Hơn 7.600 người chạy đua hoàn thiện sân bay Phú Quốc trước APEC

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews những ngày cuối tháng 9, dù thời tiết tại Phú Quốc liên tục mưa, công trường dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc vẫn duy trì đông công nhân, kỹ sư làm việc.

Trên tổng quy mô khoảng 1.050 ha, dự án mở rộng sẽ triển khai các hạng mục chính gồm nhà ga T2, nhà ga VIP/VVIP, đường cất hạ cánh số 2, sân đỗ máy bay và các công trình phụ trợ. Đồ họa: Phan Nhật.

Việc mở rộng nhằm nâng cao năng lực khai thác hàng không của Phú Quốc, phục vụ APEC 2027 và đáp ứng nhu cầu tăng trưởng dài hạn của đảo ngọc trong tương lai.

Đại diện nhà đầu tư cho biết ngày 25/9 có 7.671 công nhân, kỹ sư làm việc tại cụm công trình hàng không, gồm nhà ga T2, nhà ga VIP/VVIP, nhà máy suất ăn hàng không, cũng như khu hạ tầng, sân đỗ và đường băng cất hạ cánh số 2. Các hạng mục được tổ chức thi công 3 ca liên tục, bám sát kế hoạch đưa toàn bộ cụm công trình vào vận hành từ tháng 4/2027.

Nhà ga T2 là một trong những hạng mục lớn của dự án, hiện tập trung đông nhân lực nhất. Công trình được thiết kế lấy cảm hứng từ hình tượng chim phượng hoàng vươn lên. Ảnh phối cảnh: NĐT.

Công trình gồm 5 tầng nổi và một tầng hầm kỹ thuật. Riêng tầng 1 và 2 sẽ phục vụ hành khách đến, còn các tầng 3, 4 và 5 dành cho khu vực ga đi.

Một trong những hạng mục đáng chú ý bên trong nhà ga T2 là hệ thống xử lý hành lý tự động hóa hiện đại, gồm 3 tầng, dài hơn 8 km (giai đoạn 1).

Hệ thống được thiết kế với công suất 7.560 kiện/giờ đối với hành lý đi và 6.300 kiện/giờ đối với hành lý đến. Độ chính xác phân loại có thể lên tới 99%, tương đương tiêu chuẩn của sân bay Changi.

Theo ông Trần Văn Chung, Giám sát hoàn thiện nhà ga T2 tại Ban Quản lý dự án Cảng hàng không Phú Quốc, mưa lớn và kéo dài ảnh hưởng nhiều nhất đến các hạng mục ngoài trời, đặc biệt là phần mái và mặt ngoài nhà ga. Thời tiết xấu cũng ảnh hưởng đến khâu vận chuyển nguyên vật liệu từ đất liền ra đảo.

Để chủ động nguồn vật tư, các đơn vị thi công tranh thủ vận chuyển vào những thời điểm thời tiết thuận lợi, đồng thời mở rộng các khu vực tập kết, dự trữ nhằm có sẵn nguồn cung trong những ngày mưa lớn.

Khi mưa lớn, công nhân đang làm việc ngoài trời được chuyển vào bên trong nhà ga để thực hiện các hạng mục hoàn thiện nội thất và lắp đặt hệ thống cơ điện. Với những công việc trên cao như lợp mái, đội ngũ thi công phải tạm dừng để đảm bảo an toàn lao động.

Nhờ đó, dù gặp không ít khó khăn, nhà ga T2 đến nay vẫn bám sát tiến độ đề ra. Hiện, phần kết cấu bê tông khu nhà ga chính (Main) đạt 95%, trong khi hai cánh Pier đạt 75%. Kết cấu thép mái chính tại khu Main đã hoàn thành 100%, còn khu Pier dài đạt 42%. Phần xây trát, hoàn thiện đạt 95%; hệ thống cơ điện đạt 60% và thiết bị nhà ga BHS (hệ thống xử lý hành lý) đạt 60%.

Hiện công nhân và kỹ sư tập trung thi công hoàn thành phần mái để khép kín không gian, tạo điều kiện đẩy nhanh các hạng mục cơ điện và nội thất. Một số hệ thống sẽ được đưa vào chạy thử từ tháng 12, hướng tới mục tiêu khánh thành dự án vào tháng 4/2027.

Đáng chú ý, tổng thể dự án còn có nhà ga VIP/VVIP lấy cảm hứng từ hình dáng cá đại bàng biển, với quy mô rộng khoảng 9.890 m2. Hạng mục này sẽ phục vụ các đoàn nguyên thủ, lãnh đạo cấp cao và khách mời đặc biệt trong APEC 2027. Ảnh: NĐT.

Công trình được thiết kế phục vụ các chuyến bay chuyên cơ với sức chứa lên tới 300 hành khách, gồm khu vực nhà ga, đại sảnh, khu VVIP, phòng khánh tiết (State Lounge) và các phòng chức năng phục vụ công tác đón tiếp khách cấp cao.

Theo phương án khai thác, sau khi hạ cánh, máy bay chở nguyên thủ sẽ di chuyển theo đường dẫn riêng từ đường băng đến vị trí đỗ ngay trước sảnh nhà ga VIP/VVIP.

Về tiến độ, ông Lê Viết Phú, Giám sát cơ khí tại dự án, cho biết phần kết cấu bê tông đã hoàn thành, trong khi kết cấu thép và lợp mái sắp được hoàn thiện. Phần khung thép chính dự kiến hoàn tất vào giữa tháng 10, sau đó bàn giao cho nhà thầu nhôm kính triển khai trong khoảng một tháng.

Các hạng mục đổ bê tông và lát sàn đang được triển khai, dự kiến hoàn thành trong khoảng 2 tuần tới. Đến tháng 12, công trình cơ bản hoàn thành phần xây trát.

Một hạng mục quan trọng khác là khu bay. Hiện sân đỗ 1C đã được đưa vào khai thác; đường cất hạ cánh số 2 đã hoàn thành 100% phần lòng đường và đã bay hiệu chuẩn, trong khi hệ thống đường lăn đạt khoảng 85%. Trong ảnh là đường cất hạ cánh số 2 đón chuyến bay hiệu chuẩn đầu tiên bằng tàu bay Beechcraft B300 King Air 350ER hồi cuối tháng 7. Ảnh: NĐT.

Khi các hạng mục cùng hoàn thiện và đưa vào khai thác, dự án mở rộng sẽ góp phần nâng công suất Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc lên khoảng 20-24 triệu lượt khách mỗi năm trước thềm APEC 2027 và đến năm 2030, đáp ứng nhu cầu khai thác ngày càng tăng của nơi đây.

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