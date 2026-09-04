Quy hoạch sân bay Phú Quốc phải điều chỉnh để kịp APEC 2027

Hội đồng thẩm định Bộ Xây dựng cho rằng dự án mở rộng sân bay Phú Quốc gặp khó khăn về mặt bằng, ảnh hưởng tiến độ một số công trình phục vụ APEC 2027.

Phối cảnh sân bay Phú Quốc sau khi được đầu tư cải tạo phục vụ cho APEC 2027. Ảnh: Sun Group.

Hội đồng thẩm định điều chỉnh Quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa có thông báo kết luận, thống nhất sự cần thiết phải điều chỉnh quy hoạch sân bay này.

Theo Hội đồng, quá trình triển khai dự án đầu tư mở rộng sân bay Phú Quốc theo Nghị quyết 01/2025 của Chính phủ đang gặp khó khăn về mặt bằng. Điều này ảnh hưởng đến tiến độ xây dựng một số công trình phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027.

Bên cạnh việc tháo gỡ các vấn đề trước mắt, cơ quan thẩm định cho rằng cần rà soát, nghiên cứu bố trí lại vị trí và bổ sung một số hạng mục công trình nhằm phù hợp với công năng khai thác cũng như nhu cầu phát triển dài hạn của sân bay.

Hội đồng đề nghị Cục Hàng không Việt Nam và đơn vị tư vấn tiếp thu, giải trình đầy đủ ý kiến của các thành viên để hoàn thiện hồ sơ, khẩn trương trình Bộ Xây dựng xem xét, phê duyệt, tránh ảnh hưởng tiến độ dự án.

Một trong những nội dung được Hội đồng lưu ý là quy mô hạ tầng kỹ thuật. Các phương án cần tính toán nhu cầu cấp điện, cấp nước, thoát nước, xử lý nước thải và chất thải rắn cho cả giai đoạn ngắn hạn và dài hạn.

Đặc biệt, hạ tầng phải đáp ứng được thời điểm lượng hành khách tăng trưởng đột biến trong giai đoạn phục vụ APEC 2027. Hội đồng cũng yêu cầu đánh giá kỹ hiện trạng thoát nước trong và ngoài phạm vi sân bay, tính khả thi của phương án điều chỉnh hệ thống thoát nước và các hồ điều hòa.

Về giao thông kết nối, phương án tổ chức giao thông trên tuyến đường trục dẫn vào khu vực nhà ga hành khách cần được nghiên cứu lại để phù hợp khi lưu lượng phương tiện tăng cao.

Hội đồng cũng đề nghị nghiên cứu kết nối giữa khu khách sạn với nhà ga hành khách, đáp ứng nhu cầu lưu trú ngắn hạn và tạo thuận tiện cho hành khách. Quy mô khu lưu trú cần được xác định trên cơ sở dự báo nhu cầu sử dụng, đồng thời kiểm soát độ cao công trình để bảo đảm tĩnh không sân bay.

Đối với khu vực đề-pô đường sắt đô thị, hồ sơ quy hoạch cần rà soát các quy định pháp luật về đất đai, đường sắt và hàng không dân dụng để xác định nhu cầu sử dụng đất phù hợp.

Theo quy hoạch được Bộ Xây dựng phê duyệt trước đó, sân bay Phú Quốc có tính chất là sân bay dùng chung dân dụng và quân sự. Nhu cầu sử dụng đất trong thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 khoảng 1.050 ha.

Việc điều chỉnh quy hoạch được thực hiện trong bối cảnh Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh dự án mở rộng sân bay Phú Quốc phục vụ Hội nghị Cấp cao APEC 2027, đồng thời gắn dự án với định hướng phát triển bền vững của địa phương và đất nước.