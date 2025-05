Grab, Xanh SM nắm gần 90% thị phần gọi xe công nghệ Việt Nam

Grab và Xanh SM đang chiếm gần 90% thị phần gọi xe công nghệ tại Việt Nam, trong khi Be chiếm 9% và các thương hiệu truyền thống như Mai Linh, Vinasun giữ thị phần khiêm tốn 1-2%.

Xanh SM sau khoảng 2 năm vận hành đã chiếm 32% tỷ lệ sử dụng, lớn thứ 2 toàn quốc. Ảnh: Bối Hạ.

Dựa trên kết quả khảo sát hơn 7.400 người dùng tại 5 thành phố lớn cho thấy thị trường gọi xe công nghệ tại Việt Nam đang chứng kiến sự thống trị gần như tuyệt đối của hai "ông lớn" Grab và Xanh SM, chiếm tổng cộng gần 90% thị phần.

Grab và Xanh SM áp đảo

Nghiên cứu chỉ rõ bức tranh cạnh tranh đang dần ngã ngũ với ưu thế gần như tuyệt đối nghiêng về hai thương hiệu dẫn đầu.

Grab hiện là ứng dụng được sử dụng nhiều nhất với 55% người dùng tại các thành phố lớn và 54% tại khu vực khác khẳng định đang sử dụng dịch vụ của thương hiệu này. Xếp ngay sau là Xanh SM, một thương hiệu nội địa còn non trẻ nhưng đã đạt tỷ lệ sử dụng 32% trên toàn quốc (33% tại thành phố lớn và 30% tại các khu vực khác).

Điều này đồng nghĩa, chỉ riêng Grab và Xanh SM đã chiếm tới 87% thị phần dịch vụ gọi xe tại Việt Nam.

Be - ứng dụng thuần Việt có mặt từ sớm - chiếm 9%, trong khi các thương hiệu truyền thống như Mai Linh, Vinasun, hay ứng dụng Maxim chỉ giữ được thị phần khiêm tốn 1-2%.

Tuy nhiên, mỗi thương hiệu đều sở hữu phân khúc khách hàng riêng dựa trên lợi thế cạnh tranh cốt lõi.

Grab thu hút khách hàng nhờ độ phủ rộng và quy trình đặt xe dễ dàng, với 26% người dùng lựa chọn vì tính khả dụng cao và 17% đánh giá cao sự đơn giản trong thao tác.

Trong khi đó, Xanh SM xây dựng hình ảnh nhờ đội ngũ tài xế chuyên nghiệp và xe sạch sẽ, yếu tố khiến 16% người dùng chọn lựa thương hiệu này cho những trải nghiệm thoải mái và vệ sinh hơn.

Be định vị trong phân khúc người tiêu dùng nhạy cảm với giá khi 24% người dùng cho biết chọn Be vì giá cạnh tranh, và 23% bị thu hút bởi các chương trình khuyến mãi sâu. Điều này cho thấy trong khi Grab và Xanh SM cạnh tranh về chất lượng và khả năng cung ứng, thì Be lại duy trì sức cạnh tranh bằng chiến lược định giá linh hoạt.

THỊ PHẦN CÁC ỨNG DỤNG GỌI XE VIỆT NAM Nguồn: Rakuten Insight. Nhãn Grab Xanh SM Be Mai Linh, Vinasun... Thị phần nắm giữ % 55 32 9 4

Người Hà Nội, TP.HCM chi hơn 250.000 đồng/tháng để gọi xe ôtô

Dữ liệu khảo sát cũng làm rõ sự khác biệt đáng kể trong mức chi tiêu giữa người dùng tại các thành phố lớn và các đô thị khác.

Người tiêu dùng ở Hà Nội và TP.HCM chi trung bình 252.101 đồng/tháng cho dịch vụ gọi xe ôtô và 104.907 đồng cho xe máy, cao hơn 15% so với mức trung bình 219.518 đồng/tháng và 94.880 đồng/tháng ở các đô thị như Cần Thơ, Hải Phòng, Đà Nẵng.

Chênh lệch này phản ánh rõ hơn về mức độ ưu tiên sự tiện lợi và sẵn sàng chi trả của người dùng thành thị, nơi mà giao thông đông đúc, vấn đề đỗ xe và khí hậu thất thường khiến phương tiện cá nhân kém hiệu quả. Đây là cơ hội lớn cho các ứng dụng gọi xe tiếp tục mở rộng dịch vụ và thâm nhập sâu hơn vào thói quen tiêu dùng.

Grab và Xanh SM thống trị thị trường nhưng vẫn phải cạnh tranh để duy trì sự trung thành của khách hàng, đặc biệt khi các yếu tố như giá nhiên liệu, chính sách tài xế và xu hướng tiêu dùng bền vững ngày càng đóng vai trò lớn hơn.

Ngoài ra, khảo sát cũng cho thấy 66% người trả lời cho biết đã từng đặt xe ôtô qua ứng dụng, trong khi tỷ lệ này đối với xe máy là 67%. Đặc biệt, 77% người dùng sử dụng các dịch vụ này ít nhất 3 lần mỗi tháng, một tỷ lệ ổn định giữa các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và các đô thị vệ tinh như Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng.

Nhu cầu cao không chỉ giới hạn ở việc di chuyển cơ bản mà còn mở rộng ra nhiều mục đích khác. Gần một nửa người dùng sử dụng ứng dụng gọi xe cho các hoạt động xã hội như tụ họp bạn bè (42%), đi ăn (37%), mua sắm (36%) và tham dự sự kiện (33%). Việc đi lại hàng ngày như đến văn phòng (32%) và trở về nhà (30%) cũng là động lực lớn.

Về triển vọng năm 2025, theo Mordor Intelligence, thị trường gọi xe công nghệ Việt Nam ước đạt khoảng 1 tỷ USD năm nay và có thể mở rộng lên 2,5 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) là 19,5% trong giai đoạn 2025-2030. Trong khi đó, Statista đưa ra dự báo lạc quan hơn, với quy mô thị trường năm 2025 có thể đạt tới 1,88 tỷ USD .