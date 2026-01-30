Vingroup lần đầu thu hơn 300.000 tỷ một năm, lãi hơn 11.000 tỷ

Năm 2025, Vingroup lãi ròng 11.146 tỷ đồng, tăng tới 111% so với năm liền trước và vượt kế hoạch đặt ra tại ĐHĐCĐ thường niên.

Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đạt doanh thu kỷ lục trên 300.000 tỷ đồng năm 2025. Ảnh: VIC.

Tập đoàn Vingroup (HoSE: VIC) của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2025 với kết quả doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 163.159 tỷ và 3.581 tỷ đồng .

Tính chung cả năm 2025, doanh thu thuần hợp nhất của tập đoàn tư nhân lớn nhất Việt Nam đạt 332.770 tỷ đồng , tăng 76% so với năm trước và là mốc doanh thu cao nhất lịch sử của tập đoàn. Kết quả này cũng đưa Vingroup trở thành tập đoàn tư nhân Việt Nam đầu tiên đạt doanh thu trên 300.000 tỷ.

Năm 2025, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi dấu với việc mở bán hàng loạt đại dự án bất động sản trên toàn quốc song song với sự tăng trưởng từ mảng công nghiệp.

Với kết quả doanh thu kỷ lục kể trên, Vingroup đã thu về 11.146 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 111% và vượt kế hoạch cổ đông đặt ra từ đầu năm. Đây cũng là lần đầu tiên lợi nhuận của Vingroup đạt trên 10.000 tỷ.

Tại ngày 31/12/2025, tổng tài sản của Vingroup đạt 1,12 triệu tỷ, tăng 34% so với thời điểm đầu năm.

Về các lĩnh vực kinh doanh và công ty thành viên, năm ngoái, VinFast ghi nhận doanh số ôtô bàn giao tăng gấp đôi so với năm 2024 với 196.919 xe trên toàn cầu, trong đó doanh số quý IV đạt kỷ lục 86.557 xe.

Tại thị trường trong nước, VinFast củng cố vị trí số 1 với hơn 175.000 ôtô điện bàn giao.

Trong năm qua, VinFast cũng đã bán ra tổng cộng 406.453 xe máy điện tại thị trường nội địa, đạt thị phần số một Việt Nam ở dòng sản phẩm này.

Nhà sản xuất xe điện này cũng đã hoàn thiện mô hình phân phối tại các thị trường quốc tế, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại các thị trường trọng điểm tại châu Á. Tại Indonesia, VinFast đã khánh thành nhà máy trong tháng 12/2025 với công suất 50.000 xe/năm ở giai đoạn 1, nâng tổng công suất sản xuất toàn cầu của VinFast lên 600.000 xe /năm.

Trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, Vinhomes ghi nhận doanh số bán hàng kỷ lục 205.300 tỷ đồng , gấp đôi so với năm 2024. Kết quả tích cực này đến từ việc đồng loạt ra mắt 4 dự án mới tại các thị trường trọng điểm gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng và Tây Ninh.

Tính đến cuối tháng 12/2025, doanh số chưa ghi nhận của doanh nghiệp đạt 186.400 tỷ đồng , tăng 98% so với cuối quý IV/2024, tạo nền tảng doanh thu và lợi nhuận cho các năm tiếp theo.

Đối với lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, Vinpearl ghi nhận gần 2,3 triệu đêm phòng bán, tăng trưởng 21% so với cùng kỳ năm trước đó với tỷ lệ lấp đầy tại các cơ sở lưu trú đạt mức 52%, tăng 7 điểm % so với năm 2024. Song song với đó, hệ thống công viên giải trí VinWonders cũng thu hút hơn 9 triệu lượt khách tham quan, tăng gần 17% so với năm trước.