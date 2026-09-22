Ông chủ loạt khách sạn Rex, Continental, Grand Saigon lãi lớn

Saigontourist lãi sau thuế hơn 500 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, tăng 67% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh nghiệp này đang quản lý loạt khách sạn lâu đời tại trung tâm TP.HCM.

Danh sách đơn vị thuộc hệ thống Saigontourist Group hiện có Rex Hotel Saigon, Hotel Majestic Saigon, Hotel Grand Saigon, Hotel Continental Saigon và Royal Hotel Saigon. Ảnh: Saigontourist.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026 trước kiểm toán, Saigontourist cho biết đã ghi nhận 3.380 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2025.

Giá vốn hàng bán tăng chậm hơn doanh thu, giúp lợi nhuận gộp của công ty đạt 595 tỷ đồng , tăng 36%. Biên lợi nhuận gộp theo đó tăng từ 14% lên 17,5%.

Trong nửa đầu năm nay, doanh thu hoạt động tài chính cũng mang về cho công ty 277 tỷ đồng , nhưng đã giảm 18% so với cùng kỳ. Chi phí tài chính ở mức 29 tỷ đồng , trong đó chi phí lãi vay tốn hơn 11 tỷ.

Đáng chú ý, nửa đầu năm nay, Saigontourist đã ghi nhận khoản lãi 39 tỷ đồng từ các công ty liên doanh, liên kết, trái ngược hoàn toàn so với khoản lỗ gần 95 tỷ đồng ghi nhận trong nửa đầu năm ngoái.

Nhờ các thay đổi tích cực này, sau khi trừ chi phí phát sinh trong kỳ, Saigontourist lãi trước thuế 548 tỷ đồng , tăng hơn 70% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế theo đó đạt 507 tỷ đồng , cũng tăng hơn 67%.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản hợp nhất của Saigontourist đạt 11.369 tỷ đồng , tăng gần 7% so với cuối năm 2025. Trong đó, doanh nghiệp có gần 414 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền, cùng 3.718 tỷ đồng đầu tư tài chính ngắn hạn nắm giữ đến ngày đáo hạn.

Ở chiều ngược lại, nợ phải trả của Saigontourist cuối tháng 6 ở mức 2.438 tỷ đồng , tăng 29% so với đầu năm. Trong đó, nợ ngắn hạn chiếm hơn 2.022 tỷ.

Vốn chủ sở hữu công ty đạt 8.931 tỷ đồng , tăng khoảng 150 tỷ so với cuối năm 2025.

Saigontourist là doanh nghiệp du lịch trực thuộc UBND TP.HCM, với hệ thống hoạt động trải rộng từ khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng đến lữ hành và các dịch vụ du lịch khác.

Tại TP.HCM, doanh nghiệp đứng sau nhiều khách sạn lâu đời nằm ở những vị trí trung tâm thành phố. Danh sách khách sạn thuộc hệ thống Saigontourist Group hiện có Rex Hotel Saigon, Hotel Majestic Saigon, Hotel Grand Saigon, Hotel Continental Saigon và Royal Hotel Saigon.

Trong đó, Rex Hotel Saigon nằm tại số 141 Nguyễn Huệ, ngay trung tâm khu vực phố đi bộ. Khách sạn có lịch sử hơn 90 năm và hiện đạt tiêu chuẩn 5 sao, với 286 phòng, 5 nhà hàng và bar, 8 phòng họp, 2 hồ bơi, sân tennis và khu chăm sóc sức khỏe.

Khách sạn Majestic Saigon nằm tại số 1 Đồng Khởi, được xây dựng từ năm 1925. Khách sạn này hiện đạt chuẩn 5 sao, có 175 phòng, 6 nhà hàng và quầy bar cùng các dịch vụ như hồ bơi, câu lạc bộ sức khỏe và phòng hội nghị.

Cùng nằm trên đường Đồng Khởi, Grand Saigon tại số 8 Đồng Khởi cũng là khách sạn 5 sao thuộc hệ thống Saigontourist Group. Công trình có kiến trúc Pháp cổ điển hơn 90 năm tuổi.

Trong khi đó, khách sạn Continental Saigon tại 132-134 Đồng Khởi có lịch sử hơn 140 năm. Saigontourist giới thiệu đây là khách sạn cổ nhất và là một trong những khách sạn sang trọng đầu tiên của Sài Gòn xưa còn tồn tại đến nay.

Ngoài nhóm khách sạn trên, hệ thống Saigontourist còn có Royal Hotel Saigon, First Hotel, Oscar Saigon Hotel, New World Saigon Hotel, Caravelle Saigon Hotel, Sheraton Saigon Hotel & Towers và Palace Saigon trong danh sách các đơn vị thuộc hệ thống.