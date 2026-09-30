PNJ sắp có thay đổi lớn

PNJ dự kiến chào bán tối đa 550 triệu cổ phiếu cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đồng thời hoàn nhập hơn 4.600 tỷ đồng từ Quỹ đầu tư phát triển.

PNJ tính phát hành 550 triệu cổ phiếu mới, dự kiến tăng hơn gấp đôi vốn điều lệ hiện tại. Ảnh: PNJ.

Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) vừa bổ sung tài liệu phục vụ phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026, dự kiến tổ chức ngày 21/10. Đáng chú ý, tại cuộc họp tới, doanh nghiệp dự kiến trình cổ đông phương án chào bán riêng lẻ tối đa 550 triệu cổ phiếu.

Theo phương án phát hành, số cổ phiếu này sẽ được chào bán cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương đương tổng giá trị phát hành theo mệnh giá khoảng 5.500 tỷ đồng . Cổ phiếu phát hành mới sẽ bị hạn chế chuyển nhượng tối thiểu một năm.

Số tiền PNJ thực tế thu về chưa được xác định do giá chào bán cụ thể sẽ được HĐQT quyết định sau. Trong đó, giá chào bán không thấp hơn bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu PNJ trong 30 phiên giao dịch liên tiếp trước ngày HĐQT thông qua giá chào bán. Mức giá này đồng thời không thấp hơn giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu theo báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất được kiểm toán hoặc soát xét.

Đợt chào bán dự kiến được thực hiện từ quý IV/2026 đến quý II/2027, sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và đáp ứng các điều kiện theo quy định.

Theo phương án sử dụng vốn, PNJ dự kiến dành 60% số tiền thu được để thực hiện kế hoạch kinh doanh trong tương lai trên cơ sở điều chỉnh chính sách thu đổi đối với hàng hóa đã bán và dự kiến mua lại.

20% vốn khác được bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh và các nhu cầu tài chính khác. Phần 20% còn lại dùng để bổ sung vốn lưu động và/hoặc thanh toán các khoản vay ngắn hạn.

Nguồn vốn huy động dự kiến được giải ngân từ năm 2027 đến quý II/2028. Trong thời gian chưa sử dụng, PNJ có thể dùng nguồn vốn này để gửi có kỳ hạn tại các tổ chức tín dụng.

Đáng chú ý, lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm của PNJ thậm chí còn lớn hơn số lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp, hiện đạt hơn 511 triệu đơn vị. Do đó, nếu hoàn tất đợt phát hành, PNJ sẽ tăng hơn gấp đôi mức vốn điều lệ.

Về nhà đầu tư mua cổ phiếu phát hành mới, PNJ đề xuất ủy quyền cho HĐQT quyết định danh sách, số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư, giá chào bán, thời điểm thực hiện và phương án xử lý số cổ phiếu không phân phối hết.

Cùng với phương án tăng vốn, PNJ cũng dự kiến trình cổ đông việc hoàn nhập tối đa toàn bộ Quỹ đầu tư phát triển vào lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Theo tài liệu, số dư quỹ này tại báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ 2026 đã soát xét là hơn 4.600 tỷ đồng . Thời gian thực hiện dự kiến từ quý IV/2026 đến hết năm 2027, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.

PNJ cho biết việc hoàn nhập chỉ là điều chỉnh giữa các khoản mục thuộc vốn chủ sở hữu và không làm thay đổi tổng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm thực hiện.

Các phương án trên được đưa ra sau khi PNJ cập nhật kế hoạch kinh doanh năm 2026. Theo tài liệu trình cổ đông, doanh nghiệp dự báo doanh thu thuần năm nay ở mức 39.057 tỷ đồng , giảm gần 10.000 tỷ so với kế hoạch ban đầu. Trong khi đó, lợi nhuận sau thuế dự kiến âm 6.271 tỷ đồng , do phải tính khoản dự phòng 7.071 tỷ đồng liên quan đến tổn thất có thể phát sinh từ chính sách thu đổi hàng hóa đã bán.

Doanh nghiệp cũng đề xuất đưa cổ tức tiền mặt năm 2026 về 0%.