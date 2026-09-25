Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Cổ phiếu 'họ Vin' gánh VN-Index

  • Thứ sáu, 25/9/2026 16:38 (GMT+7)
  • 28 phút trước

VN-Index hồi phục hơn 10 điểm trong phiên 25/9, song đà tăng chủ yếu nhờ một số cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi độ rộng thị trường và thanh khoản chưa cho thấy sự đồng thuận.

Cổ phiếu Vingroup và các mã trong hệ sinh thái tập đoàn là động lực kéo VN-Index đi lên. Ảnh: VIC.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua phiên hồi phục trong ngày 25/9. VN-Index lấy lại hơn 10 điểm và trở lại vùng 1.785 điểm, song diễn biến trên bảng điện cho thấy dòng tiền vẫn chưa thực sự nhập cuộc mạnh mẽ.

Điểm đáng chú ý là đà tăng của chỉ số chủ yếu được tạo ra bởi một nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong đó nổi bật là các mã thuộc họ Vingroup cùng một số cổ phiếu ngân hàng và doanh nghiệp có câu chuyện riêng. Trong khi đó, phần lớn cổ phiếu trên thị trường vẫn chịu áp lực bán và giảm giá.

Kết phiên, VN-Index tăng 10,02 điểm (+0,6%) lên 1.785,11 điểm; HNX-Index giảm 0,56 điểm (-0,2%) xuống 272,21 điểm; UPCoM-Index giảm 0,62 điểm (-0,5%) xuống 125,21 điểm.

Thanh khoản cũng chưa cho thấy sự cải thiện đáng kể. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn đạt khoảng 16.200 tỷ đồng, giảm 8% so với phiên trước. Việc dòng tiền thu hẹp trong một phiên hồi phục cho thấy tâm lý nhà đầu tư vẫn tương đối thận trọng, đặc biệt sau chuỗi phiên rung lắc mạnh của thị trường trong thời gian gần đây.

Độ rộng thị trường tiếp tục nghiêng về bên bán. Toàn thị trường ghi nhận 396 mã giảm (gồm 33 mã giảm sàn), 815 mã giữ tham chiếu và 335 mã tăng (gồm 48 mã tăng trần).

Trong nhóm vốn hóa lớn, rổ VN30 cũng phân hóa mạnh với 13 mã tăng, 3 mã đứng giá và 14 mã giảm. Dù số mã giảm nhiều hơn số mã tăng, VN30-Index vẫn tăng khoảng 6 điểm lên 1.938 điểm nhờ một số cổ phiếu có tỷ trọng vốn hóa lớn tăng mạnh.

cổ phiếu ảnh 1

VN-Index hồi phục nhẹ trở lại. Ảnh: TradingView.

Đáng chú ý nhất là VHM với mức tăng 5,7%. Cùng với đó, VIC tăng 0,9%, VPL tăng 2,2% và VRE tăng 1,5%. Nhóm cổ phiếu này tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc nâng đỡ chỉ số, đặc biệt trong bối cảnh nhiều nhóm ngành khác vẫn chịu áp lực điều chỉnh.

Bên cạnh nhóm Vingroup, một số cổ phiếu ngân hàng cũng góp phần tạo lực kéo cho thị trường, tiêu biểu có VPB tăng 4,1%, TCB tăng 0,9%, NAB tăng 3,3% và HDB tăng 0,5%.

Một số cổ phiếu lớn ngoài 2 nhóm trên cũng tăng đáng chú ý như GEE (+4,2%) và BSR (+1,3%). Tuy nhiên, mức độ tập trung của dòng tiền cũng khiến đà hồi phục của chỉ số chưa thực sự thuyết phục.

Ở chiều ngược lại, áp lực điều chỉnh vẫn xuất hiện tại nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn. GAS giảm 1,8%, trở thành một trong những mã gây sức ép đáng kể lên VN-Index, cùng với SSB (-2,8%), VNM (-1,3%), HPG (-0,7%), BID (-0,4%), MSN (-1%), FPT (-0,9%), MCH (-0,5%), VCB (-0,2%) và NVL (-2,9%).

Khối ngoại cũng chưa tạo được điểm tựa đáng kể cho thị trường. Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng khoảng 230 tỷ đồng trên HoSE. Lực bán tập trung tại TCB với giá trị khoảng 114 tỷ đồng, MSB 98 tỷ đồng và HPG 79 tỷ đồng.

Ở chiều mua, SBT được khối ngoại mua ròng mạnh nhất với khoảng 246 tỷ đồng, tiếp đến là BSR với 109 tỷ đồng và MSR với 48 tỷ đồng.

VN-Index thủng đáy 1 tháng

Trước áp lực bán ra bao phủ khắp thị trường, chỉ số VN-Index mất hơn 26 điểm và lùi về mức 1.775 điểm, vùng thấp nhất trong một tháng.

24:1470 hôm qua

Vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng nắm hơn 3/4 tài sản của giới tỷ phú Việt

7 tỷ phú Việt Nam đang sở hữu tổng cộng gần 54 tỷ USD, trong đó riêng vợ chồng ông Phạm Nhật Vượng nắm khoảng 76% khối tài sản này.

47:2842 hôm qua

VN-Index rung lắc mạnh, mốc 1.800 điểm lại bị 'đe dọa'

Áp lực bán gia tăng tại nhóm vốn hóa lớn, đặc biệt "họ Vin", khiến VN-Index mất 15 điểm và lùi về 1.801,65 điểm, sát mốc hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm.

15:53 23/9/2026

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Minh Khánh

cổ phiếu Vingroup vn-index chứng khoán vingroup

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

Đọc tiếp

Sân bay Long Thành tăng tốc trước 'giờ G'

Sân bay Long Thành tăng tốc trước 'giờ G'

0

Cảng hàng không quốc tế Long Thành đang bước vào giai đoạn nước rút, với nhà ga hành khách và nhiều gói thầu đường găng được dồn lực để kịp khai thác cuối năm 2026.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý