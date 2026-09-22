Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Kinh doanh

Vingroup kéo VN-Index vượt mốc 1.800 điểm

  • Thứ ba, 22/9/2026 16:34 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dòng tiền tìm đến nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là bộ đôi VIC và VHM, giúp chỉ số VN-Index tăng 17,26 điểm trong phiên 22/9.

Cổ phiếu Vingroup là động lực kéo VN-Index hồi phục. Ảnh: Phương Lâm.

Thị trường chứng khoán Việt Nam vừa trải qua một phiên hồi phục tích cực trong ngày 22/9 sau phiên giao dịch không mấy tích cực liền trước. Trong những phút đầu phiên, tâm lý nhà đầu tư vẫn tương đối thận trọng khi chỉ số VN-Index giằng co quanh tham chiếu và chưa cho thấy động lực rõ ràng để hồi phục.

Tuy nhiên, áp lực bán nhanh chóng được hấp thụ khi dòng tiền quay lại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Một số mã có sức ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số, đặc biệt là nhóm Vingroup, đồng loạt tăng giá đã tạo lực kéo đáng kể cho VN-Index.

Thanh khoản lại có phần suy giảm. Tổng giá trị giao dịch trên cả 3 sàn hôm nay chỉ đạt khoảng 14.000 tỷ đồng, giảm 25% so với phiên liền trước.

Kết phiên, VN-Index tăng 17,26 điểm (+1%) lên 1.816,93 điểm; HNX-Index tăng 2,55 điểm (+0,9%) lên 276,93 điểm; UPCoM-Index ngược chiều giảm 0,22 điểm (-0,2%) xuống 126,13 điểm.

Thị trường chung nghiêng nhẹ về bên mua với 335 cổ phiếu tăng (gồm 20 mã tăng trần), 935 mã giữ tham chiếu và 277 cổ phiếu giảm (gồm 16 mã giảm sàn).

Tại nhóm vốn hóa lớn, rổ cổ phiếu VN30 có 16 mã tăng, 5 mã đứng giá và 9 mã giảm. Chỉ số VN30-Index theo đó tăng khoảng 12 điểm lên 1.965 điểm.

cổ phiếu ảnh 1

VN-Index lấy lại mốc 1.800 điểm. Ảnh: TradingView.

Động lực quan trọng nhất giúp VN-Index tăng điểm đến từ nhóm cổ phiếu có vốn hóa lớn và tác động trực tiếp đến chỉ số, điển hình nhất là cổ phiếu VIC của Vingrohp tăng 3,7%, trong khi VHM của Vinhomes tăng 1,9%.

Bên cạnh nhóm Vingroup, nhiều cổ phiếu lớn khác cũng tăng mạnh như MSN (+3,8%), VNM (+1,5%), VPX (+3,8%), MWG (+1,5%), MSB (+3,5%), SAB (+1,8%) và GEX (+3,2%) hỗ trợ đà đi lên của chỉ số chính. Đáng chú ý, GEE tăng kịch trần, trở thành một trong những cổ phiếu nổi bật trên bảng điện.

Ở chiều ngược lại, một số cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục tạo áp lực lên chỉ số như SSB và KOS giảm sàn, VPB (-1,6%), ACB (-1,8%), VJC (-1,5%), BSR (-0,6%), MBB (-0,5%), BVH (-1,1%), PNJ (-3%), PLX (-1%).

Hôm nay, khối ngoại quay lại trạng thái mua ròng hơn 60 tỷ đồng trên thị trường, song quy mô giao dịch nhìn chung vẫn khá thận trọng.

Ở chiều mua, dòng tiền ngoại tập trung vào một số cổ phiếu như SBT với giá trị mua ròng 131 tỷ đồng, MCH (+68 tỷ đồng) và VIC (+50 tỷ đồng).

Trong khi đó, áp lực bán tập trung tại một số ngân hàng và cổ phiếu vốn hóa lớn, với TCB bị bán ròng 87 tỷ đồng, tiếp đến là VHM với 55 tỷ đồng và VPB với 50 tỷ đồng.

VN-Index thủng 1.800 điểm trong ngày thị trường chứng khoán lên hạng

Kỳ vọng từ sự kiện FTSE Russell nâng hạng không giúp VN-Index duy trì đà tăng. Chỉ số giảm 0,9% trong phiên đầu tiên chính thức mang vị thế thị trường mới nổi thứ cấp.

26:1564 hôm qua

Điều gì sẽ xảy ra với chứng khoán Việt Nam sau ngày 21/9?

Các nhà môi giới cho rằng thị trường Việt Nam có thể hưởng lợi từ dòng vốn ngoại trong trung và dài hạn. Song thị trường cũng có thể đối mặt áp lực chốt lời trong ngắn hạn.

36:2159 hôm qua

Masan bán mì tôm, nước mắm thu hàng chục nghìn tỷ

Masan Group ghi nhận 77.023 tỷ đồng doanh thu và 8.518 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số sau 8 tháng, lần lượt tăng 52% và hơn gấp đôi cùng kỳ năm ngoái.

30:1809 hôm qua

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.

Minh Khánh

cổ phiếu Ngân hàng Á Châu ACB Vingroup PNJ vingroup vn-index chứng khoán

  • Tập đoàn Vingroup

    Tập đoàn Vingroup

    Tiền thân Tập đoàn Vingroup là Tập đoàn Technocom thành lập tại Ukraine trong lĩnh vực thực phẩm. Từ năm 2000, Vingroup đầu tư về Việt Nam và trở thành nhà phát triển bất động sản lớn nhất trong nước. Hiện công ty phát triển nhiều lĩnh vực khác như sản xuất ôtô, điện thoại, y tế, giáo dục…

    • Thành lập: 1993
    • Sáng lập: Phạm Nhật Vượng và cộng sự
    • Mã cổ phiếu: VIC

  • CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    CTCP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ)

    Tiền thân là Cửa hàng Kinh doanh Vàng bạc Đá quý Quận Phú Nhuận chuyên sản xuất, kinh doanh trang sức thành phẩm bằng vàng; bạc; đá quý, vàng miếng, cung cấp dịch vụ kiểm định kim cương, đá quý, kim loại quý, và kinh doanh bất động sản.

    • Thành lập: 1988
    • Mã cổ phiếu: PNJ

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý