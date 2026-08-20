Đề xuất xây dựng 'nền kinh tế outlet' ở TP.HCM, Tây Ninh

TP.HCM đang nghiên cứu phát triển Trung tâm outlet. Doanh nghiệp đề xuất hình thành một hệ sinh thái nhiều điểm đến, trong đó có Cần Giờ, Thủ Đức, sân bay Long Thành, hay Tây Ninh.

Tại Tọa đàm Phát triển Trung tâm outlet tại TP.HCM - cơ hội đột phá và động lực tăng trưởng mới cho thương mại - dịch vụ - du lịch do Sở Công Thương TP vừa qua, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), cho biết dù khách quốc tế đến Việt Nam rất đông, số tiền họ "để lại" còn quá thấp.

"Trung bình một khách quốc tế chỉ chi tiêu khoảng 400 USD , trong khi tại Thái Lan con số này hơn 1.000 USD . Có thể thấy s ự gắn kết giữa du lịch và bán lẻ ở Việt Nam hiện chưa tốt. Do đó, Bộ Công Thương xác định Trung tâm Outlet sẽ là một giải pháp mới, tạo động lực tăng trưởng mới", ông Linh cho hay.

TP.HCM cũng đang ráo riết nghiên cứu phát triển mô hình này. Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM - định vị Trung tâm outlet không chỉ là cửa hàng vật lý, bán hàng với mức giá cạnh tranh mà còn tạo lập mô hình hệ sinh thái thương mại - dịch vụ - du lịch, thu hút người dân, khách du lịch nội địa và quốc tế gia tăng thời gian lưu trú, mua sắm tại thành phố.

Ông Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công Thương TP.HCM - phát biểu khai mạc tại Tọa đàm Phát triển Trung tâm outlet tại TP.HCM. Ảnh: Thảo Liên.

"Nền kinh tế outlet"

Từ quá trình nghiên cứu, đánh giá, ông Bùi Đào Thái Trường - Tổng giám đốc Roland Berger Việt Nam - đề xuất xây dựng Trung tâm outlet theo mô hình “một hệ sinh thái - nhiều điểm đến”.

Theo đó, mô hình sẽ lấy outlet làm hạt nhân để thu hút khách, qua đó thúc đẩy phát triển các khu mua sắm tại TP.HCM và vùng lân cận.

Theo ông Trường, khu vực trung tâm TP.HCM có thể phát triển thành trung tâm mua sắm, bán lẻ cao cấp, gắn liền với hệ sinh thái MICE. Tại Cần Giờ, mô hình được đề xuất là làng mua sắm, nghỉ dưỡng cao cấp, kết hợp trải nghiệm thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe. Trong khi đó, khu vực Thủ Đức có thể phát triển thành một trong những trung tâm bán lẻ mang phong cách sống sáng tạo.

Tại Mộc Bài (Tây Ninh), các Trung tâm outlet biên giới có thể thu hút khách quốc tế, trong đó có khách từ Campuchia và các khu vực lân cận; hay tận dụng lợi thế kết nối của sân bay Long Thành (Đồng Nai) để hình thành mô hình outlet sân bay.

Để triển khai mô hình trên, ông Trường đề xuất TP.HCM cần đồng bộ nhiều hoạt động, với sự phối hợp của nhiều sở, ngành thay vì chỉ tập trung vào lĩnh vực công thương hoặc du lịch.

Trong khi đó, bà Lê Hồng Thủy Tiên, Giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), cho rằng TP.HCM đang đứng trước cơ hội lớn để hình thành một "nền kinh tế outlet" chứ không chỉ là một khu trung tâm thương mại nhỏ lẻ.

Bà Lê Hồng Thủy Tiên, Giám đốc Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG). Ảnh: P.H.

Tuy nhiên, bà cũng cho biết vướng mắc hiện nay nằm ở cơ chế, chính sách, trong khi doanh nghiệp đã sẵn sàng vốn, khả năng đàm phán với các thương hiệu quốc tế.

