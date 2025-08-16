Warren Buffett rót hơn tỷ USD vào một công ty thua lỗ

Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffett đã tiết lộ một khoản đầu tư mới vào UnitedHealth. Thương vụ diễn ra trong bối cảnh công ty bảo hiểm này đang sa sút.

Berkshire Hathaway của tỷ phú Warren Buffet vừa đầu tư "khủng" vào UnitedHealth, trong bối cảnh cổ phiếu này mất gần nửa thị giá từ đầu năm. Ảnh: Reuters.

Cuối tháng 6, tập đoàn Berkshire Hathaway đã mua hơn 5 triệu cổ phiếu của UnitedHealth, tương đương giá trị khoảng 1,6 tỷ USD , theo CNBC.

VerityData tiết lộ khoản đầu tư này đứng thứ 18 trong danh mục của Berkshire, xếp sau Amazon và Constellation Brands.

Ngay sau khi Berkshire công bố thông tin, cổ phiếu UnitedHealth đã tăng vọt 6% trong phiên giao dịch ngoài giờ ngày 15/8 (giờ địa phương). Tuy nhiên, từ đầu năm đến phiên giao dịch trước đó, thị giá mã cổ phiếu này đã rớt gần một nửa.

UnitedHealth không phải cổ phiếu duy nhất mà Berkshire mua gần đây. Tập đoàn còn đang nắm giữ các cổ phần nhỏ trong công ty sản xuất thép Nucor, công ty quảng cáo ngoài trời Lamar Advertising và công ty an ninh Allegion.

Buffett cũng đã cắt giảm bớt các khoản đầu tư tại ngân hàng lớn thứ hai tại Mỹ - Bank of America và Apple, riêng Apple bị bán ra khoảng 7%. Các khoản nắm giữ lớn nhất của Berkshire tính đến cuối quý II gồm có Apple, American Express, Bank of America, Coca-Cola và Chevron.

Trong quý trước, UnitedHealth cũng đã thu hút những nhà đầu tư khác, bao gồm Michael Burry và David Tepper của Appaloosa Management. Cổ phiếu của hãng bảo hiểm này hiện được giao dịch với P/E dưới 12, gần mức thấp nhất trong hơn một thập kỷ.

Tin tức về việc Buffett mua cổ phần, cùng với động thái mua vào của các nhà quản lý quỹ đầu cơ lớn khác, cho thấy giới đầu tư tin rằng giá cổ phiếu hiện tại chưa phản ánh triển vọng dài hạn của công ty.

Quá trình phục hồi có thể diễn ra chậm hơn khi UnitedHealth phải đối mặt với khoản chi phí y tế bổ sung lên tới hàng tỷ USD dự kiến phát sinh trong các quý tới, theo Reuters.

Các chuyên gia cho rằng 18 tháng tiếp theo vẫn sẽ là giai đoạn đầy thách thức đối với doanh nghiệp đầu ngành này, trong bối cảnh công ty phải ứng phó với nhu cầu chăm sóc y tế tăng cao và sự sụt giảm số lượng hội viên trong các chương trình bảo hiểm do chính phủ hỗ trợ.

"Lá phiếu tín nhiệm từ Buffett khẳng định giá trị dài hạn của UnitedHealth. Nhưng ban lãnh đạo cần lấy lại niềm tin và uy tín từ các nhà đầu tư, đồng thời trở lại với các kết quả vượt kỳ vọng và nâng mức dự báo như trong quá khứ", Phó chủ tịch cấp cao tại Novare Capital Managemen James Harlow nhận định.

Là công ty bảo hiểm y tế tư nhân lớn nhất, UnitedHealth đã trở thành tâm điểm của làn sóng phản đối tại Mỹ về chi phí chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng. Hiện, công ty đang bị Bộ Tư pháp điều tra các hoạt động thanh toán bảo hiểm Medicare.

Vào tháng 5, công ty đã rút lại dự báo lợi nhuận cả năm và đây cũng là thời điểm CEO Andrew Witty từ chức. UnitedHealth cũng đưa ra triển vọng kinh doanh mới cho năm 2025 nhưng lại thấp hơn nhiều so với kỳ vọng của Phố Wall, khiến cổ phiếu tiếp tục chịu áp lực.