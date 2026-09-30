Xuyên đêm lắp mái Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC ở Phú Quốc

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews vào lúc 21h một ngày cuối tuần tháng 9, công trường Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC vẫn sáng đèn, hàng trăm công nhân tiếp tục làm việc tại các khu vực mái, mặt ngoài, cảnh quan và hạ tầng kỹ thuật.

Tại khu vực mặt ngoài, những chiếc xe boom, xe cẩu liên tục di chuyển, đưa các tấm nhôm lớn lên cao để lắp đặt vào phần mặt đứng của mái. Bên dưới, các nhóm công nhân chia nhau xử lý từng khu vực, trong khi nhiều hạng mục khác cũng được triển khai song song.

Nhân lực tại công trường hiện được tổ chức thành 3 ca, làm việc xuyên ngày đêm. Một số hạng mục đặc thù như phần mái phải duy trì liên tục để sớm hoàn thiện, hạn chế nước mưa ảnh hưởng đến không gian bên trong. Phần mặt ngoài cũng được đẩy nhanh nhằm chuẩn bị cho các sự kiện và đoàn khách dự kiến đến tham quan công trình trong thời gian tới.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC nằm trong tổ hợp rộng 16,06 ha, có tổng diện tích sàn 153.130 m2 và diện tích mái khoảng 52.000 m2. Công trình kết nối với sân bay Phú Quốc qua tuyến ĐT975 và tuyến đường sắt đô thị nhẹ (LRT) trong tương lai. Đồ họa: Phan Nhật.

Dự án khởi công từ quý IV/2025. Sau một năm, phần kết cấu thô của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC đã gần hoàn thiện. Hệ kết cấu thép mái đã hoàn thành lắp đặt đủ 13/13 nhịp. Các đội thi công hiện tiếp tục thực hiện những lớp hoàn thiện phía trên mái, làm tiền đề để chuyển sang hoàn thiện mặt ngoài.

Theo kế hoạch, phần mặt ngoài dự kiến hoàn thiện trong quý IV/2026. Sang năm 2027, các đơn vị sẽ tập trung hoàn thiện nội thất, với mục tiêu hoàn thành vào ngày 31/3.

Điểm nhấn của công trình là ballroom rộng 11.050 m2, nhịp vượt không cột 81 m, quy mô này vượt ballroom của Caesars Forum tại Las Vegas, hướng tới trở thành ballroom lớn nhất thế giới khi hoàn thành. Không gian ballroom được bố trí để phục vụ các sự kiện quy mô lớn như yến tiệc, triển lãm và các chương trình biểu diễn trong nhà...

Kiến trúc công trình lấy cảm hứng từ sóng biển và đời sống của cư dân làng chài Phú Quốc. Hệ mái được thiết kế thành nhiều lớp uốn lượn, gợi hình ảnh những lớp sóng chồng lên nhau.

Công trình Nhà biểu diễn đa năng APEC Phú Quốc ngay bên cạnh cũng đang tăng tốc xây dựng. Còn ở khu vực quảng trường, công nhân dần hoàn thiện mặt đá. Hàng trăm cây chà là đã được trồng thành từng hàng, hình thành diện mạo khu vực công viên và cảnh quan xung quanh công trình.

Bên cạnh áp lực tiến độ, công trường còn gặp khó vì mưa lớn những ngày cuối tháng 9. Các đơn vị phải tăng nhân lực, máy móc và điều chỉnh phương án để bù thời gian bị ảnh hưởng.

Đồng thời, nhân lực cũng là bài toán lớn khi nhiều dự án trên cả nước cùng triển khai, trong khi việc đưa lao động ra đảo khó hơn và nguồn nhân lực tại chỗ hạn chế. Để đẩy nhanh tiến độ, các đơn vị bàn giao cuốn chiếu từng khu vực, cho phép nhiều đội thi công song song thay vì chờ hoàn thành từng hạng mục.

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC cùng Nhà biểu diễn đa năng APEC được Sun Group đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP), nhằm phục vụ các hoạt động của APEC 2027. Tổ hợp đồng thời được kỳ vọng trở thành hạt nhân của hệ sinh thái MICE tại Phú Quốc, giúp đảo ngọc có thêm nền tảng mở rộng từ điểm đến nghỉ dưỡng sang trung tâm hội nghị, sự kiện và giải trí quốc tế của khu vực.

Hàng nghìn công nhân, kỹ sư thi công ngày đêm trên công trường cụm hàng không ở Phú Quốc. Dù mưa liên tục, các hạng mục vẫn bám sát tiến độ, hướng tới vận hành từ tháng 4/2027.

Mưa kéo dài khiến việc thi công tuyến LRT Phú Quốc gặp nhiều trở ngại. Dù vậy, từ công nhân đến chỉ huy vẫn linh hoạt điều chỉnh công việc, có khi làm xuyên đêm để bám tiến độ.

Một khu nghỉ dưỡng khoảng 13 ha mang thương hiệu quốc tế đang được hoàn thiện tại Hòn Thơm, hướng tới vận hành ngay đầu năm tới, trước thềm APEC 2027.

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