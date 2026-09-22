Vingroup kéo VN-Index vượt mốc 1.800 điểm

Dòng tiền tìm đến nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ đôi VIC và VHM, giúp chỉ số VN-Index tăng 17,26 điểm trong phiên 22/9.

Cổ phiếu Vingroup là động lực kéo VN-Index hồi phục. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên hồi phục tích cực trong ngày 22/9 sau phiên giao dịch không mấy tích cực liền trước. Trong những phút đầu phiên, tâm lý nhà đầu tư vẫn tương đối thận trọng khi chỉ số VN-Index giằng co quanh tham chiếu và chưa cho thấy động lực rõ ràng để hồi phục.

Tuy nhiên, áp lực bán nhanh chóng được hấp thụ khi dòng tiền quay lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Một số mã có sức ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số, đặc biệt là nhóm Vingroup, đồng loạt tăng giá đã tạo lực kéo đáng kể cho VN-Index.

Thanh khoản lại có phần suy giảm. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay chỉ đạt khoảng 14.000 tỷ đồng , giảm 25% so với phiên liền trước.

Kết phiên, VN-Index tăng 17,26 điểm (+1%) lên 1.816,93 điểm; HNX-Index tăng 2,55 điểm (+0,9%) lên 276,93 điểm; UPCoM-Index ngược chiều giảm 0,22 điểm (-0,2%) xuống 126,13 điểm.

Thị trường chung nghiêng nhẹ về bên mua với 335 cổ phiếu tăng (gồm 20 mã tăng trần), 935 mã giữ tham chiếu và 277 cổ phiếu giảm (gồm 16 mã giảm sàn).

Tại nhóm vốn hóa lớn, rổ cổ phiếu VN30 có 16 mã tăng, 5 mã đứng giá và 9 mã giảm. Chỉ số VN30-Index theo đó tăng khoảng 12 điểm lên 1.965 điểm.

VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm. Ảnh: TradingView.

Động lực quan trọng nhất giúp VN-Index tăng điểm đến từ nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn và tác động trực tiếp đến chỉ số, điển hình nhất là cổ phiếu VIC của Vingrohp tăng 3,7%, trong khi VHM của Vinhomes tăng 1,9%.

Bên cạnh nhóm Vingroup, nhiều cổ phiếu lớn khác cũng tăng mạnh như MSN (+3,8%), VNM (+1,5%), VPX (+3,8%), MWG (+1,5%), MSB (+3,5%), SAB (+1,8%) và GEX (+3,2%) hỗ trợ đà đi lên của chỉ số chính. Đáng chú ý, GEE tăng kịch trần, trở thành một trong những cổ phiếu nổi bật trên bảng điện.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục tạo áp lực lên chỉ số như SSB và KOS giảm sàn, VPB (-1,6%), ACB (-1,8%), VJC (-1,5%), BSR (-0,6%), MBB (-0,5%), BVH (-1,1%), PNJ (-3%), PLX (-1%).

Hôm nay, khối ngoại quay lại trạng thái mua ròng hơn 60 tỷ đồng trên thị trường, song quy mô giao dịch nhìn chung vẫn khá thận trọng.

Ở chiều mua, dòng tiền ngoại tập trung vào một số cổ phiếu như SBT với giá trị mua ròng 131 tỷ đồng , MCH (+ 68 tỷ đồng ) và VIC (+ 50 tỷ đồng ).

Trong khi đó, áp lực bán tập trung tại một số ngân hàng và cổ phiếu vốn hóa lớn, với TCB bị bán ròng 87 tỷ đồng , tiếp đến là VHM với 55 tỷ đồng và VPB với 50 tỷ đồng .