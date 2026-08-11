Công ty ông Phạm Nhật Vượng hợp tác SpaceX để đưa vệ tinh lên quỹ đạo

VinSpace của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa ký hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX, dự kiến đưa các vệ tinh lên quỹ đạo vào quý II/2027.

VinSpace hướng tới xây dựng năng lực hàng không - vũ trụ toàn diện và trở thành doanh nghiệp vũ trụ tư nhân toàn trình. Ảnh: VIC.

Ngày 11/8, CTCP VinSpace - công ty thành viên thuộc hệ sinh thái Vingroup - cho biết vừa ký kết hợp đồng phóng vệ tinh với SpaceX (Mỹ).

Theo thỏa thuận, các vệ tinh của VinSpace sẽ được đưa lên quỹ đạo thông qua chương trình phóng chia sẻ Transporter Rideshare của SpaceX trong quý II/2027. Đây là hình thức nhiều khách hàng cùng chia sẻ một chuyến phóng để đưa các vệ tinh lên quỹ đạo. VinSpace sẽ đảm nhiệm việc nghiên cứu, phát triển, chế tạo và vận hành vệ tinh sau khi được đưa lên quỹ đạo.

Thỏa thuận là nền tảng cho những nhiệm vụ vệ tinh đầu tiên của VinSpace, qua đó công ty thử nghiệm các mô-đun vệ tinh do doanh nghiệp tự phát triển, từng bước nâng cao năng lực làm chủ hệ thống vệ tinh và triển khai các ứng dụng thương mại trong tương lai.

Trước đó, vào tháng 4, VinSpace đã công bố kế hoạch chế tạo và đưa vệ tinh lên quỹ đạo trong năm 2027.

VinSpace cho biết hợp tác với SpaceX nằm trong chiến lược dài hạn của công ty nhằm xây dựng năng lực hàng không - vũ trụ toàn diện và trở thành doanh nghiệp vũ trụ tư nhân toàn trình. Doanh nghiệp dự kiến tham gia toàn bộ chuỗi giá trị, từ thiết kế, phát triển vệ tinh, lắp ráp - tích hợp - thử nghiệm (AIT), quản lý nhiệm vụ phóng, vận hành vệ tinh đến phát triển các sản phẩm viễn thám và dịch vụ dữ liệu không gian dưới mặt đất.

Ông Vũ Trọng Thư, Tổng giám đốc VinSpace, cho biết việc thử nghiệm các mô-đun vệ tinh được phát triển nội địa trên quỹ đạo là điều kiện quan trọng để chuyển hóa các năng lực nghiên cứu và phát triển của đội ngũ kỹ thuật VinSpace thành những nhiệm vụ thực tế.

"Hợp đồng với SpaceX là bước tiến quan trọng trong chiến lược dài hạn của VinSpace, nhằm góp phần xây dựng hệ sinh thái hàng không - vũ trụ thương mại tại Việt Nam, đồng thời kết nối Việt Nam với chuỗi giá trị không gian toàn cầu”, ông nói.

Trong bối cảnh vệ tinh, chùm vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO) và các công nghệ không gian ngày càng đóng vai trò quan trọng đối với tăng trưởng kinh tế, an ninh hạ tầng và năng lực công nghệ quốc gia, VinSpace cho biết sẽ tiếp tục tăng cường năng lực tự chủ công nghệ không gian của Việt Nam, đồng thời phát triển các giải pháp thương mại cho thị trường trong nước, khu vực và toàn cầu.

SpaceX là doanh nghiệp được tỷ phú giàu nhất hành tinh Elon Musk thành lập năm 2002 với sứ mệnh xây dựng các công nghệ đưa nhân loại trở thành nền văn minh đa hành tinh. Theo công ty, hơn 80% tổng khối lượng hàng hóa được đưa vào quỹ đạo trên toàn thế giới trong 3 năm qua đều đến từ các đợt phóng tên lửa của hãng.

Mảng Internet vệ tinh Starlink hiện phục vụ hàng triệu khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và chính phủ tại 164 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời đóng góp phần lớn doanh thu cho SpaceX. Công ty cũng đặt cược lớn vào AI thông qua sự kết hợp giữa hạ tầng tính toán của xAI, các mô hình AI riêng và nguồn dữ liệu thời gian thực từ nền tảng X.