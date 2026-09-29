Việt Nam đặt mục tiêu hình thành ít nhất 1 mô hình outlet đến năm 2030

Bộ Công Thương đặt mục tiêu đến năm 2030, Việt Nam hình thành ít nhất một mô hình outlet. Tỷ lệ hàng hóa, sản phẩm Việt Nam tại các mô hình thí điểm cần chiếm tối thiểu 30-40%.

Bộ Công Thương vừa phê duyệt đề án phát triển các mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, hướng tới hình thành các điểm đến mua sắm - du lịch - trải nghiệm, góp phần kích cầu tiêu dùng, phát triển thương mại - dịch vụ và nâng cao năng lực cạnh tranh của thị trường bán lẻ Việt Nam.

Outlet dọc cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây, quanh sân bay Long Thành

Theo đó, đề án đặt mục tiêu hình thành ít nhất một mô hình outlet tại Việt Nam đến năm 2030, từng bước hoàn thiện khung pháp lý và tích hợp định hướng phát triển outlet vào quy hoạch, kế hoạch của các địa phương có tiềm năng.

Trong giai đoạn kế tiếp (2030-2045), outlet được định hướng phát triển tại 3 khu vực Bắc, Trung, Nam, mỗi khu vực có ít nhất một mô hình.

Cũng từ nay đến năm 2030, đề án đặt mục tiêu tập huấn, nâng cao năng lực cho ít nhất 5.000 cán bộ, công chức và doanh nghiệp liên quan đến quản lý, vận hành, phát triển outlet.

Bên cạnh đó, đề án xác định 3 mô hình outlet phù hợp với từng điều kiện thị trường.

Mô hình thứ nhất là Làng outlet cao cấp. Diện tích cho thuê từ 30.000 đến 50.000 m2, phát triển theo kiến trúc làng mở, kết hợp mua sắm với nhà hàng, cà phê, vui chơi, giải trí và các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Mô hình quy tụ các thương hiệu từ trung cấp đến cao cấp, xa xỉ; được định hướng đặt gần các đô thị lớn, điểm du lịch và các đầu mối giao thông như cao tốc, sân bay.

Mô hình thứ hai là Trung tâm outlet đô thị/ngoại vi có diện tích cho thuê 5.000-25.000 m2, có thể tổ chức trong nhà hoặc ngoài trời. Mô hình tập trung các thương hiệu phổ thông, trung cấp, nhất là thời trang, thể thao, đồ gia dụng, hướng tới phục vụ nhu cầu mua sắm thường xuyên của người dân và khách du lịch.

Trong khi đó, mô hình thứ 3 là Outlet tích hợp có diện tích cho thuê 15.000-50.000 m2, nằm trong các tổ hợp đa chức năng như khu nhà ở, văn phòng, giải trí, chăm sóc sức khỏe và các dịch vụ khác. Mô hình có thể phát triển tại các khu đô thị, vị trí chiến lược, địa phương đông dân cư và có lượng khách du lịch lớn.

Đề án định hướng không gian phát triển outlet tại các khu vực có lợi thế về sức mua, du lịch và kết nối giao thông. Tại Hà Nội, các trục cao tốc Hà Nội - Móng Cái, Hà Nội - Lào Cai, Nhật Tân - Nội Bài và Hà Nội - Hải Phòng được xác định là những khu vực có tiềm năng.

Còn tại TP.HCM, outlet được định hướng tập trung dọc cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và khu vực gần sân bay quốc tế Long Thành. Tại Đà Nẵng/Hội An, các vị trí tiềm năng nằm trên trục đường ven biển kết nối Đà Nẵng với Hội An.

Đề án cũng định hướng nghiên cứu phát triển outlet tại các trung tâm du lịch biển đảo có quỹ đất lớn, gần các khu nghỉ dưỡng phức hợp như Cam Ranh (Khánh Hòa), Phú Quốc (An Giang) và các khu thương mại tự do.

Tối thiểu 30-40% sản phẩm Việt tại outlet

Đề án khuyến khích Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Quảng Ninh và An Giang (Phú Quốc) nghiên cứu, thu hút đầu tư mô hình outlet thí điểm.

Các địa phương được định hướng chủ động rà soát tiềm năng, lựa chọn vị trí, bố trí quỹ đất và phương thức đầu tư phù hợp với quy hoạch, điều kiện kinh tế - xã hội, nhu cầu thị trường, khả năng kết nối giao thông và tiềm năng du lịch.

Việc lựa chọn nhà đầu tư chú trọng năng lực tài chính, kinh nghiệm vận hành chuỗi bán lẻ, khả năng thu hút thương hiệu và cam kết tiêu thụ hàng Việt Nam tại outlet.

Cùng với việc thu hút đầu tư, địa phương có trách nhiệm tổ chức các hoạt động thương mại, du lịch, văn hóa tại outlet để thu hút khách hàng, quảng bá hình ảnh địa phương; phối hợp với Bộ Công Thương xây dựng các nhóm sản phẩm Việt, hình thành sản phẩm “quà tặng quốc gia”.

Đáng chú ý, tỷ lệ hàng hóa, sản phẩm Việt Nam tại các mô hình outlet thí điểm phấn đấu đạt tối thiểu 30-40%. Đề án hướng tới hình thành ít nhất 10 nhóm sản phẩm “quà tặng quốc gia” kinh doanh trong outlet, ưu tiên sản phẩm thương hiệu quốc gia, OCOP 5 sao, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và sản phẩm hàng Việt tiên phong.

Song song với phát triển, đề án yêu cầu tăng cường quản lý thị trường tại các mô hình outlet, tập trung kiểm tra hàng hóa, giá bán, niêm yết giá, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xử lý vi phạm theo quy định.

Outlet là một mô hình bán lẻ tập trung các thương hiệu, tại đó nhà sản xuất hay nhà phân phối bán hàng trực tiếp đến tay người tiêu dùng với mức giá phù hợp với đặc thù của mô hình outlet. Hàng hóa kinh doanh tại outlet có thể là hàng tồn kho, hàng lỗi nhẹ và hàng sản xuất riêng để kinh doanh tại các outlet.