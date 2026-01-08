Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

VinFast tăng vốn vượt Vingroup

  • Thứ năm, 8/1/2026 14:00 (GMT+7)
  • 44 phút trước

VinFast vừa tăng vốn điều lệ từ 50.793 tỷ đồng lên 80.793 tỷ đồng, cao hơn vốn của tập đoàn mẹ Vingroup.

Với gần 81.000 tỷ đồng vốn điều lệ, VinFast đã vượt tập đoàn mẹ Vingroup về quy mô vốn doanh nghiệp. Ảnh: VFS.

CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast vừa tăng vốn điều lệ từ 50.793 tỷ đồng lên 80.793 tỷ đồng, tương đương mức tăng ròng 30.000 tỷ. Sau giao dịch, quy mô vốn mới của hãng xe điện thậm chí lớn hơn mức 77.335 tỷ đồng của tập đoàn mẹ Vingroup.

Sau điều chỉnh, vốn ngoại tại VinFast vẫn là 9.415 tỷ đồng, nhưng tỷ lệ giảm từ 18,6% về 11,7%. Thực chất vốn ngoại ở đây là Công ty VinFast Auto Ltd. tại Singapore, cũng thuộc hệ sinh thái VinFast.

VinFast là hãng xe điện do tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập. Năm 2025, doanh số của VinFast ước đạt gần 200.000 xe trên toàn cầu. Ở thị trường trong nước, hãng xe Việt Nam chiếm khoảng 30% thị phần với doanh số hơn 170.000 chiếc, cao hơn các thương hiệu lâu năm như Toyota và Hyundai. Ở mảng xe máy điện, VinFast cũng đạt doanh số cao kỷ lục.

Thời gian qua, các công ty thuộc hệ sinh thái Vingroup liên tục tăng vốn.

Gần nhất, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (chủ sở hữu và vận hành thương hiệu Xanh SM) cũng công bố tăng vốn thêm 39%, từ 18.000 tỷ đồng lên 25.000 tỷ đồng.

Tháng 11/2025, công ty sản xuất thép VinMetal đã tăng vốn điều lệ từ 10.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng. VinSpeed cũng tăng vốn lên 33.000 tỷ đồng, từ mức 31.200 tỷ đồng.

Hay hồi tháng 10/2025, VinEnergo - doanh nghiệp phụ trách mảng năng lượng của Vingroup - đã điều chỉnh vốn từ 10.000 tỷ đồng lên 28.335 tỷ đồng. Trong đó, 44,59% tương đương 12.133,9 tỷ đồng được góp bằng tiền mặt; các tài sản khác chiếm 55,41% tương đương 15.701,1 tỷ đồng.

Tháng 11 cùng năm, công ty công bố cổ đông nước ngoài Dynamic Invest Group Limited sở hữu 5% vốn điều lệ, tương đương vốn góp 1.416,8 tỷ đồng. Dynamic Invest Group Limited có địa chỉ tại Hong Kong, Trung Quốc.

Nhà máy VinFast Hải Phòng xuất xưởng chiếc ôtô điện 200.000 năm 2025

Ngày 31/12/2025, Nhà máy sản xuất ôtô VinFast Hải Phòng chính thức xuất xưởng chiếc ôtô điện thứ 200.000 trong năm, sau thời gian ở vị trí hãng xe bán chạy hàng đầu thị trường.

16:00 1/1/2026

Cơ hội trả tiền một xe, mang về hai xe VinFast sắp kết thúc

Còn chưa đầy 3 ngày để khách hàng hưởng "lợi ích kép" từ chương trình quay số trúng thưởng với tổng giá trị ưu đãi lên tới hơn 27,5 tỷ đồng, chính sách hỗ trợ lên tới 12% giá xe.

17:00 29/12/2025

Công ty ôtô lớn nhất sàn chứng khoán 'đau đầu' vì VinFast

Sự trỗi dậy mạnh mẽ của VinFast đang tạo áp lực trực diện lên lợi nhuận của VEAM trong bối cảnh xe điện dần lấn át xe xăng truyền thống.

14:09 16/12/2025

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Thủy Tiên

VinFast tăng vốn Toyota Vingroup VinFast vinfast vingroup vốn điều lệ

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • VinFast

    VinFast

    VinFast là công ty thuộc tập đoàn VinGroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Đầu tháng 9/2017, VinGroup công bố thành lập dự án VinFast. Hai mẫu xe đầu tiên của VinFast là Lux A2.0 và Lux SA2.0 đã xuất hiện tại Paris Motoshow 2018.

    • Thành lập: 2017
    • Người sáng lập: Phạm Nhật Vượng
    • Trực thuộc: VinGroup

Đọc tiếp

Dien bien moi tai du an cau Can Gio hinh anh

Diễn biến mới tại dự án cầu Cần Giờ

28 phút trước 14:16 8/1/2026

0

UBND TP.HCM sẽ tổ chức lễ khởi công, động thổ loạt dự án hạ tầng - giao thông trọng điểm vào sáng 15/1, với điểm cầu trung tâm tại Khu liên hợp thể dục thể thao quốc gia Rạch Chiếc.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý