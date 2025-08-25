Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mai Linh sẽ đầu tư vào xe điện, mục tiêu lãi kỷ lục

  • Thứ hai, 25/8/2025 18:26 (GMT+7)
  • 28 phút trước

Mai Linh đặt mục tiêu cao sau 1 năm không hoàn thành kế hoạch kinh doanh và thua lỗ 43 tỷ đồng.

thua lo, loi nhuan, xe dien anh 1

Taxi Mai Linh đặt mục tiêu lãi 56 tỷ đồng trong năm 2025. Ảnh: Mai Linh.

CTCP Tập đoàn Mai Linh vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.514 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 56 tỷ đồng. Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lãi kỷ lục của doanh nghiệp từ năm 2016 đến nay.

Đây là mức kỳ vọng cao nếu so với năm 2024, khi tập đoàn chỉ ghi nhận 1.343 tỷ đồng doanh thu và lỗ ròng 43 tỷ đồng.

Việc không đạt kế hoạch doanh thu (chỉ thực hiện được 81%) cho thấy những khó khăn lớn mà ngành taxi phải đối mặt, từ biến động giá nhiên liệu đến sự thay đổi hành vi tiêu dùng hậu Covid-19.

Taxi Mai Linh đặt mục tiêu lãi kỷ lục
Kết quả kinh doanh những năm gần đây của Mai Linh. Nguồn: BCTC DN.
Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 KH
Doanh thu Tỷ đồng 2432 2217 1574 1064 1647 984 1343 2514
LNST
-27 -5.2 -185 -272 1 15 -43 56

Lãnh đạo Mai Linh đánh giá năm 2025 tiếp tục được đánh giá là một năm “thử lửa” đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải hành khách. Giá nhiên liệu biến động mạnh, hành vi tiêu dùng của khách hàng thay đổi sau dịch Covid-19 đã khiến hoạt động kinh doanh taxi gặp nhiều áp lực.

Chủ tịch HĐQT Hồ Huy nhấn mạnh Mai Linh không thể đi theo lối cũ. Doanh nghiệp phải thay đổi cả tư duy lãnh đạo, mô hình quản trị, văn hóa doanh nghiệp và công nghệ.

Mai Linh xác định 3 trụ cột tái cấu trúc để tạo sức bật mới là chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tái cấu trúc nội bộ.

Tập đoàn cũng sẽ đầu tư mạnh vào xe điện. Đây được xem là bước đi vừa để thay thế dàn xe cũ, vừa mở rộng mô hình kinh doanh taxi theo hướng xanh - sạch - tiết kiệm chi phí vận hành.

Về công nghệ, tập đoàn đã triển khai hàng loạt nền tảng như ứng dụng gọi xe Mai Linh, tổng đài 1055, đặt xe qua Zalo và thanh toán không tiền mặt. Đặc biệt, hệ thống tổng đài Contact Center On Cloud đã được đưa vào vận hành, cho phép xử lý tương tác đa kênh, tiết kiệm chi phí và gia tăng hiệu quả.

Grab, Xanh SM nắm gần 90% thị phần gọi xe công nghệ Việt Nam

Grab và Xanh SM đang chiếm gần 90% thị phần gọi xe công nghệ tại Việt Nam, trong khi Be chiếm 9% và các thương hiệu truyền thống như Mai Linh, Vinasun giữ thị phần khiêm tốn 1-2%.

17:05 23/5/2025

Chủ taxi điện Xanh SM bắt tay Mai Linh mở chuỗi sửa chữa ôtô

GSM, đơn vị vận hành thương hiệu gọi xe điện Xanh SM, vừa hợp tác với công ty con của Tập đoàn Mai Linh thành lập chuỗi xưởng dịch vụ sửa chữa, bảo dưỡng xe ôtô.

16:34 13/9/2024

Taxi Mai Linh lãi cao nhất 6 năm

Doanh thu đạt gần 1.600 tỷ đồng nhưng Mai Linh chỉ lãi vỏn vẹn gần 4 tỷ đồng. Tuy vậy, so với nhiều năm chật vật kinh doanh trong thua lỗ, đây đã là mức lợi nhuận cao nhất 6 năm.

14:27 17/8/2024

Diệu Thanh

thua lỗ lợi nhuận xe điện Mai Linh Zalo taxi Mai Linh kinh doanh

  • Mai Linh

    Mai Linh

    Mai Linh là một trong những doanh nghiệp vận tải taxi lớn nhất tại Việt Nam hiện nay. Tiền thân của Mai Linh là Công ty TNHH vận tải hành khách và du lịch Mai Linh. Mai Linh hiện hoạt động trên nhiều lĩnh vực với cốt lõi là vận tải và một số lĩnh vực khác như chuyển phát nhanh, cho thuê xe, du lịch…

    Bạn có biết: Mai Linh hiện có hàng chục chi nhánh tại nhiều tỉnh thánh phố trong cả nước với số lượng khoảng 30.000 nhân viên.

    • Năm thành lập: 1993
    • Người sáng lập: Hồ Huy
    • Doanh thu: 3.700 tỷ đồng (2016)

  • Zalo

    Zalo là ứng dụng nhắn tin và gọi điện miễn phí hoạt động trên nền tảng di động và máy tính, được phát triển bởi đội ngũ kỹ sư của công ty VNG và ra mắt lần đầu tháng 12/2012. Tháng 6/2016, Zalo bắt đầu phát hành phiên bản địa phương đầu tiên ở thị trường Myanmar. Tháng 5/2018, Zalo chính thức đạt mốc 100 triệu người dùng.

    Bạn có biết: Tải Zalo PC cho máy tính để sử dụng các tính năng vượt trội trên Zalo PC như gửi file 1GB, Chụp màn hình, Chat nhóm, Phân loại nhóm,…

    • Ra mắt: 12/2012
    • Công ty phát triển: VNG

