VinFast tăng vốn vượt Vingroup

VinFast vừa tăng vốn điều lệ từ 50.793 tỷ đồng lên 80.793 tỷ đồng, cao hơn vốn của tập đoàn mẹ Vingroup.

Với gần 81.000 tỷ đồng vốn điều lệ, VinFast đã vượt tập đoàn mẹ Vingroup về quy mô vốn doanh nghiệp. Ảnh: VFS.

CTCP Sản xuất và Kinh doanh VinFast vừa tăng vốn điều lệ từ 50.793 tỷ đồng lên 80.793 tỷ đồng , tương đương mức tăng ròng 30.000 tỷ. Sau giao dịch, quy mô vốn mới của hãng xe điện thậm chí lớn hơn mức 77.335 tỷ đồng của tập đoàn mẹ Vingroup.

Sau điều chỉnh, vốn ngoại tại VinFast vẫn là 9.415 tỷ đồng , nhưng tỷ lệ giảm từ 18,6% về 11,7%. Thực chất vốn ngoại ở đây là Công ty VinFast Auto Ltd. tại Singapore, cũng thuộc hệ sinh thái VinFast.

VinFast là hãng xe điện do tỷ phú Phạm Nhật Vượng thành lập. Năm 2025, doanh số của VinFast ước đạt gần 200.000 xe trên toàn cầu. Ở thị trường trong nước, hãng xe Việt Nam chiếm khoảng 30% thị phần với doanh số hơn 170.000 chiếc, cao hơn các thương hiệu lâu năm như Toyota và Hyundai. Ở mảng xe máy điện, VinFast cũng đạt doanh số cao kỷ lục.

Thời gian qua, các công ty thuộc hệ sinh thái Vingroup liên tục tăng vốn.

Gần nhất, CTCP Di chuyển Xanh và Thông minh GSM (chủ sở hữu và vận hành thương hiệu Xanh SM) cũng công bố tăng vốn thêm 39%, từ 18.000 tỷ đồng lên 25.000 tỷ đồng .

Tháng 11/2025, công ty sản xuất thép VinMetal đã tăng vốn điều lệ từ 10.000 tỷ đồng lên 15.000 tỷ đồng . VinSpeed cũng tăng vốn lên 33.000 tỷ đồng , từ mức 31.200 tỷ đồng .

Hay hồi tháng 10/2025, VinEnergo - doanh nghiệp phụ trách mảng năng lượng của Vingroup - đã điều chỉnh vốn từ 10.000 tỷ đồng lên 28.335 tỷ đồng . Trong đó, 44,59% tương đương 12.133,9 tỷ đồng được góp bằng tiền mặt; các tài sản khác chiếm 55,41% tương đương 15.701,1 tỷ đồng .

Tháng 11 cùng năm, công ty công bố cổ đông nước ngoài Dynamic Invest Group Limited sở hữu 5% vốn điều lệ, tương đương vốn góp 1.416,8 tỷ đồng . Dynamic Invest Group Limited có địa chỉ tại Hong Kong, Trung Quốc.