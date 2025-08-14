Tăng trưởng xe điện toàn cầu đột ngột chững lãi

Doanh số xe điện toàn cầu tháng 7 tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái, song đây là mức tăng trưởng thấp nhất kể từ đầu năm do sức mua xe hybrid cắm sạc tại Trung Quốc giảm mạnh.

Xe điện BYD được trưng bày tại Triển lãm ôtô quốc tế Bangkok, Thái Lan lần thứ 46.

Theo số liệu do công ty nghiên cứu thị trường Rho Motion công bố, doanh số xe điện toàn cầu trong tháng 7 đã tăng 21% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 25% của tháng 6.

Nguyên nhân chính là do doanh số xe hybrid cắm sạc tại Trung Quốc - thị trường ôtô lớn nhất thế giới, chiếm hơn một nửa doanh số xe điện toàn cầu - giảm mạnh.

Thực tế, nhu cầu xe hybrid tại Trung Quốc giảm do chính phủ nước này tạm dừng các chương trình hỗ trợ mua xe điện và hybrid năm 2025 để kiểm soát cuộc đua giảm giá và cạnh tranh gay gắt trong ngành ôtô nội địa.

Doanh số bán xe tại Trung Quốc trong tháng 7 đạt 1,85 triệu chiếc, tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm mạnh so với mức tăng 19% của tháng 6. Trong đó, doanh số xe năng lượng mới (bao gồm xe thuần điện và hybrid cắm sạc) tăng 12%, thấp hơn mức tăng 30% của tháng 6.

Trái lại, doanh số ở các thị trường khác vẫn tăng trưởng mạnh, qua đó phần nào bù đắp cho mức sụt giảm ở Trung Quốc.

Tại châu Âu, doanh số xe điện tăng vọt 48% trong tháng 7, đạt khoảng 390.000 chiếc, nhờ các chính sách ưu đãi thúc đẩy giảm phát thải carbon. Tại Bắc Mỹ, doanh số xe điện tháng 7 tăng 10%, lên hơn 170.000 chiếc. Song, thị trường này đang chịu áp lực lớn khi các khoản tín dụng thuế dành cho xe điện mới dự kiến bị cắt giảm vào cuối tháng 9, có thể kéo theo nhu cầu giảm trong quý IV năm 2025.

Các thị trường khác trên thế giới ghi nhận mức tăng doanh số xe điện lên đến 55%, đạt hơn 140.000 chiếc.

"Dù có sự biến động giữa các vùng miền, xu hướng tăng trưởng thị trường xe điện trong năm 2025 vẫn rất mạnh mẽ", ông Charles Lester, quản lý dữ liệu của Rho Motion, khẳng định.

Theo dự báo của Rho Motion, doanh số xe điện toàn cầu có thể vượt 20 triệu chiếc trong năm 2025, với sự đóng góp chủ lực từ Trung Quốc và châu Âu. Doanh số xe hơi tại Trung Quốc được kỳ vọng sẽ phục hồi mạnh từ tháng 8 khi các khoản hỗ trợ mua xe điện được khởi động lại, trong khi thị trường Mỹ sẽ cảm nhận rõ ảnh hưởng từ việc giảm thuế tín dụng dành cho xe điện mới vào cuối quý III.

Tại thị trường Việt Nam, báo cáo mới nhất của VinFast cho biết đã bán ra 11.479 ôtô điện các loại trong tháng 7, nâng tổng doanh số từ đầu năm lên 79.048 chiếc. Kết quả này giúp công ty duy trì vững chắc vị thế hãng xe số 1 thị trường trong nước 10 tháng liên tiếp, đồng thời cho thấy xu hướng chuyển đổi sang sử dụng xe điện đang được người tiêu dùng hưởng ứng mạnh mẽ.

VF 3 tiếp tục là mẫu xe bán chạy nhất trong tháng 7, với 3.140 chiếc được bàn giao. Lũy kế từ đầu năm, đã có tổng cộng 26.223 xe VF 3 được bán ra thị trường, là mẫu xe bán chạy nhất Việt Nam từ đầu năm. Trong khi đó, doanh số xe VF 5 tháng 7 đạt 2.552 chiếc, lũy kế từ đầu năm đạt 24.364 xe; dòng Herio Green tiêu thụ được 2.128 xe trong tháng và dòng B-SUV VF 6 đạt doanh số 1.902 xe đến tay khách hàng (lũy kế từ đầu năm đạt 10.454 chiếc).