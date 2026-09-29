Thêm một khu nghỉ dưỡng đang thành hình ở Hòn Thơm trước thềm APEC

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews những ngày cuối tháng 9, dự án khu nghỉ dưỡng Rixos Phu Quoc Vietnam ở Hòn Thơm đang dần hoàn thiện những hạng mục cuối cùng để dự kiến đón khách vào tháng 11 tới.

Toàn khu có diện tích hơn 131.000 m2, gồm 18 khối công trình với gần 1.500 phòng nghỉ, trong đó có 321 suites, thuộc tổng thể chuỗi dự án lưu trú với tổng vốn đầu tư hơn 28.730 tỷ đồng của Sun Group tại Hòn Thơm.

Hiện, nhiều khu vực bên trong đang được lắp đặt thiết bị, hoàn thiện nội thất và vệ sinh trước khi đưa vào sử dụng.

Giai đoạn 1 dự kiến mở cửa với hơn 400 phòng nghỉ, 5 nhà hàng cùng hệ thống tiện ích giải trí. Các hạng mục còn lại sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo từng giai đoạn.

Nổi bật trong quần thể dự án là Nam Phương Palace, cao khoảng 79 m, với phần mái rộng khoảng 44 m tạo bởi các vòng tròn đồng tâm. Nhìn từ trên cao, công trình gần như đã hoàn thiện phần mặt ngoài.

Hình khối của tòa nhà lấy cảm hứng từ chiếc khăn vành dây gắn với Nam Phương Hoàng hậu và được chuyển thể thành một cấu trúc kiến trúc hiện đại. Ảnh: CĐT.

Theo giới thiệu của chủ đầu tư, công trình này đưa các yếu tố văn hóa Việt vào một khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu quốc tế, lấy cảm hứng từ mỹ học cung đình Huế, di sản triều Nguyễn và kiến trúc phương Tây cuối thời Nguyễn.

Công trình này đánh dấu lần đầu tiên Rixos đặt chân đến Đông Nam Á, thông qua thỏa thuận hợp tác được ký kết từ cuối năm 2024. Đây là thương hiệu nghỉ dưỡng từ Thổ Nhĩ Kỳ, hiện thuộc hệ sinh thái Ennismore/Accor.

Đây cũng là khu nghỉ dưỡng trọn gói (all-inclusive) đầu tiên của Rixos tại châu Á, thị trường đang được xác định là khu vực tăng trưởng trọng điểm cho mô hình này của Ennismore. Khi đi vào vận hành, nơi đây dự kiến có 24 nhà hàng cùng các tiện ích như Kids Club, câu lạc bộ thể thao và hoạt động giải trí...

Khu nghỉ dưỡng có 12 hạng phòng khác nhau, từ tiêu chuẩn (Superior, Deluxe, Premium...) đến các căn Suite và Family Interconnecting. Trong ảnh là hạng phòng Premium Family Suite Sea View có diện tích khoảng 110-120 m2, với 2 phòng ngủ riêng biệt.

Dù chưa chính thức mở cửa, ông Furkan Liman, Giám đốc Vận hành Rixos Phu Quoc Vietnam cho biết dự án đã nhận được sự quan tâm từ cả khách hàng doanh nghiệp và cá nhân. Hiện, đơn vị đã tuyển khoảng 400 nhân sự để đào tạo về quy trình vận hành và tiêu chuẩn thương hiệu, chuẩn bị cho giai đoạn đón khách từ năm sau.

Theo ông, dự án đồng thời phát triển thêm mảng MICE để phục vụ các đoàn khách lớn, sự kiện doanh nghiệp và tiệc. Trung tâm MICE được thiết kế 4 tầng, diện tích hơn 1.500 m2, có hệ thống vách ngăn linh hoạt để chia thành 4 không gian độc lập. Khu vực này có thể phục vụ hơn 1.200 khách đối với các tiệc VIP.

Việc kết hợp lưu trú, nghỉ dưỡng và MICE giúp dự án có thể phục vụ các đoàn khách và sự kiện quy mô lớn, trong đó có APEC 2027 tại Phú Quốc sắp tới. Ông Furkan Liman kỳ vọng sự hiện diện của Rixos sẽ góp phần nâng năng lực MICE của Phú Quốc, cũng như tăng khả năng cạnh tranh của điểm đến trong khu vực.

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Cộng thêm "cú hích" từ APEC 2027, không chỉ thương hiệu quốc tế Rixos từ Accor, mà hiện tại, Marriott International cũng đã công bố đưa Ritz-Carlton Reserve và The Luxury Collection đến Hòn Thơm, trong khi Moxy và Fairfield by Marriott dự kiến vận hành từ năm nay. Phú Quốc nói chung cũng đang quy tụ nhiều thương hiệu lớn như JW Marriott, InterContinental, Regent, New World, Curio Collection by Hilton... cùng loạt dự án mới.

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