HURC tuyển 168 nhân sự vận hành, bảo dưỡng tuyến tàu điện Phú Quốc

HURC1 đang tuyển 130 nhân sự vận hành và 38 nhân sự bảo dưỡng, chuẩn bị nguồn nhân lực để tiếp nhận chuyển giao công nghệ và vận hành tuyến đường sắt nhẹ LRT Phú Quốc.

Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1 TP.HCM (HURC) vừa thông báo triển khai đăng ký ứng tuyển nhân sự tiếp nhận đào tạo chuyển giao công nghệ vận hành, bảo dưỡng tuyến đường sắt LRT Phú Quốc.

Theo kế hoạch, đợt tuyển dụng lần này tập trung vào hai mảng trọng yếu gồm vận hành khai thác và bảo dưỡng kỹ thuật, nhằm xây dựng đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật khắt khe của dự án.

Trong đó, khối nhân sự vận hành chiếm số lượng lớn nhất với 130 chỉ tiêu. Ứng viên ứng tuyển vị trí này được ưu tiên dưới 35 tuổi, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, có thể trạng tốt, thị lực ổn định và không mắc các bệnh về sắc giác (mù màu). Về thể hình, nam giới được ưu tiên cao từ 165 cm trở lên, nữ giới từ 160 cm trở lên.

HURC cũng sẽ ưu tiên ứng viên có trình độ tiếng Anh khá (có chứng chỉ IELTS 4.5-5.5, B1/B2 VSTEP hoặc tương đương), khả năng giao tiếp cơ bản hoặc có tiếng Trung từ sơ cấp đến trung cấp. Những người có sẵn kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chăm sóc và giao tiếp với khách hàng cũng sẽ được ưu tiên xem xét.

Bên cạnh khối vận hành, công ty cũng tuyển dụng 38 nhân sự cho khối bảo dưỡng. Nhân sự bảo dưỡng yêu cầu độ tuổi dưới 40, tốt nghiệp từ bậc cao đẳng, đại học trở lên chuyên ngành cơ khí, chế tạo máy, bảo dưỡng công nghiệp, kỹ thuật điện - điện tử, tự động hóa, tín hiệu đường sắt, viễn thông, công nghệ thông tin hoặc các lĩnh vực kỹ thuật liên quan.

Ứng viên cần có lý lịch rõ ràng, sức khỏe tốt, khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh, thành thạo tin học văn phòng và có kinh nghiệm thực tế từ 3 năm trở lên trong lĩnh vực liên quan.

Nhóm này sẽ đảm nhận nhiệm vụ kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa đầu máy toa xe, trang thiết bị điện, hệ thống thông tin liên lạc, tín hiệu đoàn tàu, hạ tầng đường ray, đồng thời tham gia công tác đảm bảo an ninh, an toàn và phòng cháy chữa cháy tại đơn vị.

Thông tin tuyển dụng nhân sự vận hành, bảo dưỡng tuyến đường sắt LRT Phú Quốc. Ảnh: HURC.

Cả hai khối nhân sự sau khi trúng tuyển sẽ tham gia chương trình đào tạo tập trung kéo dài 4 tháng, kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành OJT trực tiếp tại hiện trường. Riêng với khối bảo dưỡng, chương trình đào tạo sẽ được thiết kế riêng gắn liền với yêu cầu chuyển giao công nghệ chuẩn mực của nhà thầu.

Hoàn thành chương trình và đạt các chứng chỉ hành nghề, văn bằng quy định, học viên sẽ được HURC tuyển dụng chính thức, bố trí công việc ổn định ngay khi tuyến LRT Phú Quốc bước vào giai đoạn vận hành thương mại. Mức lương cơ bản và các khoản phụ cấp được áp dụng theo hệ thống thang bảng lương thống nhất của doanh nghiệp.

Quy trình tuyển chọn được thiết kế qua 3 vòng khắt khe: vòng sơ tuyển hồ sơ và đánh giá qua video giới thiệu bản thân; vòng kiểm tra năng lực toàn diện gồm kiến thức chuyên môn, ngôn ngữ, IQ, EQ và tin học; và vòng cuối cùng là phỏng vấn chuyên sâu đánh giá năng lực thực tế.

HURC cũng nhấn mạnh đơn vị hoàn toàn không thu bất kỳ khoản phí hay lệ phí tuyển sinh, nộp hồ sơ nào đối với ứng viên. Do nhu cầu cấp thiết về nhân lực, thời hạn nhận hồ sơ được tính liên tục từ thời điểm công bố cho đến khi tuyển đủ chỉ tiêu, không áp dụng ngày đóng hồ sơ cố định.

HURC là đơn vị đang vận hành tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên (TP.HCM), đã được Tập đoàn Sun Group, chủ đầu tư dự án LRT Phú Quốc, ký kết hợp đồng tư vấn vận hành, đào tạo và chạy thử. Sự hợp tác này nhằm tận dụng bề dày kinh nghiệm của HURC trong lĩnh vực đường sắt đô thị để hỗ trợ cho dự án tại Phú Quốc, hướng tới mục tiêu hoàn thiện và đưa phương thức giao thông công cộng hiện đại này vào hoạt động hiệu quả.