VinFast đi làm hạ tầng tại Indonesia, tự lo toàn bộ vốn

VinFast Indonesia sẽ chịu toàn bộ chi phí liên quan đến việc lập kế hoạch, nghiên cứu, xin cấp phép, thi công dự án nút giao liên thông trên tuyến cao tốc Cipali.

Nhà máy của VinFast tại huyện Subang, Indonesia. Ảnh: VFS.

VinFast Indonesia vừa công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược với chính quyền huyện Subang (Indonesia) và đối tác hạ tầng trọng yếu, nhằm triển khai dự án nút giao liên thông trên tuyến cao tốc huyết mạch nối thị trấn Cikampek với huyện Palimanan (cao tốc Cipali).

Trong kế hoạch, VinFast Indonesia sẽ là nhà đầu tư chiến lược, chịu trách nhiệm đầu tư toàn bộ chi phí liên quan đến việc lập kế hoạch, nghiên cứu, xin cấp phép, thi công và các hạng mục phát sinh khác, đồng thời phối hợp với chính quyền Subang hoàn tất quy trình cấp phép từ Bộ Công chính Indonesia.

Đại diện VinFast Indonesia, chính quyền huyện Subang, và đối tác PT LMS ký hợp tác. Ảnh: VinFast.

Chính quyền huyện Subang giữ vai trò điều phối trung tâm, trực tiếp quản lý và xử lý các thủ tục giấy phép, bao gồm giấy phép sử dụng không gian đường cao tốc, chỉ định những đơn vị chuyên trách triển khai dự án, phối hợp hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, thiết kế chi tiết và đánh giá tác động môi trường cho đến khi dự án được phê duyệt chính thức, và được cấp phép đi vào vận hành, đồng thời thực hiện giám sát và đánh giá định kỳ hàng tháng.

PT Lintas Marga Sedaya (PT LMS) - công ty vận hành tuyến cao tốc Cipali - sẽ phối hợp xây dựng các chương trình hợp tác kỹ thuật trong phạm vi thẩm quyền, đồng thời thảo luận, thống nhất kế hoạch vận hành và bảo trì chi tiết trong những thỏa thuận bổ sung.

Trước đó, từ ngày 15/12/2025, dự án đã nhận được sự đồng thuận về mặt nguyên tắc từ Bộ Công chính Indonesia. Thời hạn hoàn thành dự án tối đa là 3 năm kể từ ngày được cấp phép. Sau khi hoàn tất thi công và đạt Chứng chỉ vận hành (SLFO), toàn bộ tài sản đất đai và công trình nút giao sẽ được chính quyền Subang bàn giao lại cho Bộ Công chính Indonesia quản lý theo quy định về tài sản nhà nước.

Indonesia là một trong các thị trường nước ngoài trọng điểm của VinFast tại châu Á. Sau gần 2 năm hiện diện, VinFast đã khánh thành nhà máy tại huyện Subang, giới thiệu dải sản phẩm đa dạng, mở rộng hệ sinh thái dịch vụ, từ mạng lưới đại lý, trung tâm hậu mãi, mạng lưới trạm sạc, hợp tác với các đối tác ngân hàng và công ty tài chính hàng đầu.