VN-Index thủng đáy 1 tháng

Trước áp lực bán ra bao phủ khắp thị trường, chỉ số VN-Index mất hơn 26 điểm và lùi về mức 1.775 điểm, vùng thấp nhất trong một tháng.

VN-Index đang ở vùng thấp nhất kể từ cuối tháng 8. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên 24/9. Lực cầu không đủ hấp thụ lượng cổ phiếu bị bán ra, trong khi nhóm vốn hóa lớn đồng loạt suy yếu khiến chỉ số nhanh chóng nới rộng đà giảm.

Ngay từ đầu phiên, sắc đỏ đã bao phủ phần lớn bảng điện tử. Sau nhịp hồi phục trong phiên trước, tâm lý nhà đầu tư nhanh chóng trở lại trạng thái thận trọng khi dòng tiền có xu hướng rút khỏi nhiều nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. VN-Index mở cửa dưới tham chiếu và liên tục chịu sức ép trong phần lớn thời gian giao dịch.

Đáng chú ý, thị trường gần như không có nhóm ngành đủ sức đóng vai trò nâng đỡ chỉ số. Áp lực bán tập trung tại một loạt cổ phiếu trụ, đặc biệt là nhóm bất động sản, ngân hàng và năng lượng, khiến biên độ giảm của VN-Index ngày càng mở rộng. Có thời điểm chỉ số lùi sâu về vùng 1.770 điểm, trước khi thu hẹp mức giảm vào cuối phiên.

Thanh khoản trên cả 3 sàn hôm nay đạt khoảng 18.400 tỷ đồng . Mức giao dịch này cho thấy dòng tiền vẫn hoạt động ở mức tương đối cao trong bối cảnh thị trường giảm mạnh, song diễn biến cung - cầu cho thấy lượng cổ phiếu được bán ra vẫn chiếm ưu thế.

Kết phiên, VN-Index giảm 26,56 điểm (-1,5%) xuống 1.775,09 điểm; HNX-Index giảm 3,68 điểm (-1,3%) xuống 272,77 điểm; UPCoM-Index giảm 0,18 điểm (-0,1%) xuống 125,83 điểm.

Thị trường chung nghiêng mạnh về bên bán. Toàn thị trường ghi nhận 453 cổ phiếu giảm (gồm 22 mã giảm sàn), 857 cổ phiếu giữ tham chiếu và 235 cổ phiếu tăng (gồm 23 mã tăng trần).

VN-Index một lần nữa thủng mốc 1.800 điểm. Ảnh: TradingView.



Sức ép lên chỉ số VN-Index thể hiện rõ nhất tại nhóm vốn cổ phiếu hóa lớn. Trong rổ cổ phiếu VN30, có tới 23 mã giảm giá, chỉ 4 mã tăng và 3 mã đứng tham chiếu. Chỉ số VN30-Index vì vậy giảm hơn 22 điểm, xuống khoảng 1.932 điểm.

Trong nhóm cổ phiếu trụ, bộ đôi cổ phiếu của ông Phạm Nhật Vượng gồm VIC và VHM tiếp tục là 2 mã gây sức ép đáng kể nhất lên chỉ số. Trong đó VIC của Vingroup giảm 2,5%, còn VHM của Vinhomes cũng mất tới 4,1%. Riêng hai mã này lấy đi hơn 14 điểm của VN-Index.

Áp lực bán cũng lan rộng sang nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác như GAS (-3,3%), BSR (-4,2%), CTG (-1,8%), BID (-1,2%), VCB (-0,7%), LPB (-1,9%), ACB (-1,8%) và VJC (-2,2%).

Diễn biến này khiến nỗ lực nâng đỡ chỉ số từ một số cổ phiếu tăng giá như GVR (+2%), MSN (+1,4%), VTP (tăng trần), BCM (+1%), VPB (+0,2%), FRT (+1,4%), MSB (+0,7%), VPI (+1,2%), VNM (+0,2%) và STG (tăng trần) trở nên không đáng kể.

Một điểm đáng chú ý khác là giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài. Khối ngoại hôm nay đánh dấu phiên bán ròng thứ hai liên tiếp với giá trị khoảng 866 tỷ đồng , qua đó tiếp tục tạo thêm áp lực lên nguồn cung trên thị trường.

VHM là cổ phiếu bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 349 tỷ đồng . VIC đứng tiếp theo với 176 tỷ đồng , trong khi VPB bị bán ròng khoảng 113 tỷ đồng .

Ở chiều ngược lại, MSN được khối ngoại mua ròng khoảng 182 tỷ đồng. Một số cổ phiếu khác cũng được dòng tiền ngoại giải ngân như MSR với khoảng 41 tỷ đồng và GAS khoảng 26 tỷ đồng .