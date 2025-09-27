Trung Quốc siết xuất khẩu xe điện

Các nhà sản xuất ôtô ở Trung Quốc sẽ phải xin giấy phép để xuất khẩu xe điện từ đầu năm sau, theo Reuters.

Trung Quốc sẽ kiểm soát nghiêm ngặt việc xuất khẩu xe điện nhằm bảo vệ thương hiệu của ngành công nghiệp quốc gia. Ảnh: Reuters.

Từ ngày 1/1/2026, việc quản lý giấy phép xuất khẩu sẽ được áp dụng với ôtô chạy hoàn toàn bằng điện, theo thông báo chung của 4 bộ, trong đó có Bộ Thương mại Trung Quốc.

Các điều kiện để doanh nghiệp xin giấy phép, phương thức quản lý, thủ tục và quy trình cấp phép sẽ được thực thi theo quy định đã có từ năm 2012. Kiểm tra hải quan đối với xe điện xuất khẩu sẽ dựa trên danh mục hàng hóa hiện hành.

Quy định mới nhằm siết chặt các kênh xuất khẩu không chính thức, vốn để lại hậu quả xấu về dịch vụ hậu mãi và uy tín thương hiệu.

Wu Songquan, Giám đốc Văn phòng Nghiên cứu Chính sách tại Viện Nghiên cứu Công nghệ Ôtô Trung Quốc, cho biết nhiều xe bị phàn nàn do hạn chế cập nhật phần mềm và thiếu dịch vụ sau bán hàng. Điều này tác động tới trải nghiệm khách hàng và ảnh hưởng đến uy tín thương hiệu Trung Quốc.

"Cũng như các thương hiệu quốc tế lớn đạt được lòng tin toàn cầu nhờ chất lượng cao, các nhà sản xuất ôtô Trung Quốc nên xây dựng quy trình tiêu chuẩn hóa và đạt được xuất khẩu chất lượng cao thông qua hoạt động độc lập của mình", ông nói.

Giới chức Trung Quốc còn chỉ trích thực trạng nhiều thương nhân gắn mác "xe đã qua sử dụng" để xuất khẩu xe mới. Zhu Huarong, Chủ tịch hãng Changan, từng kêu gọi áp dụng biện pháp nghiêm ngặt hơn, cảnh báo loại hình này có thể gây tổn hại lớn cho thương hiệu Trung Quốc ở nước ngoài.

Việc không kiểm soát xuất khẩu xe điện thời gian qua cũng đã dẫn đến cuộc chiến giảm giá tại các thị trường nước ngoài. Thực tế, nhiều xe xuất khẩu phi chính thức đã kéo giá xuống thấp, chấp nhận biên lợi nhuận mỏng và gây mất ổn định thị trường.

Năm ngoái, Trung Quốc xuất khẩu 1,65 triệu xe điện, gần gấp đôi năm 2022. Riêng tháng 8 vừa qua, xuất khẩu xe thuần điện đạt 220.000 chiếc, tăng 48% so với cùng kỳ và chiếm 31% tổng xuất khẩu ôtô. Tính chung 8 tháng đầu năm nay, tổng sản lượng xe thuần điện xuất khẩu đạt 1,44 triệu chiếc, tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.