Chi tiết 3 phân đoạn của quy hoạch đô thị sông Hồng

Phân đoạn 2 dự kiến là trung tâm của phân khu đô thị sông Hồng, bố trí các công trình điểm nhấn quan trọng liên kết Hồ Tây - Cổ Loa tạo không gian "phòng khách đô thị".

Hà Nội đang tổ chức lấy ý kiến cơ quan, tổ chức và cộng đồng dân cư về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000 (đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở).

Phạm vi nghiên cứu có diện tích khoảng 11.418 ha, phía bắc đến đê Tả sông Hồng, phía nam đến đê Hữu sông Hồng, phía tây giáp cầu Hồng Hà và phía đông giáp cầu Mễ Sở.

Đáng chú ý, cấu trúc không gian kiến trúc toàn phân khu được phân chia thành 3 phân đoạn chính để quản lý và phát triển.

Cấu trúc không gian kiến trúc toàn phân khu dự kiến phân chia thành 3 phân đoạn chính. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

Phân đoạn 1 từ cầu Hồng Hà đến cầu Thăng Long

Phân đoạn 1 được định hướng phát triển không gian kiến trúc cảnh quan sinh thái, bảo tồn thiên nhiên và thể dục thể thao với mật độ xây dựng thấp. Các công trình cao tầng bố trí tại khu vực Chu Phan - Tráng Việt và quanh cầu Thượng Cát gắn với các đầu mối giao thông như cảng Thượng Cát, depot đường sắt tạo điểm nhấn cho khu vực.

Phân khu có quy mô 3.436 ha, dân số 160.000 người, dự kiến quy hoạch thành không gian sinh thái bảo tồn tính tự nhiên; công viên chuyên đề, công viên thể dục thể thao, cây xanh cảnh quan.

Trước mắt, thành phố cho biết sẽ cải tạo, chỉnh trang khu vực dân cư thuộc làng xóm (không bao gồm khu vực nằm trong phạm vi di dời theo Quyết định số 257/QĐ-TTg năm 2016 về phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình; và phạm vi ảnh hưởng của Trục đại lộ cảnh quan, nút giao thông).

Đồng thời, Hà Nội dự kiến phát triển đô thị, các khu vực đa chức năng, thương mại, dịch vụ, vận chuyển (cụm cảng Chèm) và nhóm nhà ở.

Về kiến trúc, đoạn 1 có tầng cao tối đa 30-45 tầng. Mật độ xây dựng dịch vụ - công cộng 60%, 35-40% đối với nhóm nhà ở, 5% với công viên công cộng và 25% công viên chuyên đề.

Bản đồ quy hoạch phân đoạn 1. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

Phân đoạn 2 từ cầu Thăng Long đến cầu Thanh Trì

Trong khi đó, quy hoạch định hướng phân đoạn 2 là khu vực hỗn hợp đa chức năng tập trung các không gian công cộng, văn hóa, giải trí, đổi mới sáng tạo, công viên cây xanh.

Tại khu vực bờ hữu sông Hồng, khu vực “phòng khách đô thị” được tổ chức các không gian công viên đô thị và tái thiết các khu dân cư hiện hữu, kết hợp phát triển các không gian đa chức năng cùng với một số công trình công cộng văn hóa quan trọng mang tính chất điểm nhấn của toàn khu vực phía bờ hữu sông Hồng.

Tại bờ tả sông Hồng, phát triển các khu chức năng đô thị hiện đại với các công trình công cộng đô thị, công trình nhà ở đa dạng, hài hòa với cảnh quan chung và tạo điểm nhấn cho toàn bộ không gian cảnh quan sông Hồng cùng các công viên đô thị hai bên bờ sông và bãi giữa sông Hồng. Khu vực này dự kiến bố trí tháp điểm nhấn gắn với trục Hồ Tây - Cổ Loa.

Khu vực có diện tích khoảng 4.548 ha, dân số khoảng 541.000 người, là đoạn có quy mô lớn nhất trong ba phân đoạn. Phân đoạn 2 cũng áp dụng tầng cao tối đa và mật độ xây dựng tương tự phân đoạn 1.

Bản đồ quy hoạch phân đoạn 2. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

Phân đoạn 3 từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở

Đối với phân đoạn 3 từ cầu Thanh Trì đến cầu Mễ Sở có diện tích khoảng 3.435 ha, dân số khoảng 499.000 người, có các chức năng thương mại, dịch vụ, vận chuyển, công viên nông nghiệp sinh thái, phát triển nghỉ dưỡng kết hợp trải nghiệm sáng tạo. Quy hoạch cũng đặt yêu cầu bảo tồn và khôi phục các giá trị lịch sử, văn hóa phục vụ du lịch.

Phân đoạn 3 cũng có tầng cao tối đa 30-45 tầng và các chỉ tiêu mật độ xây dựng tương tự 2 phân đoạn trên.

Trước mắt, thành phố dự kiến cải tạo, chỉnh trang khu vực dân cư thuộc các làng xóm (không bao gồm khu vực nằm trong phạm vi di dời theo Quyết định số 257/QĐ-TTg năm 2016 về phê duyệt quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình; và phạm vi ảnh hưởng của Trục đại lộ cảnh quan, nút giao thông).

Bản đồ quy hoạch phân đoạn 3. Ảnh: UBND TP Hà Nội.

Việc bố cục không gian kiến trúc toàn phân khu sông Hồng phải tuân thủ định hướng phát triển tổng thể, với trọng tâm là phát triển khu vực “phòng khách đô thị” từ cầu Nhật Tân đến cầu Vĩnh Tuy như một điểm nhấn chiến lược, khẳng định tầm vóc Thủ đô và quốc gia. Khu vực này sẽ tập trung phát triển các không gian đa chức năng, công cộng văn hóa quy mô lớn với hệ số sử dụng đất cao.

Trên cơ sở ý tưởng phân lớp tổ chức không gian theo mức báo động lũ (cao độ), nghiên cứu chức năng đô thị dọc tuyến sẽ được thực hiện để xác định các khu vực không gian đô thị sinh thái, không gian sống, các khu vực không gian công cộng cộng đồng, công viên theo các hình thái kiến trúc phù hợp.