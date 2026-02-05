V-Green của tỷ phú Vượng có nữ chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc mới

V-Green vừa bổ nhiệm bà Phạm Thanh Thúy làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, thay ông Nguyễn Thành Dương. Bà được giới thiệu có 12 năm gắn bó với hệ sinh thái Vingroup.

V-Green là doanh nghiệp chuyên phát triển, xây dựng và vận hành hạ tầng trạm sạc xe điện. Ảnh: VIC.

Ngày 5/2, CTCP Phát triển Trạm sạc toàn cầu V-Green thông báo bổ nhiệm bà Phạm Thanh Thúy là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc công ty, thay cho ông Nguyễn Thành Dương, vừa xin nghỉ với lý do cá nhân.

Bà Phạm Thanh Thúy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty V-Green. Ảnh: VIC.

Theo giới thiệu, bà Phạm Thanh Thúy tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, khoa Kinh tế đối ngoại.

Bà Thúy đã có 12 năm gắn bó với hệ sinh thái Vingroup, đảm nhiệm các vị trí quan trọng trong lĩnh vực kinh doanh, vận hành tại các công ty khác nhau thuộc tập đoàn như Giám đốc vận hành miền Bắc - CTCP Vinhomes, Giám đốc vận hành kinh doanh toàn cầu của Công ty VinFast, Tổng giám đốc Công ty VinFast Bắc Mỹ...

Trước khi được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT V-Green, bà Thúy giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty này.

V-Green là doanh nghiệp được tách ra từ VinFast và được sáng lập bởi tỷ phú Phạm Nhật Vượng, Chủ tịch HĐQT Vingroup.

Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực phát triển mạng lưới sạc xe điện toàn cầu, thông qua việc xây dựng trạm sạc, đồng thời cung cấp nền tảng phát triển giải pháp phần mềm toàn diện bằng cách tích hợp các trạm sạc từ đối tác lên nền tảng.

Tại Việt Nam, V-Green đã triển khai 4.500 trạm đổi pin xe máy điện, hướng tới hoàn thiện mạng lưới 45.000 tủ đổi pin ngay trong quý I. Bên cạnh thị trường Việt Nam, V-Green còn vận hành tại hạ tầng trạm sạc tại các quốc gia Indonesia, Philippines, Ấn Độ...