Đề xuất của công ty ông Phạm Nhật Vượng về giá bán điện cho trạm sạc

V-Green đề xuất lắp đặt công tơ đo đếm riêng cho mục đích sạc xe điện, đồng thời bỏ khung giờ cao điểm để khuyến khích doanh nghiệp, người dân đầu tư trụ sạc.

V-Green có nhiều đề xuất gửi Bộ Công Thương liên quan tới dự thảo Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện. Ảnh: V-Green.

Bộ Công Thương đã công bố bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, đơn vị về dự thảo Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện.

Bộ Công Thương đã lấy ý kiến bằng văn bản của 23 cơ quan, đơn vị trong và ngoài Bộ, đối tượng chịu tác động; UBND, Sở Công Thương của tất cả tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (trong đó đề nghị Sở Công Thương tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương lấy ý kiến các đơn vị bán lẻ điện trên địa bàn); cùng 2 chuyên gia, nhà khoa học.

Tính đến ngày 22/9, Bộ nhận được 42 ý kiến góp ý, trong đó có 5 ý kiến thống nhất và 37 ý kiến góp ý cụ thể.

Trong dự thảo lần hai Thông tư quy định về thực hiện giá bán điện, Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện.

Phương án 1 mang tính tổng quát, yêu cầu trạm/trụ sạc phải có công tơ riêng, riêng hộ gia đình lắp trụ sạc thì áp giá sinh hoạt.

Phương án 2 quy định chi tiết hơn: Nếu có công tơ riêng, áp giá theo từng mục đích sử dụng; nếu không có công tơ riêng, áp giá theo hợp đồng mua bán điện. Nếu khách hàng ký hợp đồng điện sinh hoạt nhưng dùng chung cho mục đích sạc xe điện thì toàn bộ sản lượng điện vẫn áp dụng giá sinh hoạt hiện hành.

Hiện, giá điện dùng để sạc xe điện được áp dụng theo Quyết định 14/2025, dao động 1.565-4.298 đồng/kWh, tùy khung giờ.

Góp ý dự thảo, CTCP Phát triển trạm sạc Toàn cầu V-Green - doanh nghiệp triển khai mô hình trạm sạc nhượng quyền do ông Phạm Nhật Vượng sở hữu 90% cổ phần - đề xuất lựa chọn phương án 1 nhưng có sửa đổi, bổ sung.

Theo đó, giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện (cung cấp dịch vụ trạm sạc) áp dụng đối với bên mua điện sử dụng điện cho các trạm/trụ sạc điện, tủ đổi pin xe điện phục vụ sạc điện các phương tiện giao thông vận tải sử dụng điện bao gồm cả xe buýt điện và phải lắp đặt công tơ đo đếm điện riêng.

Trường hợp sạc xe điện, tủ đổi pin xe điện của hộ gia đình, cá nhân (cung cấp dịch vụ trạm sạc) có giao kết hợp đồng sử dụng điện cho mục đích sinh hoạt thì điện lực có trách nhiệm lắp đồng hồ phụ theo đề nghị của hộ gia đình, cá nhân để đo đếm điện sạc riêng và áp dụng giá bán lẻ điện cho mục đích sạc xe điện theo quy định Nhà nước cho phần điện sử dụng của trạm sạc, tủ đổi pin; phần điện sử dụng cho mục đích sinh hoạt thì áp dụng giá bán điện cho mục đích sinh hoạt.

Về góp ý này, Bộ Công thương phản hồi lại rằng theo số lượt lựa chọn các phương án, phương án 2 (phương án không bắt buộc phải lắp đặt công tơ đo đếm riêng cho mục đích sạc xe điện) là phương án được lựa chọn nhiều hơn và được tiếp tục đề xuất quy định tại dự thảo Thông tư.

Theo đó, phương án 1 có 10 đơn vị, cá nhân lựa chọn; phương án 2 có 13 đơn vị, cá nhân lựa chọn; và có 20 đơn vị, cá nhân không lựa chọn phương án nào.

Về kiến nghị bổ sung "tủ đổi pin xe điện", Bộ sẽ tiếp thu và bổ sung tại dự thảo Thông tư.

Ngoài ra, V-Green cũng đề nghị không áp dụng giá khung giờ cao điểm đối với mục đích sạc xe điện do giá bán điện chia theo 3 khung giờ gồm cao điểm: 5 giờ/ngày; thấp điểm: 6 giờ/ngày; bình thường: 13 giờ/ngày; giá điện giờ cao điểm sẽ hạn chế người sử dụng sạc 5 giờ/ngày.

"Trụ sạc có chi phí đầu tư lớn, để thu hồi vốn nhanh cần tăng thời gian khai thác, do đó đề nghị bỏ khung giờ cao điểm để khuyến khích doanh nghiệp, người dân đầu tư trụ sạc", V-Green đề xuất.

Liên quan đến đề xuất này, Bộ Công Thương cho biết sẽ giữ nguyên như dự thảo Thông tư do quy định áp dụng giá cao điểm, thấp điểm, giờ bình thường đối với mục đích sạc xe điện đã được quy định ở Quyết định 14/2025. Thông tư này chỉ là Thông tư hướng dẫn.