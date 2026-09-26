Vingroup mở rộng nghiên cứu công nghệ vũ trụ

Vingroup và Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam vừa ký thỏa thuận hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực công nghệ chiến lược.

VinSpace hướng tới xây dựng năng lực hàng không - vũ trụ toàn diện và trở thành doanh nghiệp vũ trụ tư nhân toàn trình. Ảnh: VIC.

Theo Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác nghiên cứu trong lĩnh vực công nghệ mũi nhọn với Tập đoàn Vingroup ngày 25/9.

Hợp tác hướng tới làm chủ công nghệ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường năng lực tự chủ quốc gia.

Theo thỏa thuận, hai bên sẽ phát huy thế mạnh riêng, trong đó Viện Hàn lâm sở hữu đội ngũ nhà khoa học, hệ thống viện nghiên cứu và hạ tầng khoa học đầu ngành. Còn Vingroup có năng lực nghiên cứu, sản xuất, thương mại hóa cùng hệ sinh thái doanh nghiệp đa ngành.

Điểm nhấn trong hợp tác là việc thành lập các nhóm nghiên cứu chung giữa các đơn vị thuộc Viện Hàn lâm và các đơn vị thành viên của Vingroup, gồm VinUni và VinSpace.

Các nhóm sẽ tập trung nghiên cứu trong những lĩnh vực như: Trí tuệ nhân tạo (AI), khoa học dữ liệu và dữ liệu lớn, công nghệ số, quang điện tử, robot và tự động hóa, khoa học vật liệu và công nghệ môi trường, công nghệ vũ trụ và kỹ thuật hàng không, cùng khoa học sức khỏe và công nghệ sinh học.

Hai bên cũng sẽ kết nối các nhà nghiên cứu, chuyên gia và kỹ sư, chia sẻ nguồn lực chuyên môn, hạ tầng nghiên cứu, thiết bị thí nghiệm, dữ liệu và hệ thống tính toán hiệu năng cao theo quy định. Đồng thời, phối hợp đề xuất và triển khai các nhiệm vụ, chương trình khoa học - công nghệ cấp bộ, cấp quốc gia và quốc tế.

Về đào tạo, hai bên dự kiến phối hợp triển khai các chương trình thạc sĩ, tiến sĩ, sau tiến sĩ, đồng hướng dẫn và hướng dẫn liên kết; tổ chức các khóa học, hội thảo, chương trình trao đổi và thực tập…

TS Lê Mai Lan, Phó chủ tịch Tập đoàn Vingroup, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học VinUni, cho biết việc hợp tác với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam sẽ góp phần mở rộng không gian kết nối giữa tiềm lực khoa học của các viện nghiên cứu với những bài toán công nghệ đặt ra từ thực tiễn.

Theo bà Lan, 4 nhóm lĩnh vực được nhấn mạnh gồm AI và công nghệ số; vật liệu mới và năng lượng; khoa học sự sống và công nghệ y sinh; công nghệ vũ trụ và kỹ thuật hàng không. Đây cũng là những hướng Vingroup, VinUni và VinSpace đang từng bước xây dựng năng lực.

Hợp tác này diễn ra trong bối cảnh VinSpace - thành viên của Tập đoàn Vingroup - đang mở rộng hoạt động trong lĩnh vực hàng không - vũ trụ.

Ngày 11/8 vừa qua, công ty này cho biết đã ký kết hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX, doanh nghiệp của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk.

Theo thỏa thuận, các vệ tinh của VinSpace sẽ được đưa lên quỹ đạo thông qua chương trình phóng chia sẻ Transporter Rideshare của SpaceX trong quý II/2027. Đây là hình thức nhiều khách hàng cùng chia sẻ một chuyến phóng để đưa các vệ tinh lên quỹ đạo. VinSpace sẽ đảm nhiệm việc nghiên cứu, phát triển, chế tạo và vận hành vệ tinh sau khi được đưa lên quỹ đạo.

Thỏa thuận là nền tảng cho những nhiệm vụ vệ tinh đầu tiên của VinSpace, qua đó công ty thử nghiệm các mô-đun vệ tinh do doanh nghiệp tự phát triển, từng bước nâng cao năng lực làm chủ hệ thống vệ tinh và triển khai các ứng dụng thương mại trong tương lai.

VinSpace cho biết hợp tác với SpaceX nằm trong chiến lược dài hạn của công ty nhằm xây dựng năng lực hàng không - vũ trụ toàn diện và trở thành doanh nghiệp vũ trụ tư nhân toàn trình. Doanh nghiệp dự kiến tham gia toàn bộ chuỗi giá trị, từ thiết kế, phát triển vệ tinh, lắp ráp - tích hợp - thử nghiệm (AIT), quản lý nhiệm vụ phóng, vận hành vệ tinh đến phát triển các sản phẩm viễn thám và dịch vụ dữ liệu không gian dưới mặt đất.