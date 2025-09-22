Tập đoàn của tỷ phú Warren Buffett thoái vốn khỏi hãng xe điện BYD

Berkshire Hathaway đã hoàn toàn rút khỏi khoản đầu tư vốn cổ phần sinh lời vào nhà sản xuất xe điện Trung Quốc BYD.

Mới đây, Berkshire Hathaway Energy đã thoái vốn hoàn toàn khỏi hãng xe điện BYD. Ảnh: Reuters.

Mới đây, trong báo cáo tài chính quý I của Berkshire Hathaway Energy, công ty con thuộc Berkshire, giá trị khoản đầu tư vào hãng xe điện Trung Quốc BYD được xác nhận bằng 0 vào thời điểm cuối tháng 3.

Người phát ngôn của Berkshire sau đó cũng xác nhận tập đoàn này đã thoái vốn hoàn toàn khỏi BYD, theo CNBC.

Berkshire là công ty đầu tư của tỷ phú Warren Buffett. Theo đề xuất của Charlie Munger, cựu Phó chủ tịch Berkshire Hathaway, họ bắt đầu rót vốn vào hãng xe điện Trung Quốc năm 2008. Khi đó, công ty trả 230 triệu USD để mua 225 triệu cổ phiếu BYD, tương đương 10% cổ phần.

Buffett từng khen ngợi nhà sáng lập BYD Wang Chanfu và đến thăm nhà máy của công ty này ở Trung Quốc năm 2010.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty xuất bản Daily Journal, Munger từng khẳng định ông "chưa làm điều gì tốt như khoản đầu tư vào BYD".

Dù vậy, từ năm 2022, tập đoàn của tỷ phú Buffett bắt đầu "chốt lời" sau khi cổ phiếu BYD tăng giá hơn 20 lần.

Đến tháng 6 năm ngoái, họ đã bán gần 76% số cổ phiếu nắm giữ, khiến tỷ lệ sở hữu của Berkshire chỉ còn chưa đầy 5% vốn BYD. Đây là mức không phải công bố giao dịch, theo quy định của sàn chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc). Ở thời điểm đó, Berkshire sở hữu 54 triệu cổ phiếu.

Tỷ phú Warren Buffett chưa từng giải thích chi tiết lý do tập đoàn của ông bán cổ phiếu BYD. Năm 2023, ông cho biết hãng xe điện Trung Quốc là một "công ty phi thường" và được điều hành bởi một "người phi thường".

Dù vậy, ông cho biết Berkshire sẽ tìm ra cách sử dụng tiền thu về theo hướng tốt hơn. Cùng thời điểm, tập đoàn này cũng gần như bán toàn bộ cổ phần hãng chip TSMC (Đài Loan, Trung Quốc) trị giá khoảng 4 tỷ USD chỉ sau vài tháng mua vào.

Mới đây, trên Weibo, ông Li Yunfei, Tổng giám đốc phụ trách thương hiệu và quan hệ công chúng của BYD, chính thức gửi lời cảm ơn Berkshire vì khoản đầu tư, sự hỗ trợ và đồng hành trong suốt 17 năm qua. Ông mô tả việc bán cổ phần này là một giao dịch chứng khoán bình thường, theo Reuters.

Hiện, danh mục đầu tư của Berkshire chủ yếu nằm tại Mỹ. Tại đại hội đồng cổ đông năm 2024, Buffett nói rằng họ vẫn theo đuổi chiến lược này nhưng BYD là ngoại lệ.

Khoản đầu tư lớn nhất của tập đoàn đến nay là tại Apple, với trị giá khoảng 68 tỷ USD , sau đó đến American Express, Bank of America và Coca-Cola.