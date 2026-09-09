Phố 'hàng hiệu', khách sạn 7 sao quanh Hồ Gươm trong tương lai

UBND TP Hà Nội đang lấy ý kiến về phương án điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận. Đáng chú ý, thuộc phạm vi quy hoạch vùng phụ cận có phố Tràng Tiền, Hàng Hành, Nguyễn Khắc Cần, Cầu Gỗ; khu đình - đền - chùa Vũ Thạch; khách sạn cao cấp phố Tràng Thi... sẽ được cải tạo, chỉnh trang.

Tại phố Tràng Tiền, nghiên cứu đề xuất xây mới mái hiên kết cấu bê tông với sân vườn trên cao, kết hợp cải tạo và chỉnh trang mặt dựng, mái hiên của các công trình hiện hữu; qua đó đóng góp thêm về dịch vụ, tiện ích và cảnh quan cho phố đi bộ. Sự thay đổi này nhằm liên kết liền mạch, có chủ đích để nhấn mạnh thêm sự gắn kết giữa không gian văn hóa Hồ Gươm và Nhà hát Lớn Hà Nội.

Trong khi đó, dựa trên cơ sở hiện trạng, định hướng tổ chức không gian phố Nguyễn Khắc Cần - ngõ Tràng Tiền gọn gàng và thân thiện hơn. Mái che và hệ thống biển hiệu được thiết kế đồng bộ, kết hợp mở rộng, chỉnh trang, lát đá cho vỉa hè và lòng đường, định hình không gian đi bộ. Bên cạnh đó, nghiên cứu đề xuất giữ nguyên, đồng bộ mặt tiền công trình với màu sơn tầng 1 tạo sự hài hòa cho toàn tuyến.

Phương án chỉnh trang cũng bổ sung thêm bồn hoa, cây xanh và ghế ngồi trên vỉa hè, tạo bóng mát và các không gian nghỉ chân, góp phần nâng cao chất lượng cảnh quan và trải nghiệm của người đi bộ. Trong ảnh, bên trái là phối cảnh ngõ Tràng Tiền, bên phải là phố Nguyễn Khắc Cần.

Đối với hiện trạng của phố Hàng Hành - Bảo Khánh, phương án đề xuất chỉnh trang nâng cao chất lượng cảnh quan và trải nghiệm đi bộ. Theo đó, vỉa hè và lòng đường được cải tạo, lát đá đồng bộ, kết hợp bố trí bồn hoa, cây xanh dọc hai bên tuyến để tạo mảng xanh và tăng tính liên tục cho không gian. Hệ thống khung thép mái che và biển hiệu được thiết kế thống nhất, hạn chế sự lộn xộn của biển quảng cáo hiện trạng.

Trong ảnh là mặt bằng tổng thể hiện trạng phố Cầu Gỗ dự kiến được cải tạo, chỉnh trang. Đơn vị thiết kế đề xuất phương án chỉnh trang, tổ chức lại không gian sao cho tăng tính kết nối giữa tuyến phố và quảng trường Hòa Bình. Các khối nhà tô màu vàng dự kiến được hạ giải.

Theo đó, lòng đường dự kiến lát đá, vỉa hè mở rộng và lát đá đồng bộ với quảng trường, tạo diện mạo thống nhất và định hình không gian phố đi bộ. Tuyến phố sẽ bổ sung các dải cây bụi thấp, bồn hoa và cây xanh tầng cao dọc vỉa hè, tạo mảng xanh và bóng mát, qua đó duy trì bản sắc phố hiện hữu nhưng vẫn tạo diện mạo gọn gàng, hài hòa và trang trọng.

Đáng chú ý, tại mặt bằng khu khách sạn, tòa nhà (báo Hà Nội Mới), trụ sở công an hiện hữu được giữ lại, chuyển đổi mục đích sử dụng; đồng thời bố trí xây mới tòa nhà khách sạn 7 sao 15 tầng cùng khối phụ trợ thấp tầng, sân vườn cảnh quan.

Theo định hướng quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm đã được UBND thành phố Hà Nội phê duyệt, đối với khu vực nội đô lịch sử, trong đó có khu vực Hồ Gươm và phụ cận, định hướng nghiên cứu giải pháp bảo tồn và tái thiết nhằm phát huy giá trị không gian kiến trúc đô thị hiện có.

Khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận dự kiến được tái thiết cảnh quan, mở rộng không gian công cộng và xây công trình có giá trị lịch sử, cùng biểu tượng "Khải Hoàn Môn" phía bắc hồ.

Theo quy hoạch đang được lấy ý kiến, phân khu đô thị sông Hồng rộng hơn 11.400 ha, từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở, đi qua 7 phường.

Tri Thức - Znews giới thiệu độc giả Tủ sách kiến thức kinh tế với đa dạng cuốn sách, câu chuyện trong lĩnh vực kinh doanh, kinh tế. Là nguồn tư liệu cho những người quan tâm và muốn nâng cao kiến thức trong lĩnh vực kinh tế. Những cuốn sách, câu chuyện trong Tủ sách không chỉ đơn thuần là những tác phẩm của tri thức mà còn chứa đựng bí quyết, kinh nghiệm quý báu từ các tác giả, nhà quản lý có uy tín và kinh nghiệm lâu năm trong ngành.

Đọc sách không chỉ giúp người đọc tiếp cận những kiến thức mới mà còn giúp mở rộng tầm nhìn và phát triển bản thân. Tủ sách kiến thức kinh tế mong muốn lan tỏa tri thức trong lĩnh vực kinh doanh, đồng thời phát triển văn hóa đọc cho người Việt.