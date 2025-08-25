Mai Linh sẽ đầu tư vào xe điện, mục tiêu lãi kỷ lục

Mai Linh đặt mục tiêu cao sau 1 năm không hoàn thành kế hoạch kinh doanh và thua lỗ 43 tỷ đồng.

Taxi Mai Linh đặt mục tiêu lãi 56 tỷ đồng trong năm 2025. Ảnh: Mai Linh.

CTCP Tập đoàn Mai Linh vừa tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên, thông qua kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.514 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 56 tỷ đồng . Nếu hoàn thành, đây sẽ là mức lãi kỷ lục của doanh nghiệp từ năm 2016 đến nay.

Đây là mức kỳ vọng cao nếu so với năm 2024, khi tập đoàn chỉ ghi nhận 1.343 tỷ đồng doanh thu và lỗ ròng 43 tỷ đồng .

Việc không đạt kế hoạch doanh thu (chỉ thực hiện được 81%) cho thấy những khó khăn lớn mà ngành taxi phải đối mặt, từ biến động giá nhiên liệu đến sự thay đổi hành vi tiêu dùng hậu Covid-19.

Taxi Mai Linh đặt mục tiêu lãi kỷ lục Kết quả kinh doanh những năm gần đây của Mai Linh. Nguồn: BCTC DN. Nhãn 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 KH Doanh thu Tỷ đồng 2432 2217 1574 1064 1647 984 1343 2514 LNST

-27 -5.2 -185 -272 1 15 -43 56

Lãnh đạo Mai Linh đánh giá năm 2025 tiếp tục được đánh giá là một năm “thử lửa” đối với nhiều doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực vận tải hành khách. Giá nhiên liệu biến động mạnh, hành vi tiêu dùng của khách hàng thay đổi sau dịch Covid-19 đã khiến hoạt động kinh doanh taxi gặp nhiều áp lực.

Chủ tịch HĐQT Hồ Huy nhấn mạnh Mai Linh không thể đi theo lối cũ. Doanh nghiệp phải thay đổi cả tư duy lãnh đạo, mô hình quản trị, văn hóa doanh nghiệp và công nghệ.

Mai Linh xác định 3 trụ cột tái cấu trúc để tạo sức bật mới là chuyển đổi số, nâng cao trải nghiệm khách hàng và tái cấu trúc nội bộ.

Tập đoàn cũng sẽ đầu tư mạnh vào xe điện. Đây được xem là bước đi vừa để thay thế dàn xe cũ, vừa mở rộng mô hình kinh doanh taxi theo hướng xanh - sạch - tiết kiệm chi phí vận hành.

Về công nghệ, tập đoàn đã triển khai hàng loạt nền tảng như ứng dụng gọi xe Mai Linh, tổng đài 1055, đặt xe qua Zalo và thanh toán không tiền mặt. Đặc biệt, hệ thống tổng đài Contact Center On Cloud đã được đưa vào vận hành, cho phép xử lý tương tác đa kênh, tiết kiệm chi phí và gia tăng hiệu quả.