk (HoSE: VNM) tiếp tục duy trì lượng cổ đông đáng kể. Theo số liệu đến cuối năm 2025, công ty có 70.698 cổ đông.

Với vị thế là một trong những doanh nghiệp đầu ngành sữa tại Việt Nam, Vinamilk có thương hiệu quen thuộc với người tiêu dùng và lịch sử hoạt động lâu năm trên thị trường chứng khoán. Cổ phiếu VNM cũng là một trong những mã được nhiều nhà đầu tư nắm giữ, góp mặt trong danh mục của cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức.