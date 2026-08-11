Doanh nghiệp của ông Phạm Nhật Vượng xây tổ hợp trạm sạc tại Indonesia

V-Green Indonesia sẽ thuê khu đất 8.747 m2 tại Kemayoran, Trung Jakarta (Indonesia) để phát triển tổ hợp sạc xe điện, dự kiến vận hành từ tháng 10/2026.

Tổ hợp EV Charging Hub tại Kemayoran dự kiến đi vào vận hành từ tháng 10/2026, với 36 trụ sạc ôtô và 20 trạm đổi pin xe máy điện. Ảnh: VIC.

Theo thông tin từ Tập đoàn Vingroup, V-Green Indonesia và công ty bất động sản PT HK Realtindo (HKR) vừa ký thỏa thuận hợp tác phát triển tổ hợp sạc xe điện EV Charging Hub tại khu vực Kemayoran, Trung Jakarta.

HKR là công ty thuộc Tập đoàn Hutama Karya - một trong những doanh nghiệp xây dựng quốc doanh hàng đầu Indonesia.

Theo thỏa thuận, V-Green Indonesia sẽ thuê khu đất rộng 8.747 m2 thuộc sở hữu của HKR để xây dựng tổ hợp sạc xe điện EV Charging Hub. Đây là mô hình trạm sạc quy mô lớn, kết hợp nhiều tiện ích, phục vụ người dùng cá nhân, doanh nghiệp vận tải và tài xế dịch vụ.

Dự án được quy hoạch gồm khu vực sạc nhanh cho ôtô, trạm đổi pin xe máy điện, bãi đỗ dành cho đội xe dịch vụ và hệ thống điện mặt trời áp mái, cùng các tiện ích như khu nghỉ ngơi, nhà hàng và quán café.

Theo kế hoạch, EV Charging Hub tại Kemayoran sẽ đi vào vận hành từ tháng 10 năm nay với 36 trụ sạc ôtô, 20 trạm đổi pin với tổng công suất phục vụ 56 ôtô và 220 xe máy điện cùng lúc.

Thỏa thuận với HKR là kết quả đầu tiên sau Biên bản ghi nhớ được V-Green Indonesia và Tập đoàn Hutama Karya ký hồi tháng 4. Hai bên khi đó thống nhất nghiên cứu phát triển hệ thống EV Charging Hub trên quỹ đất của Hutama Karya, đồng thời cùng khai thác 29 trạm dừng nghỉ dọc tuyến cao tốc Sumatera.

Trong giai đoạn tiếp theo, V-Green dự kiến triển khai các trụ sạc tại 29 trạm dừng nghỉ này, qua đó hình thành mạng lưới hạ tầng sạc quy mô lớn dọc tuyến cao tốc.

Ông Ekwan Hadyanto, Giám đốc PT HK Realtindo, cho biết việc hợp tác với V-Green sẽ mở ra hướng khai thác mới đối với quỹ đất của HKR, đồng thời tạo cơ sở để hai bên tiếp tục mở rộng hợp tác tại các địa điểm khác ở Indonesia.

Trong khi đó, ông Mai Trường Giang, Tổng giám đốc V-Green Indonesia, cho biết việc ký kết hợp đồng với HKR là một dấu mốc quan trọng trong quá trình hiện thực hóa chiến lược phát triển hạ tầng xe điện của V-Green trên khắp Indonesia.

Trên toàn cầu, V-Green đang phát triển hệ thống trạm sạc ôtô điện với hơn 150.000 cổng sạc, cùng mạng lưới trạm đổi pin xe máy điện.

Riêng tại Indonesia, công ty đã triển khai nhiều chính sách ưu đãi dành cho người dùng, trong đó có miễn phí sạc cho toàn bộ khách hàng sở hữu ôtô điện VinFast và miễn phí đổi pin xe máy điện VinFast trong một năm, tối đa 20 lần đổi pin mỗi tháng cho mỗi xe.