Theo đó, đại diện IPPG kiến nghị định danh “Trung tâm outlet” trong pháp luật thương mại, và áp dụng cơ chế giảm giá riêng cho hàng quá mùa chính hãng trong outlet được công nhận. Đồng thời, những cơ chế, chính sách phải có tính dài hạn, ổn định, nếu không, các thương hiệu quốc tế nổi tiếng sẽ chọn đưa hàng quá mùa của họ vào các trung tâm outlet nước khác thay vì TP.HCM.

Bên cạnh đó, bà Tiên đề xuất cần nghiên cứu cơ chế hoàn thuế ngay tại cửa hàng. Nếu chỉ có outlet mà không có hoàn thuế tại chỗ, dòng tiền từ khách quốc tế khó được khai thác tối đa; ngược lại, hoàn thuế tại chỗ có thể tạo thêm động lực để du khách tiếp tục mua sắm từ số tiền đó, tạo ra giá trị tăng thêm cho nền kinh tế.

Một kiến nghị quan trọng khác là đặt outlet trong quy hoạch Khu thương mại tự do gắn với Cái Mép Hạ. Nếu tận dụng được chính sách không thuế tại đây, hàng hóa outlet tại Việt Nam có thể cạnh tranh về giá với Pháp, Mỹ hay Châu Âu, thay vì chỉ cạnh tranh với Thái Lan.

“Giai đoạn 2026-2030, chúng ta phải có ít nhất một Trung tâm outlet lớn, nếu chậm chân thì một thập niên nữa nguồn thu từ mua sắm của du khách sẽ đổ về các khu vực lân cận”, bà Tiên cho hay.

Đề xuất hàng Việt chiếm 30% tại Trung tâm outlet

Nói về triển vọng tương lai, ông Trần Hữu Linh - Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương - kỳ vọng TP.HCM là địa phương đi đầu thí điểm phát triển mô hình Trung tâm outlet.

TP.HCM định vị Trung tâm outlet là hệ sinh thái thương mại - dịch vụ - du lịch, nhằm thu hút người dân, khách du lịch nội địa và quốc tế gia tăng thời gian lưu trú, thúc đẩy mua sắm tại thành phố. Ảnh: Linh Huỳnh.

Theo ông, Trung tâm outlet nên được đặt tại các nút giao thông, gần sân bay hoặc trên các trục du lịch. Tại TP.HCM, khu vực theo hướng đi Vũng Tàu sẽ rất thuận lợi khi các tuyến cao tốc hoàn thiện, tạo điều kiện để các gia đình kết hợp nghỉ dưỡng và mua sắm trong ngày. Thông thường, mô hình này cũng được đặt ở khu vực cách xa trung tâm vì chi phí hạ tầng rẻ, đồng thời hạn chế gây áp lực lên giao thông nội đô.

Đặc biệt, đại diện Bộ Công Thương đề xuất đưa hàng Việt Nam vào Trung tâm outlet (khoảng 30%), nhất là các mặt hàng thế mạnh như dệt may, da giày để xuất khẩu tại chỗ.

Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cũng lưu ý hàng đưa vào Trung tâm outlet phải được chủ sở hữu chính thức ủy quyền phân phối để đảm bảo nguồn gốc, tránh hàng giả, hàng nhái làm ảnh hưởng đến uy tín của thành phố. Đồng thời cần có cơ chế bắt buộc niêm yết rõ giá gốc và giá giảm.

Hiện, TP.HCM đã chủ động đề xuất quy định về mô hình outlet trong dự thảo Luật Phát triển đô thị.

“Đây là bước mở đường tuyệt vời để chúng ta yên tâm xây dựng các cơ chế chính sách tiếp theo”, ông Linh nhấn mạnh.

Trong tương lai, khi đã hình thành Trung tâm outlet, ông Linh đề xuất TP.HCM cần kết nối chặt chẽ với các công ty lữ hành và hàng không để đưa Trung tâm outlet vào bản đồ du lịch của quốc gia, thiết kế các tour mua sắm chuyên biệt và các tuyến xe buýt kết nối trực tiếp.